Рейтинг@Mail.ru
Снег в Крыму: ситуация на дорогах - РИА Новости Крым, 06.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20250206/sneg-v-krymu-situatsiya-na-dorogakh-1143952456.html
Снег в Крыму: ситуация на дорогах
Снег в Крыму: ситуация на дорогах - РИА Новости Крым, 06.02.2025
Снег в Крыму: ситуация на дорогах
На дорогах Крыма в течение ночи образовался снежный покров и гололедица. Дорожники продолжают обрабатывать опасные участки, сейчас в регионе работает 80 единиц... РИА Новости Крым, 06.02.2025
2025-02-06T08:07
2025-02-06T08:09
ситуация на дорогах крыма
крым
крымавтодор
погода в крыму
крымская погода
дороги крыма
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/1a/1142131495_0:172:867:660_1920x0_80_0_0_d74d6fd7ed6ed51878d4060e5d087287.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. На дорогах Крыма в течение ночи образовался снежный покров и гололедица. Дорожники продолжают обрабатывать опасные участки, сейчас в регионе работает 80 единиц техники. Об этом сообщает пресс-служба Крымавтодора.Согласно оперативной сводке на утро четверга, в Симферополь сейчас 4 градуса мороза, без осадков, в микрорайоне ГРЭС крымской столицы -3 градуса, сухо, а в Добром -5 градусов.Где выпал снег и ведутся работыНа трассе Белогорск – Феодосия сильный снег, ведутся работы. На дороге Холодовка – Грушевка также выпал снег, работают дорожники. На ялтинской трассе перед перевалом сейчас 5 градусов мороза, идет мелкий снег, покрытие влажное, обработанное. Ангарский перевал – также -5 и мелкий снег, покрытие влажное, обработанное.Ситуация в городахПо информации Крымавтодора, на дороге Симферополь – Евпатория – покрытие сухое. В Керчи сейчас 0 градусов, без осадков, местами влажно. В Ленино также 0 градусов, местами мелкий снег, покрытие влажное, обработанное. В Джанкое, Саках и Бахчисарае –3 градуса мороза, без осадков, покрытие сухое. В Алуште 0, без осадков, покрытие сухое, в Ялте 2 градуса мороза, покрытие сухое.В пресс-службе компании призывают водителей соблюдать дистанцию и избегать резких маневров. Как сообщали ранее крымские синоптики, наиболее интенсивный снег выпадет днем шестого и ночью седьмого февраля. Вместе с сильным ветром придут снегопады, метели, на дорогах гололедица. Ранее главный инженер предприятия "Крымавтодор" Виктор Олейниченко сообщал, что в связи с ухудшением погодных условий в Крыму на дежурства выходят около 100 спецмашин для защиты дорог в случае смешанных осадков и снегопада.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму у дорог появятся цифровые табло с информацией о погодных условияхЗима не отменяется – каким будет февраль в КрымуВласти Крыма допускают строительство новых обходов Симферополя
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/1a/1142131495_0:30:867:680_1920x0_80_0_0_a42dbec6f02dc28884f7d764f6248136.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, крымавтодор, погода в крыму, крымская погода, дороги крыма, новости крыма
Снег в Крыму: ситуация на дорогах

В Крыму 80 единиц спецтехники борются с гололедицей на дорогах

08:07 06.02.2025 (обновлено: 08:09 06.02.2025)
 
© КрымавтодорДорожные службы в Крыму
Дорожные службы в Крыму
© Крымавтодор
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. На дорогах Крыма в течение ночи образовался снежный покров и гололедица. Дорожники продолжают обрабатывать опасные участки, сейчас в регионе работает 80 единиц техники. Об этом сообщает пресс-служба Крымавтодора.
"Дорожники продолжают работать, обеспечивая безопасный проезд. В работе – 80 единиц техники по всему региону, ведется обработка опасных участков", - говорится в сообщении.
Согласно оперативной сводке на утро четверга, в Симферополь сейчас 4 градуса мороза, без осадков, в микрорайоне ГРЭС крымской столицы -3 градуса, сухо, а в Добром -5 градусов.

Где выпал снег и ведутся работы

На трассе Белогорск – Феодосия сильный снег, ведутся работы. На дороге Холодовка – Грушевка также выпал снег, работают дорожники.
На ялтинской трассе перед перевалом сейчас 5 градусов мороза, идет мелкий снег, покрытие влажное, обработанное. Ангарский перевал – также -5 и мелкий снег, покрытие влажное, обработанное.

Ситуация в городах

По информации Крымавтодора, на дороге Симферополь – Евпатория – покрытие сухое. В Керчи сейчас 0 градусов, без осадков, местами влажно. В Ленино также 0 градусов, местами мелкий снег, покрытие влажное, обработанное. В Джанкое, Саках и Бахчисарае –3 градуса мороза, без осадков, покрытие сухое. В Алуште 0, без осадков, покрытие сухое, в Ялте 2 градуса мороза, покрытие сухое.
В пресс-службе компании призывают водителей соблюдать дистанцию и избегать резких маневров.
Как сообщали ранее крымские синоптики, наиболее интенсивный снег выпадет днем шестого и ночью седьмого февраля. Вместе с сильным ветром придут снегопады, метели, на дорогах гололедица. Ранее главный инженер предприятия "Крымавтодор" Виктор Олейниченко сообщал, что в связи с ухудшением погодных условий в Крыму на дежурства выходят около 100 спецмашин для защиты дорог в случае смешанных осадков и снегопада.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму у дорог появятся цифровые табло с информацией о погодных условиях
Зима не отменяется – каким будет февраль в Крыму
Власти Крыма допускают строительство новых обходов Симферополя
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымКрымавтодорПогода в КрымуКрымская погодаДороги КрымаНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:05Зеленский ввел санкции против трех крымских музеев
09:57Глава "Роскосмоса" отправлен в отставку
09:49В Крыму объявили дополнительные выходные из-за религиозных праздников
09:45На пожаре в Севастополе пострадала женщина и эвакуировали 37 человек
09:41Упавший с крыши вуза в Симферополе мужчина скончался - начата проверка
09:00На новый нацпроект в Крыму выделят 2,4 млрд рублей
08:51Сколько в России нелегальных мигрантов
08:07Снег в Крыму: ситуация на дорогах
07:57Нетрезвых водителей будут ловить на дорогах Крыма
07:37В школах Крыма оснастят кабинеты труда для мальчиков и девочек
07:1213 беспилотников сбили над Азовским морем
06:38В 2025 году в Крыму отремонтируют два детских сада
06:10В России зафиксирован резкий рост случаев метапневмонии
00:01Метель и гололедица: прогноз погоды в Крыму на четверг
00:00Какой сегодня праздник: 6 февраля
22:42Обмен пленными и задержание экстремистов в Крыму: главное за день
22:30Видеозвонок из полиции – аферисты в Крыму придумали новую схему обмана
22:16Песков: вопрос компенсаций жителям приграничья будет оперативно отработан
22:12В Джанкое до конца февраля ограничат движение транспорта на одной из улиц
21:56В 2025 году в Крыму капитально отремонтируют 16 школ
Лента новостейМолния