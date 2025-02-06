https://crimea.ria.ru/20250206/silnyy-veter-dva-dnya-budet-bushevat-v-sevastopole-1143976875.html
Сильный ветер два дня будет бушевать в Севастополе
Сильный ветер два дня будет бушевать в Севастополе - РИА Новости Крым, 06.02.2025
Сильный ветер два дня будет бушевать в Севастополе
Два дня сильного ветра ожидаются в Севастополе. Об этом, ссылаясь на сообщения синоптиков, предупреждает городской главк МЧС. РИА Новости Крым, 06.02.2025
2025-02-06T20:41
2025-02-06T20:41
2025-02-06T20:41
севастополь
севавтодор
новости
погода
безопасность
транспорт
штормовое предупреждение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110432/66/1104326622_0:23:3561:2026_1920x0_80_0_0_9ce8d8d11ceec643451d9fb1c06e222c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым. Два дня сильного ветра ожидаются в Севастополе. Об этом, ссылаясь на сообщения синоптиков, предупреждает городской главк МЧС.Синоптики сообщают, что 7 и 8 февраля порывы северо-восточного ветра могут достигнуть 15-20 м/с при температуре воздуха ночью от -1 до -3 градусов, днем от +1 до +3. На дорогах местами возможна гололедица.МЧС России по Севастополю напоминает, что при сильном ветре опасно у фасадов домов, под деревьями, рядом с ветхими и не укрепленными конструкциями, возле опор ЛЭП, вблизи рекламных щитов, в море и у моря.При гололедице важно пешеходам одеваться тепло, выбирать устойчивую обувь, осторожно переходить проезжую часть, а водителям соблюдать дистанцию и скоростной режим, не совершать опасных маневров.Также в ведомстве призвали по возможности отказаться от дальних поездок и долгих пеших переходов, а также следить за пожилыми, маломобильными близкими и детьми.Севавтодор задействует 19 единиц техники для работ по зимнему содержанию. В приоритете – обработка опасных участков дорог: спуски и подъемы, зоны торможения на пешеходных переходах, пути следования общественного транспорта и школьных автобусов, рассказали на предприятии.За каждой машиной закреплен определенный маршрут для оперативной уборки снега и распределения противогололедного материала, уточнили в Севавтодоре. Сообщить, на каких дорогах скользко, можно по телефону диспетчерской: +79785024239.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250206/v-krymu-iz-za-snegopada-ogranichili-dvizhenie-mashin-na-trekh-trassakh-1143976972.html
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110432/66/1104326622_416:0:3147:2048_1920x0_80_0_0_069aed9ce789f378c7ea1e5c77567123.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, севавтодор, новости, погода, безопасность, транспорт, штормовое предупреждение
Сильный ветер два дня будет бушевать в Севастополе
В Севастополе будет бушевать сильный ветер в течение двух дней
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым. Два дня сильного ветра ожидаются в Севастополе. Об этом, ссылаясь на сообщения синоптиков, предупреждает городской главк МЧС.
Синоптики сообщают, что 7 и 8 февраля порывы северо-восточного ветра могут достигнуть 15-20 м/с при температуре воздуха ночью от -1 до -3 градусов, днем от +1 до +3. На дорогах местами возможна гололедица.
МЧС России по Севастополю напоминает, что при сильном ветре опасно у фасадов домов, под деревьями, рядом с ветхими и не укрепленными конструкциями, возле опор ЛЭП, вблизи рекламных щитов, в море и у моря.
При гололедице важно пешеходам одеваться тепло, выбирать устойчивую обувь, осторожно переходить проезжую часть, а водителям соблюдать дистанцию и скоростной режим, не совершать опасных маневров.
Также в ведомстве призвали по возможности отказаться от дальних поездок и долгих пеших переходов, а также следить за пожилыми, маломобильными близкими и детьми.
Севавтодор задействует 19 единиц техники для работ по зимнему содержанию. В приоритете – обработка опасных участков дорог: спуски и подъемы, зоны торможения на пешеходных переходах, пути следования общественного транспорта и школьных автобусов, рассказали на предприятии.
За каждой машиной закреплен определенный маршрут для оперативной уборки снега и распределения противогололедного материала, уточнили в Севавтодоре.
Сообщить, на каких дорогах скользко, можно по телефону диспетчерской: +79785024239
.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.