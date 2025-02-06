https://crimea.ria.ru/20250206/sokrushitelnyy-udar-chto-tramp-zadumal-cherez-usaid-1143964477.html
Сокрушительный удар: что Трамп задумал через USAID
Сокрушительный удар: что Трамп задумал через USAID - РИА Новости Крым, 06.02.2025
Сокрушительный удар: что Трамп задумал через USAID
Приостановка президентом США Дональдом Трампом финансирования всех программ агентства по международному развитию (USAID) сделана с целью собрать достаточно... РИА Новости Крым, 06.02.2025
2025-02-06T19:06
2025-02-06T19:06
2025-02-06T19:06
радио "спутник в крыму"
украина
usaid
сша
дональд трамп
мнения
вадим колесниченко
в мире
джозеф байден, экс-президент сша (joseph biden)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/06/1143964353_0:0:1025:576_1920x0_80_0_0_6b52fd74a0c338a1d1d636c4320d1609.jpg
Вадим Колесниченко: Трамп через остановку финансирования USAID хочет обезглавить демпартию США на десятилетия
Вадим Колесниченко: Трамп через остановку финансирования USAID хочет обезглавить демпартию США на десятилетия
audio/mpeg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Приостановка президентом США Дональдом Трампом финансирования всех программ агентства по международному развитию (USAID) сделана с целью собрать достаточно компромата и нанести сокрушительный удар по демократической партии, оставив ее без бюджетных средств и обезглавив оппонентов на десятилетия вперед. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников, народный депутат ВР Украины в 2006 – 2014 годах Вадим Колесниченко.В "хозяйстве" пригодитсяСозданная в 1961 году указом президента США Джона Кеннеди организация USAID была и остается государственной, "причем главу этого агентства и его заместителя назначает лично президент по согласованию с сенатом", подчеркнул Колесниченко."Это говорит о том, насколько сложная и важная эта организация", – заметил эксперт.Глава американского Госдепа Марко Рубио временно возглавил USAID и уже заявил, что руководить ею будет другой, пока неназванный им человек, добавил Колесниченко.Он делает вывод, что у Трампа нет цели избавиться от агентства, которое "успело показать свою эффективность". В частности, принимая участие в "организации государственных переворотов и политических преследований, в том числе на территории Украины руками Зеленского", отметил политолог.Время для сокрушительного удараГлавная задача действующего американского президента заключается в том, чтобы лишить демпартию США способа существования за бюджетные деньги, считает эксперт.По мнению политолога, за время приостановки финансирования и, как следствие, работы USAID, Трамп намерен "набрать достаточное число компрометирующих материалов, чтобы нанести сокрушительный удар по Байдену и демпартии"."И Байден это понимал. Неслучайно он в последний день своего президента подписал указ о собственной амнистии по будущим выявленным возможным преступлениям", – заметил Колесниченко.Совершить такой переворот в свой первый президентский срок Трамп не мог, поскольку не имел должной поддержки в силовых органах власти и в парламенте, считает политолог."Его даже довели до процедуры импичмента, возможность его сноса была на конце лезвия. Он не имел такие развязанные руки, как сегодня", – отметил Колесниченко.Кроме того, на этот раз Трампа очень поддержали так называемые реднеки (англ. "красношеие" – "люди работающие, уставшие от налогов и непонимания того, что происходит в стране"), сказал Колесниченко.Зеленский лжетКомментируя деятельность американского USAID за рубежом, эксперт отметил, что агентство с момента своего создания потратило около 2,5 млрд долларов на создание в России так называемых институтов демократии. "И в том числе финансировало американских консультантов для написания первой российской конституции", - подчеркнул Колесниченко.Он напомнил, что в 2012 году организация была признана нежелательной в РФ, но к тому моменту USAID уже "сформировала устоявшуюся десятилетиями коррупционную схему по разворовыванию бюджета США"."Как это происходило, например, на Украине, чему я был свидетелем: американцы раздавали веером эти деньги, но очень интересно: получаешь 20 тысяч долларов, но расписываешься за 40", – рассказал Колесниченко.Он назвал главу киевского режима Владимира Зеленского лгуном за то, что опроверг информацию о крупных объемах "помощи" Украине через USAID.О том, что агентство США по международному развитию приостановило финансирование всех программ на Украине в конце января сообщили в киевском офисе организации.В начале февраля стало известно, что чиновников USAID отправили в отпуск из-за их отказа предоставить сотрудникам департамента эффективности госуправления (DOGE, возглавляет Илон Маск – ред.) доступ к конфиденциальным данным. Как сообщил телеканал NBC, более тысячи сотрудников и подрядчиков USAID уже уволены или находятся в отпусках "в связи с практически полным замораживанием помощи".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ревизоры из США нагрянули в Киев "Давно пора": Азаров прокомментировал закрытие USAID на Украине"Принял от Порошенко и отмыл": Азаров о коррупционных схемах Зеленского
https://crimea.ria.ru/20250101/otmytsya-nevozmozhno-kakikh-rassledovaniy-komandy-trampa-boyatsya-v-kieve-1143054059.html
украина
сша
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/06/1143964353_0:0:913:684_1920x0_80_0_0_6ecd1621db5786c5276736d290b8e0a7.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, usaid, сша, дональд трамп, мнения, вадим колесниченко, в мире, джозеф байден, экс-президент сша (joseph biden)
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым.
