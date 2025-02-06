https://crimea.ria.ru/20250206/spressovannoe-teplo-semya-iz-kryma-kormit-boytsov-svo-energobatonchikami-1143969690.html

Спрессованное тепло: семья из Крыма кормит бойцов СВО энергобатончиками

Спрессованное тепло: семья из Крыма кормит бойцов СВО энергобатончиками - РИА Новости Крым, 06.02.2025

Спрессованное тепло: семья из Крыма кормит бойцов СВО энергобатончиками

В доме Светланы и Сергея Новиковых пахнет крымскими травами и сухофруктами – запах юга, лета, тепла. Частные предприниматели из своего основного своего дохода... РИА Новости Крым, 06.02.2025

2025-02-06T18:22

2025-02-06T18:22

2025-02-06T17:37

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В доме Светланы и Сергея Новиковых пахнет крымскими травами и сухофруктами – запах юга, лета, тепла. Частные предприниматели из своего основного своего дохода выделяют значительные средства и отправляют в зону СВО помощь, необходимую в тех зонах фронта, где нельзя даже пользоваться открытым огнем.Каждый месяц из города-сада Бахчисарая на фронт едут самодельные энергетические батончики.Давай попробуем "кроп": в Крыму барбер стрижет бойцов в госпитале >>Рядом с ней на большом промышленном кухонном столе лежат паки с сухофруктами. Практически каждый день муж и жена вместо вечерних сериалов вручную перекручивают дары юга в сладкую массу. Потом кладут ее под пресс, высушивают и режут на порции. К выходным в дом стекаются друзья и родственники, и тут же прямо на кухне дружно пакуют готовые небольшие порционные плитки в пергаментную бумагу.- Хорошо, что кухня у нас большая, - улыбается Сергей.Днем же Новиковы работают на собственной фирме: изготавливают полезные чаи из горных крымских трав, натуральное мыло с эфирными маслами, шампуни без парабенов и сиропы.- С самого начала СВО я делал бойцам кожаные тактические перчатки, сами шили, машинку специально купили. Мы и кожу закупали, а люди нам несли старые кожаные куртки, сумки, плащи. Окопные свечи тоже делали, нам все наши знакомые жестянки из-под горошка и кукурузы носили, - рассказывает Сергей."Мы все победим": поэт из Крыма стала призером всероссийского конкурса >>И однажды перед Новым годом подумали побаловать наших защитников чем-то сладеньким, но чтоб не портилось, и чтоб полезным было. И очень кстати Сергей вспомнил свое детство, когда его дядька, подполковник, начальник Питерского военного округа, угощал племянников энергетической смесью с медом и лимоном.- Помню, мы таскали эту смесь, очень вкусная была. Поэтому сначала решили делать такую же, паковали в баночки. Ну и передали в очередной раз – перчатки, свечи и баночки. Пацанам прямо очень зашло, еще попросили. А дочка натолкнула на другую идею - батончики, - продолжает предприниматель.Их уже делают без сахара и меда, чтобы не растаяло, не потекло, хранилось в любых погодных условиях. Сначала массу полностью измельчали руками, а потом частично механизировали свой полезный труд - Сергей сам придумал пресс. Закупили сушилки.Внешне ящики с батончиками небольшие, но очень тяжелые - смесь получается плотная - концентрированная энергия. В месяц на фронт в среднем уезжает полцентнера продукта."Меня было не остановить": как крымчанка помогает жителям Донбасса >>- Мы думаем: слава Богу, что нам в голову такая идея пришла. Один наш знакомый военный сейчас уехал туда, рассказал, что к коптерам привязывают батончик такой и бутылку воды, скидывают в те места дислокации, где огонь ради безопасности разводить нельзя – разведчикам, снайперам.Мы с фотографом вопреки журналистским правилам наблюдать и не вмешиваться, хотели внести свою лепту в закупку чернослива и орехов, которые потом станут помощью бойцам. Но Новиковы категорически отказываются: они не ведут сборы в интернете, не принимают денег на помощь.Они волонтерами себя не считают. Ну и правда, какие же они волонтеры. Они - настоящие добровольцы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму пять ветеранов СВО с инвалидностью адаптировали свое жильеСанатории для ветеранов СВО - что предлагает Соцфонд в 2025 годуВ Крыму национализированный центр отдали под реабилитацию ветеранов СВО

https://crimea.ria.ru/20250102/v-krymu-volontery-sobrali-50-tonn-gumpomoschi-dlya-boytsov-svo-1143066736.html

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2025

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Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

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