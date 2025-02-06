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Сколько россиян поддерживают СВО спустя три года после ее начала

Сколько россиян поддерживают СВО спустя три года после ее начала - РИА Новости Крым, 06.02.2025

Сколько россиян поддерживают СВО спустя три года после ее начала

Уровень поддержки гражданами России специальной военной операции спустя три года после ее начала остается стабильно высоким и на сегодняшний день составляет... РИА Новости Крым, 06.02.2025

2025-02-06T11:16

2025-02-06T11:16

2025-02-06T11:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Уровень поддержки гражданами России специальной военной операции спустя три года после ее начала остается стабильно высоким и на сегодняшний день составляет 67%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).Как отметили специалисты, на протяжении всего периода мониторинга наблюдается устойчиво высокий уровень общественной поддержки специальной военной операции, колебания показателя за рассматриваемый период являются статистически незначимыми.Доля несогласных с решением в первый год проведения СВО, напротив, снизилась с 25 до 20%, стабилизировавшись на отметке 19% в последующие два года.Более ощутимые колебания наблюдаются в оценках успешности проведения спецоперации для российских войск. Так, пик оптимизма был отмечен в марте 2022 года, когда о скорее успешном ходе СВО говорили 70%. Однако на фоне затянувшегося конфликта показатель опустился до 59% к февралю 2023 года.Текущие оценки успешности хода спецоперации соответствуют прошлогодним показателям за аналогичный период: февраль 2024 и 2025 годов – по 65%.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – помощь населению Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Он отметил, что Киев готовился к новым боевым действиям против Донбасса, поэтому России пришлось начать спецоперацию. Также одними из главных задач СВО были объявлены денацификация и демилитаризация Украины.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия не даст переписать вынесенный фашистам моральный приговор - ПутинПутин назвал условие для начала переговоров по Украине"Время героев": в Крыму презентовали календарь с портретами бойцов

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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