Приостановка президентом США Дональдом Трампом финансирования всех программ агентства по международному развитию (USAID) сделана с целью собрать достаточно компромата и нанести сокрушительный удар по демократической партии, оставив ее без бюджетных средств и обезглавив оппонентов на десятилетия вперед. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
высказал политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников, народный депутат ВР Украины в 2006 – 2014 годах Вадим Колесниченко.
В "хозяйстве" пригодится
Созданная в 1961 году указом президента США Джона Кеннеди организация USAID была и остается государственной, "причем главу этого агентства и его заместителя назначает лично президент по согласованию с сенатом", подчеркнул Колесниченко.
"Это говорит о том, насколько сложная и важная эта организация", – заметил эксперт.
Глава американского Госдепа Марко Рубио временно возглавил USAID и уже заявил, что руководить ею будет другой, пока неназванный им человек, добавил Колесниченко.
Он делает вывод, что у Трампа нет цели избавиться от агентства, которое "успело показать свою эффективность". В частности, принимая участие в "организации государственных переворотов и политических преследований, в том числе на территории Украины руками Зеленского", отметил политолог.
Время для сокрушительного удара
Главная задача действующего американского президента заключается в том, чтобы лишить демпартию США способа существования за бюджетные деньги, считает эксперт.
"Речь идет о так называемом глубинном государстве. Это люди, работающие в государственных органах власти, которые получали деньги не за знания, а за продвижение политики и нарративов, которые предлагали демократы. Последние несколько лет эта организация не отчитывалась о том, куда тратятся деньги. И Трампу необходимо избавиться от огромного аппарата, который жил за эти средства не только внутри США, а по всей планете", – считает Колесниченко.
По мнению политолога, за время приостановки финансирования и, как следствие, работы USAID, Трамп намерен "набрать достаточное число компрометирующих материалов, чтобы нанести сокрушительный удар по Байдену и демпартии".
"И Байден это понимал. Неслучайно он в последний день своего президента подписал указ о собственной амнистии по будущим выявленным возможным преступлениям", – заметил Колесниченко.
Совершить такой переворот в свой первый президентский срок Трамп не мог, поскольку не имел должной поддержки в силовых органах власти и в парламенте, считает политолог.
"Его даже довели до процедуры импичмента, возможность его сноса была на конце лезвия. Он не имел такие развязанные руки, как сегодня", – отметил Колесниченко.
Кроме того, на этот раз Трампа очень поддержали так называемые реднеки (англ. "красношеие" – "люди работающие, уставшие от налогов и непонимания того, что происходит в стране"), сказал Колесниченко.
"Им нужна была политика другого воздуха, и Трамп это предложил. И сегодня он практически полностью контролирует власть в США и использует любые методы, чтобы на ближайшие десятилетия обезглавить демпартию", – резюмировал Колесниченко.
Зеленский лжет
Комментируя деятельность американского USAID за рубежом, эксперт отметил, что агентство с момента своего создания потратило около 2,5 млрд долларов на создание в России так называемых институтов демократии. "И в том числе финансировало американских консультантов для написания первой российской конституции", - подчеркнул Колесниченко.
Он напомнил, что в 2012 году организация была признана нежелательной в РФ, но к тому моменту USAID уже "сформировала устоявшуюся десятилетиями коррупционную схему по разворовыванию бюджета США".
"Как это происходило, например, на Украине, чему я был свидетелем: американцы раздавали веером эти деньги, но очень интересно: получаешь 20 тысяч долларов, но расписываешься за 40", – рассказал Колесниченко.
Он назвал главу киевского режима Владимира Зеленского лгуном за то, что опроверг информацию о крупных объемах "помощи" Украине через USAID.
"Зеленский заявил, что ничего не знает о деньгах USAID и что было выделено не более 400 миллионов, которые пошли на здравоохранение и устройство пропускных пунктов. Лжет. Еще со времен Януковича – о чем мне точно известно – руководители департаментов правительства и руководители правительства Украины получали и получают зарплаты в долларах. Эти деньги не подлежат декларированию и налогообложению", – заявил Колесниченко.
О том, что агентство США по международному развитию приостановило
финансирование всех программ на Украине в конце января сообщили в киевском офисе организации.
В начале февраля стало известно, что чиновников USAID отправили в отпуск из-за их отказа предоставить сотрудникам департамента эффективности госуправления (DOGE, возглавляет Илон Маск – ред.) доступ к конфиденциальным данным. Как сообщил телеканал NBC, более тысячи сотрудников и подрядчиков USAID уже уволены или находятся в отпусках "в связи с практически полным замораживанием помощи".
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: