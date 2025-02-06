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Сильный ветер два дня будет бушевать в Севастополе - РИА Новости Крым, 06.02.2025
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Сильный ветер два дня будет бушевать в Севастополе
Сильный ветер два дня будет бушевать в Севастополе - РИА Новости Крым, 06.02.2025
Сильный ветер два дня будет бушевать в Севастополе
Два дня сильного ветра ожидаются в Севастополе. Об этом, ссылаясь на сообщения синоптиков, предупреждает городской главк МЧС. РИА Новости Крым, 06.02.2025
2025-02-06T20:41
2025-02-06T20:41
севастополь
севавтодор
новости
погода
безопасность
транспорт
штормовое предупреждение
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым. Два дня сильного ветра ожидаются в Севастополе. Об этом, ссылаясь на сообщения синоптиков, предупреждает городской главк МЧС.Синоптики сообщают, что 7 и 8 февраля порывы северо-восточного ветра могут достигнуть 15-20 м/с при температуре воздуха ночью от -1 до -3 градусов, днем от +1 до +3. На дорогах местами возможна гололедица.МЧС России по Севастополю напоминает, что при сильном ветре опасно у фасадов домов, под деревьями, рядом с ветхими и не укрепленными конструкциями, возле опор ЛЭП, вблизи рекламных щитов, в море и у моря.При гололедице важно пешеходам одеваться тепло, выбирать устойчивую обувь, осторожно переходить проезжую часть, а водителям соблюдать дистанцию и скоростной режим, не совершать опасных маневров.Также в ведомстве призвали по возможности отказаться от дальних поездок и долгих пеших переходов, а также следить за пожилыми, маломобильными близкими и детьми.Севавтодор задействует 19 единиц техники для работ по зимнему содержанию. В приоритете – обработка опасных участков дорог: спуски и подъемы, зоны торможения на пешеходных переходах, пути следования общественного транспорта и школьных автобусов, рассказали на предприятии.За каждой машиной закреплен определенный маршрут для оперативной уборки снега и распределения противогололедного материала, уточнили в Севавтодоре. Сообщить, на каких дорогах скользко, можно по телефону диспетчерской: +79785024239.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250206/v-krymu-iz-za-snegopada-ogranichili-dvizhenie-mashin-na-trekh-trassakh-1143976972.html
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РИА Новости Крым
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севастополь, севавтодор, новости, погода, безопасность, транспорт, штормовое предупреждение
Сильный ветер два дня будет бушевать в Севастополе

В Севастополе будет бушевать сильный ветер в течение двух дней

20:41 06.02.2025
 
© РИА Новости . Василий Батанов / Перейти в фотобанкСильный шторм в Севастополе
Сильный шторм в Севастополе - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© РИА Новости . Василий Батанов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым. Два дня сильного ветра ожидаются в Севастополе. Об этом, ссылаясь на сообщения синоптиков, предупреждает городской главк МЧС.
Синоптики сообщают, что 7 и 8 февраля порывы северо-восточного ветра могут достигнуть 15-20 м/с при температуре воздуха ночью от -1 до -3 градусов, днем от +1 до +3. На дорогах местами возможна гололедица.
МЧС России по Севастополю напоминает, что при сильном ветре опасно у фасадов домов, под деревьями, рядом с ветхими и не укрепленными конструкциями, возле опор ЛЭП, вблизи рекламных щитов, в море и у моря.
При гололедице важно пешеходам одеваться тепло, выбирать устойчивую обувь, осторожно переходить проезжую часть, а водителям соблюдать дистанцию и скоростной режим, не совершать опасных маневров.
Также в ведомстве призвали по возможности отказаться от дальних поездок и долгих пеших переходов, а также следить за пожилыми, маломобильными близкими и детьми.
Севавтодор задействует 19 единиц техники для работ по зимнему содержанию. В приоритете – обработка опасных участков дорог: спуски и подъемы, зоны торможения на пешеходных переходах, пути следования общественного транспорта и школьных автобусов, рассказали на предприятии.
За каждой машиной закреплен определенный маршрут для оперативной уборки снега и распределения противогололедного материала, уточнили в Севавтодоре.

Сообщить, на каких дорогах скользко, можно по телефону диспетчерской: +79785024239.
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