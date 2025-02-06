https://crimea.ria.ru/20250206/sneg-v-krymu-situatsiya-na-dorogakh-1143952456.html
Снег в Крыму: ситуация на дорогах
Снег в Крыму: ситуация на дорогах - РИА Новости Крым, 06.02.2025
Снег в Крыму: ситуация на дорогах
На дорогах Крыма в течение ночи образовался снежный покров и гололедица. Дорожники продолжают обрабатывать опасные участки, сейчас в регионе работает 80 единиц... РИА Новости Крым, 06.02.2025
2025-02-06T08:07
2025-02-06T08:07
2025-02-06T08:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. На дорогах Крыма в течение ночи образовался снежный покров и гололедица. Дорожники продолжают обрабатывать опасные участки, сейчас в регионе работает 80 единиц техники. Об этом сообщает пресс-служба Крымавтодора.Согласно оперативной сводке на утро четверга, в Симферополь сейчас 4 градуса мороза, без осадков, в микрорайоне ГРЭС крымской столицы -3 градуса, сухо, а в Добром -5 градусов.Где выпал снег и ведутся работыНа трассе Белогорск – Феодосия сильный снег, ведутся работы. На дороге Холодовка – Грушевка также выпал снег, работают дорожники. На ялтинской трассе перед перевалом сейчас 5 градусов мороза, идет мелкий снег, покрытие влажное, обработанное. Ангарский перевал – также -5 и мелкий снег, покрытие влажное, обработанное.Ситуация в городахПо информации Крымавтодора, на дороге Симферополь – Евпатория – покрытие сухое. В Керчи сейчас 0 градусов, без осадков, местами влажно. В Ленино также 0 градусов, местами мелкий снег, покрытие влажное, обработанное. В Джанкое, Саках и Бахчисарае –3 градуса мороза, без осадков, покрытие сухое. В Алуште 0, без осадков, покрытие сухое, в Ялте 2 градуса мороза, покрытие сухое.В пресс-службе компании призывают водителей соблюдать дистанцию и избегать резких маневров. Как сообщали ранее крымские синоптики, наиболее интенсивный снег выпадет днем шестого и ночью седьмого февраля. Вместе с сильным ветром придут снегопады, метели, на дорогах гололедица. Ранее главный инженер предприятия "Крымавтодор" Виктор Олейниченко сообщал, что в связи с ухудшением погодных условий в Крыму на дежурства выходят около 100 спецмашин для защиты дорог в случае смешанных осадков и снегопада.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму у дорог появятся цифровые табло с информацией о погодных условияхЗима не отменяется – каким будет февраль в КрымуВласти Крыма допускают строительство новых обходов Симферополя
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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Снег в Крыму: ситуация на дорогах
В Крыму 80 единиц спецтехники борются с гололедицей на дорогах
08:07 06.02.2025 (обновлено: 08:09 06.02.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. На дорогах Крыма в течение ночи образовался снежный покров и гололедица. Дорожники продолжают обрабатывать опасные участки, сейчас в регионе работает 80 единиц техники. Об этом сообщает пресс-служба Крымавтодора.
"Дорожники продолжают работать, обеспечивая безопасный проезд. В работе – 80 единиц техники по всему региону, ведется обработка опасных участков", - говорится в сообщении.
Согласно оперативной сводке на утро четверга, в Симферополь сейчас 4 градуса мороза, без осадков, в микрорайоне ГРЭС крымской столицы -3 градуса, сухо, а в Добром -5 градусов.
Где выпал снег и ведутся работы
На трассе Белогорск – Феодосия сильный снег, ведутся работы. На дороге Холодовка – Грушевка также выпал снег, работают дорожники.
На ялтинской трассе перед перевалом сейчас 5 градусов мороза, идет мелкий снег, покрытие влажное, обработанное. Ангарский перевал – также -5 и мелкий снег, покрытие влажное, обработанное.
Ситуация в городах
По информации Крымавтодора, на дороге Симферополь – Евпатория – покрытие сухое. В Керчи сейчас 0 градусов, без осадков, местами влажно. В Ленино также 0 градусов, местами мелкий снег, покрытие влажное, обработанное. В Джанкое, Саках и Бахчисарае –3 градуса мороза, без осадков, покрытие сухое. В Алуште 0, без осадков, покрытие сухое, в Ялте 2 градуса мороза, покрытие сухое.
В пресс-службе компании призывают водителей соблюдать дистанцию и избегать резких маневров.
Как сообщали ранее крымские синоптики, наиболее интенсивный снег выпадет
днем шестого и ночью седьмого февраля. Вместе с сильным ветром придут снегопады, метели, на дорогах гололедица. Ранее главный инженер предприятия "Крымавтодор" Виктор Олейниченко сообщал, что в связи с ухудшением погодных условий в Крыму на дежурства выходят
около 100 спецмашин для защиты дорог в случае смешанных осадков и снегопада.
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