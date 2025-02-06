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Снегопад и ветер оставили без света Феодосию и 9 сел в трех районах Крыма - РИА Новости Крым, 06.02.2025
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Снегопад и ветер оставили без света Феодосию и 9 сел в трех районах Крыма
Снегопад и ветер оставили без света Феодосию и 9 сел в трех районах Крыма - РИА Новости Крым, 06.02.2025
Снегопад и ветер оставили без света Феодосию и 9 сел в трех районах Крыма
Массовые отключения света произошли в Феодосии, Красногвардейском и Симферопольском районах Крыма из-за непогоды. Об этом сообщили в "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 06.02.2025
2025-02-06T15:48
2025-02-06T16:17
отключение электроэнергии в крыму
электроэнергия
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крым
гуп рк "крымэнерго"
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новости крыма
феодосия
красногвардейский район
симферопольский район
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. Массовые отключения света произошли в Феодосии, Красногвардейском и Симферопольском районах Крыма из-за непогоды. Об этом сообщили в "Крымэнерго".В четверг аварийные отключения произошли под Алуштой - населенные пункты: Малый Маяк, Партенит, Бондаренково, Утес, Кипарисное, Пушкино. В Феодосии без света улицы: Строительная, Геологическая, Керченское шоссе, Крымская, Чкалова, Первушина; переулки: Строительный, Геологический; мкр-н "Северный". В Красногвардейском районе обесточены населенные пункты Восход и Новосельцы. В Симферопольском районе - поселок Строгановка.По данным "Крымэнерго", планируемое время восстановления электроснабжения - три часа.Ранее сообщалось, что отключения света произошли в Ленинском районе Крыма из-за непогоды, обесточены 11 населенных пунктов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что в Крыму делают для улучшения качества поставляемой электроэнергииПо факту аварии на подстанции в Ялте прокуратура начала проверкуМетель и гололедица: прогноз погоды в Крыму на четверг
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феодосия
красногвардейский район
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Снегопад и ветер оставили без света Феодосию и 9 сел в трех районах Крыма

Из-за непогоды без света остались Феодосия, Красногвардейский и Симферопольский районы

15:48 06.02.2025 (обновлено: 16:17 06.02.2025)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. Массовые отключения света произошли в Феодосии, Красногвардейском и Симферопольском районах Крыма из-за непогоды. Об этом сообщили в "Крымэнерго".
В четверг аварийные отключения произошли под Алуштой - населенные пункты: Малый Маяк, Партенит, Бондаренково, Утес, Кипарисное, Пушкино. В Феодосии без света улицы: Строительная, Геологическая, Керченское шоссе, Крымская, Чкалова, Первушина; переулки: Строительный, Геологический; мкр-н "Северный". В Красногвардейском районе обесточены населенные пункты Восход и Новосельцы. В Симферопольском районе - поселок Строгановка.
По данным "Крымэнерго", планируемое время восстановления электроснабжения - три часа.
Ранее сообщалось, что отключения света произошли в Ленинском районе Крыма из-за непогоды, обесточены 11 населенных пунктов.
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Отключение электроэнергии в КрымуЭлектроэнергияОтключение электроэнергииКрымГУП РК "Крымэнерго"НовостиНовости КрымаФеодосияКрасногвардейский районСимферопольский район
 
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