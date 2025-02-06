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Шторм в Крыму частично обесточил два района полуострова - РИА Новости Крым, 06.02.2025
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Шторм в Крыму частично обесточил два района полуострова
Шторм в Крыму частично обесточил два района полуострова - РИА Новости Крым, 06.02.2025
Шторм в Крыму частично обесточил два района полуострова
Шесть населенных пунктов обесточены в четверг в Кировском и Ленинском районах Крыма, сообщает пресс-служа компании "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 06.02.2025
2025-02-06T15:04
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. Шесть населенных пунктов обесточены в четверг в Кировском и Ленинском районах Крыма, сообщает пресс-служа компании "Крымэнерго".По данным пресс-службы, в местах поломок работают аварийные бригады. Ориентировочно энергообеспечение планируют восстановить в течение трех часов.Ранее в четверг из-за непогоды в Ленинском районе Крыма без света также оставались населенные пункты Марьевка, Ленинское, Вязниково, Марфовка, Горностаевка, Глазовка, Осовины, Юркино, Мысовое, Азовское, Щелкино. В связи с этим отключением прокуратура Крыма открыла проверку и оценит соблюдение требований жилищно-коммунального законодательства, в том числе своевременность проведения ремонтов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что в Крыму делают для улучшения качества поставляемой электроэнергииВ Крыму начали внедрять умную систему учета электроэнергии"Крымэнерго" получит 50 млн рублей на замену электроподстанций
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ленинский район, кировский район крыма, новости крыма, электросети, лэп, электроэнергия, отключение электроэнергии
Шторм в Крыму частично обесточил два района полуострова

В Крыму частично обесточены Кировский и Ленинский районы полуострова

15:04 06.02.2025 (обновлено: 15:10 06.02.2025)
 
© Минэнерго РФЛЭП
ЛЭП
© Минэнерго РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. Шесть населенных пунктов обесточены в четверг в Кировском и Ленинском районах Крыма, сообщает пресс-служа компании "Крымэнерго".
"Кировский район. Населенные пункты Старый Крым, Первомайское, Бабенково. Ленинский район: Ленино, Красногорка, Королево", – перечислили в компании.
По данным пресс-службы, в местах поломок работают аварийные бригады. Ориентировочно энергообеспечение планируют восстановить в течение трех часов.
Ранее в четверг из-за непогоды в Ленинском районе Крыма без света также оставались населенные пункты Марьевка, Ленинское, Вязниково, Марфовка, Горностаевка, Глазовка, Осовины, Юркино, Мысовое, Азовское, Щелкино. В связи с этим отключением прокуратура Крыма открыла проверку и оценит соблюдение требований жилищно-коммунального законодательства, в том числе своевременность проведения ремонтов.
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Ленинский районКировский район КрымаНовости КрымаЭлектросетиЛЭПЭлектроэнергияОтключение электроэнергии
 
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