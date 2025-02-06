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Спрессованное тепло: семья из Крыма кормит бойцов СВО энергобатончиками - РИА Новости Крым, 06.02.2025
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https://crimea.ria.ru/20250206/spressovannoe-teplo-semya-iz-kryma-kormit-boytsov-svo-energobatonchikami-1143969690.html
Спрессованное тепло: семья из Крыма кормит бойцов СВО энергобатончиками
Спрессованное тепло: семья из Крыма кормит бойцов СВО энергобатончиками - РИА Новости Крым, 06.02.2025
Спрессованное тепло: семья из Крыма кормит бойцов СВО энергобатончиками
В доме Светланы и Сергея Новиковых пахнет крымскими травами и сухофруктами – запах юга, лета, тепла. Частные предприниматели из своего основного своего дохода... РИА Новости Крым, 06.02.2025
2025-02-06T18:22
2025-02-06T17:37
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посылки в зону сво
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новости крыма
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В доме Светланы и Сергея Новиковых пахнет крымскими травами и сухофруктами – запах юга, лета, тепла. Частные предприниматели из своего основного своего дохода выделяют значительные средства и отправляют в зону СВО помощь, необходимую в тех зонах фронта, где нельзя даже пользоваться открытым огнем.Каждый месяц из города-сада Бахчисарая на фронт едут самодельные энергетические батончики.Давай попробуем "кроп": в Крыму барбер стрижет бойцов в госпитале &gt;&gt;Рядом с ней на большом промышленном кухонном столе лежат паки с сухофруктами. Практически каждый день муж и жена вместо вечерних сериалов вручную перекручивают дары юга в сладкую массу. Потом кладут ее под пресс, высушивают и режут на порции. К выходным в дом стекаются друзья и родственники, и тут же прямо на кухне дружно пакуют готовые небольшие порционные плитки в пергаментную бумагу.- Хорошо, что кухня у нас большая, - улыбается Сергей.Днем же Новиковы работают на собственной фирме: изготавливают полезные чаи из горных крымских трав, натуральное мыло с эфирными маслами, шампуни без парабенов и сиропы.- С самого начала СВО я делал бойцам кожаные тактические перчатки, сами шили, машинку специально купили. Мы и кожу закупали, а люди нам несли старые кожаные куртки, сумки, плащи. Окопные свечи тоже делали, нам все наши знакомые жестянки из-под горошка и кукурузы носили, - рассказывает Сергей."Мы все победим": поэт из Крыма стала призером всероссийского конкурса &gt;&gt;И однажды перед Новым годом подумали побаловать наших защитников чем-то сладеньким, но чтоб не портилось, и чтоб полезным было. И очень кстати Сергей вспомнил свое детство, когда его дядька, подполковник, начальник Питерского военного округа, угощал племянников энергетической смесью с медом и лимоном.- Помню, мы таскали эту смесь, очень вкусная была. Поэтому сначала решили делать такую же, паковали в баночки. Ну и передали в очередной раз – перчатки, свечи и баночки. Пацанам прямо очень зашло, еще попросили. А дочка натолкнула на другую идею - батончики, - продолжает предприниматель.Их уже делают без сахара и меда, чтобы не растаяло, не потекло, хранилось в любых погодных условиях. Сначала массу полностью измельчали руками, а потом частично механизировали свой полезный труд - Сергей сам придумал пресс. Закупили сушилки.Внешне ящики с батончиками небольшие, но очень тяжелые - смесь получается плотная - концентрированная энергия. В месяц на фронт в среднем уезжает полцентнера продукта."Меня было не остановить": как крымчанка помогает жителям Донбасса &gt;&gt;- Мы думаем: слава Богу, что нам в голову такая идея пришла. Один наш знакомый военный сейчас уехал туда, рассказал, что к коптерам привязывают батончик такой и бутылку воды, скидывают в те места дислокации, где огонь ради безопасности разводить нельзя – разведчикам, снайперам.Мы с фотографом вопреки журналистским правилам наблюдать и не вмешиваться, хотели внести свою лепту в закупку чернослива и орехов, которые потом станут помощью бойцам. Но Новиковы категорически отказываются: они не ведут сборы в интернете, не принимают денег на помощь.Они волонтерами себя не считают. Ну и правда, какие же они волонтеры. Они - настоящие добровольцы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму пять ветеранов СВО с инвалидностью адаптировали свое жильеСанатории для ветеранов СВО - что предлагает Соцфонд в 2025 годуВ Крыму национализированный центр отдали под реабилитацию ветеранов СВО
https://crimea.ria.ru/20250102/v-krymu-volontery-sobrali-50-tonn-gumpomoschi-dlya-boytsov-svo-1143066736.html
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Ольга Леонова
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
новости, посылки в зону сво, помощь бойцам сво, крым, новости крыма
Спрессованное тепло: семья из Крыма кормит бойцов СВО энергобатончиками

Добровольцы из Бахчисарай передают в зону СВО энергетические батончики из крымских фруктов

18:22 06.02.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВолонтеры Сергей и Светлана Новиковы
Волонтеры Сергей и Светлана Новиковы - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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Шеф-редактор сайта РИА Новости Крым Ольга Леонова
Ольга Леонова
Шеф-редактор специальных проектов
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В доме Светланы и Сергея Новиковых пахнет крымскими травами и сухофруктами – запах юга, лета, тепла. Частные предприниматели из своего основного своего дохода выделяют значительные средства и отправляют в зону СВО помощь, необходимую в тех зонах фронта, где нельзя даже пользоваться открытым огнем.
