https://crimea.ria.ru/20250206/snegopad-i-veter-ostavili-bez-sveta-feodosiyu-i-9-sel-v-trekh-rayonakh-kryma-1143966932.html

Снегопад и ветер оставили без света Феодосию и 9 сел в трех районах Крыма

Снегопад и ветер оставили без света Феодосию и 9 сел в трех районах Крыма - РИА Новости Крым, 06.02.2025

Снегопад и ветер оставили без света Феодосию и 9 сел в трех районах Крыма

Массовые отключения света произошли в Феодосии, Красногвардейском и Симферопольском районах Крыма из-за непогоды. Об этом сообщили в "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 06.02.2025

2025-02-06T15:48

2025-02-06T15:48

2025-02-06T16:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. Массовые отключения света произошли в Феодосии, Красногвардейском и Симферопольском районах Крыма из-за непогоды. Об этом сообщили в "Крымэнерго".В четверг аварийные отключения произошли под Алуштой - населенные пункты: Малый Маяк, Партенит, Бондаренково, Утес, Кипарисное, Пушкино. В Феодосии без света улицы: Строительная, Геологическая, Керченское шоссе, Крымская, Чкалова, Первушина; переулки: Строительный, Геологический; мкр-н "Северный". В Красногвардейском районе обесточены населенные пункты Восход и Новосельцы. В Симферопольском районе - поселок Строгановка.По данным "Крымэнерго", планируемое время восстановления электроснабжения - три часа.Ранее сообщалось, что отключения света произошли в Ленинском районе Крыма из-за непогоды, обесточены 11 населенных пунктов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что в Крыму делают для улучшения качества поставляемой электроэнергииПо факту аварии на подстанции в Ялте прокуратура начала проверкуМетель и гололедица: прогноз погоды в Крыму на четверг

https://crimea.ria.ru/20250206/krym-zametet-snegom-1143961976.html

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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