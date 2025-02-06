https://crimea.ria.ru/20250206/silnyy-veter-dva-dnya-budet-bushevat-v-sevastopole-1143976875.html

Сильный ветер два дня будет бушевать в Севастополе

Сильный ветер два дня будет бушевать в Севастополе - РИА Новости Крым, 06.02.2025

Сильный ветер два дня будет бушевать в Севастополе

Два дня сильного ветра ожидаются в Севастополе. Об этом, ссылаясь на сообщения синоптиков, предупреждает городской главк МЧС. РИА Новости Крым, 06.02.2025

2025-02-06T20:41

2025-02-06T20:41

2025-02-06T20:41

севастополь

севавтодор

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транспорт

штормовое предупреждение

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым. Два дня сильного ветра ожидаются в Севастополе. Об этом, ссылаясь на сообщения синоптиков, предупреждает городской главк МЧС.Синоптики сообщают, что 7 и 8 февраля порывы северо-восточного ветра могут достигнуть 15-20 м/с при температуре воздуха ночью от -1 до -3 градусов, днем от +1 до +3. На дорогах местами возможна гололедица.МЧС России по Севастополю напоминает, что при сильном ветре опасно у фасадов домов, под деревьями, рядом с ветхими и не укрепленными конструкциями, возле опор ЛЭП, вблизи рекламных щитов, в море и у моря.При гололедице важно пешеходам одеваться тепло, выбирать устойчивую обувь, осторожно переходить проезжую часть, а водителям соблюдать дистанцию и скоростной режим, не совершать опасных маневров.Также в ведомстве призвали по возможности отказаться от дальних поездок и долгих пеших переходов, а также следить за пожилыми, маломобильными близкими и детьми.Севавтодор задействует 19 единиц техники для работ по зимнему содержанию. В приоритете – обработка опасных участков дорог: спуски и подъемы, зоны торможения на пешеходных переходах, пути следования общественного транспорта и школьных автобусов, рассказали на предприятии.За каждой машиной закреплен определенный маршрут для оперативной уборки снега и распределения противогололедного материала, уточнили в Севавтодоре. Сообщить, на каких дорогах скользко, можно по телефону диспетчерской: +79785024239.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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севастополь

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, севавтодор, новости, погода, безопасность, транспорт, штормовое предупреждение