Каждый месяц из города-сада Бахчисарая на фронт едут самодельные энергетические батончики.
- У нас методом проб и ошибок выработался свой рецепт: грецкий орех и миндаль, финики, изюм, курага в определенных пропорциях. Никакого арахиса – а вдруг у ребят аллергия. Мы раньше экспериментировали – кунжут добавляли и тыквенные семечки, - Светлана Новикова стоит у большой промышленной мясорубки и показывает простой, но физически тяжелый процесс изготовления энергетических батончиков.
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Рядом с ней на большом промышленном кухонном столе лежат паки с сухофруктами. Практически каждый день муж и жена вместо вечерних сериалов вручную перекручивают дары юга в сладкую массу. Потом кладут ее под пресс, высушивают и режут на порции. К выходным в дом стекаются друзья и родственники, и тут же прямо на кухне дружно пакуют готовые небольшие порционные плитки в пергаментную бумагу.
- Хорошо, что кухня у нас большая, - улыбается Сергей.
Днем же Новиковы работают на собственной фирме: изготавливают полезные чаи из горных крымских трав, натуральное мыло с эфирными маслами, шампуни без парабенов и сиропы.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВсе ингредиенты прокручивают через промышленную мясорубку вручную
Все ингредиенты прокручивают через промышленную мясорубку вручную - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Все ингредиенты прокручивают через промышленную мясорубку вручную
- С самого начала СВО я делал бойцам кожаные тактические перчатки, сами шили, машинку специально купили. Мы и кожу закупали, а люди нам несли старые кожаные куртки, сумки, плащи. Окопные свечи тоже делали, нам все наши знакомые жестянки из-под горошка и кукурузы носили, - рассказывает Сергей.
"Мы все победим": поэт из Крыма стала призером всероссийского конкурса >>
И однажды перед Новым годом подумали побаловать наших защитников чем-то сладеньким, но чтоб не портилось, и чтоб полезным было. И очень кстати Сергей вспомнил свое детство, когда его дядька, подполковник, начальник Питерского военного округа, угощал племянников энергетической смесью с медом и лимоном.
- Помню, мы таскали эту смесь, очень вкусная была. Поэтому сначала решили делать такую же, паковали в баночки. Ну и передали в очередной раз – перчатки, свечи и баночки. Пацанам прямо очень зашло, еще попросили. А дочка натолкнула на другую идею - батончики, - продолжает предприниматель.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЭнергетические батончики пригождаются на самой передовой
Энергетические батончики пригождаются на самой передовой - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Энергетические батончики пригождаются на самой передовой
Их уже делают без сахара и меда, чтобы не растаяло, не потекло, хранилось в любых погодных условиях. Сначала массу полностью измельчали руками, а потом частично механизировали свой полезный труд - Сергей сам придумал пресс. Закупили сушилки.
- Сушим, а я смеюсь. Говорю: сушилки со звездами будут у нас, как самолеты, всю войну нам прослужат, - шутит Светлана.
Внешне ящики с батончиками небольшие, но очень тяжелые - смесь получается плотная - концентрированная энергия. В месяц на фронт в среднем уезжает полцентнера продукта.
"Меня было не остановить": как крымчанка помогает жителям Донбасса >>
- Мы думаем: слава Богу, что нам в голову такая идея пришла. Один наш знакомый военный сейчас уехал туда, рассказал, что к коптерам привязывают батончик такой и бутылку воды, скидывают в те места дислокации, где огонь ради безопасности разводить нельзя – разведчикам, снайперам.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВолонтеры Сергей и Светлана Новиковы
Волонтеры Сергей и Светлана Новиковы
1 из 4
Волонтеры Сергей и Светлана Новиковы
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРецепт прост: финики, изюм, курага и орехи. И вера в нашу Победу
Рецепт прост: финики, изюм, курага и орехи. И вера в нашу Победу
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© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВолонтеры Сергей и Светлана Новиковы в обычной жизни готовят травяные чайные смеси
Волонтеры Сергей и Светлана Новиковы в обычной жизни готовят травяные чайные смеси
3 из 4
Волонтеры Сергей и Светлана Новиковы в обычной жизни готовят травяные чайные смеси
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБатончики поедут на фронт
Батончики поедут на фронт
4 из 4
Батончики поедут на фронт
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
1 из 4
Волонтеры Сергей и Светлана Новиковы
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
2 из 4
Рецепт прост: финики, изюм, курага и орехи. И вера в нашу Победу
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
3 из 4
Волонтеры Сергей и Светлана Новиковы в обычной жизни готовят травяные чайные смеси
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
4 из 4
Батончики поедут на фронт
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Мы с фотографом вопреки журналистским правилам наблюдать и не вмешиваться, хотели внести свою лепту в закупку чернослива и орехов, которые потом станут помощью бойцам. Но Новиковы категорически отказываются: они не ведут сборы в интернете, не принимают денег на помощь.
- Нам не нужны деньги, бывает, что нужны рабочие руки. Но мы ни к кому не обращаемся, все делаем только своими силами, силами своей семьи и друзей. Потому что мы – бойцы невидимого фронта, - снова шутят Новиковы.
Они волонтерами себя не считают. Ну и правда, какие же они волонтеры. Они - настоящие добровольцы.
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