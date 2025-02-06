https://crimea.ria.ru/20250206/sbu-obvinila-glavu-mchs-kryma-v-gosizmene-1143970226.html
СБУ обвинила главу МЧС Крыма в "госизмене"
СБУ обвинила главу МЧС Крыма в "госизмене" - РИА Новости Крым, 06.02.2025
СБУ обвинила главу МЧС Крыма в "госизмене"
Служба безопасности Украины объявила подозрение в "госизмене" министру чрезвычайных ситуаций Республики Крым Алексею Еременко. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 06.02.2025
2025-02-06T17:30
2025-02-06T17:30
2025-02-06T17:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Служба безопасности Украины объявила подозрение в "госизмене" министру чрезвычайных ситуаций Республики Крым Алексею Еременко. Об этом сообщает пресс-служба фейкового "главного управления СБУ в Автономной Республике Крым".Как заявили в "ведомстве", после воссоединения Крыма с Россией Еременко, работая на различных должностях в подразделениях и органах МЧС России, якобы "вел подрывную деятельность" против Украины.По мнению СБУ, крымский министр подозревается в "государственной измене" и "коллаборационистской деятельности". Согласно уголовному кодексу Украины, за это "преступление" предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.Силовые структуры Украины с 2014 года регулярно выдвигают обвинения в отношении руководства Крыма, вице-премьеров, министров и других государственных чиновников, а также депутатов парламента республики, глав администраций муниципальных образований. Киевский режим обвиняет их в "государственной измене", "нарушении законов и обычаев войны", "посягательствах на территориальную целостность Украины" и других преступлениях.Представители властей Крыма неоднократно отмечали, что все эти обвинения оторваны от реальности и юридически ничтожны, поскольку полуостров с марта 2014 года является субъектом Российской Федерации и не имеет никакого отношения к Украине.В свою очередь Следственный комитет России расследует дела о против сотрудников СБУ и других правоохранительных структур Украины о незаконном привлечении российских граждан у уголовной ответственности.Крым стал российским регионом по итогам референдума, проведенного 16 марта 2014 года. За вхождение полуострова в состав РФ проголосовали 96,77% избирателей в Автономной Республике Крым и 95,6% – в Севастополе. 18 марта 2014 года президент Владимир Путин подписал договор об образовании в составе РФ новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя. Украина, США, Европейский Союз не признали российский статус полуострова и ввели в отношении РФ экономические и политические санкции Торговые и логистические ограничения были введены также против Крыма в целом, и в отношении ряда компаний и физических лиц.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости, крым, новости крыма, россия, украина, политика, задержание в крыму агента сбу
СБУ обвинила главу МЧС Крыма в "госизмене"
СБУ возбудила дело против главы МЧС Крыма по подозрению в "госизмене"
17:30 06.02.2025 (обновлено: 17:33 06.02.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Служба безопасности Украины объявила подозрение в "госизмене" министру чрезвычайных ситуаций Республики Крым Алексею Еременко. Об этом сообщает пресс-служба фейкового "главного управления СБУ в Автономной Республике Крым".
Как заявили в "ведомстве", после воссоединения Крыма с Россией Еременко, работая на различных должностях в подразделениях и органах МЧС России, якобы "вел подрывную деятельность" против Украины.
По мнению СБУ, крымский министр подозревается в "государственной измене" и "коллаборационистской деятельности". Согласно уголовному кодексу Украины, за это "преступление" предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
Силовые структуры Украины с 2014 года регулярно выдвигают обвинения в отношении руководства Крыма, вице-премьеров, министров и других государственных чиновников, а также депутатов парламента республики, глав администраций муниципальных образований. Киевский режим обвиняет их в "государственной измене", "нарушении законов и обычаев войны", "посягательствах на территориальную целостность Украины" и других преступлениях.
Представители властей Крыма неоднократно отмечали, что все эти обвинения оторваны от реальности и юридически ничтожны, поскольку полуостров с марта 2014 года является субъектом Российской Федерации и не имеет никакого отношения к Украине.
В свою очередь Следственный комитет России расследует дела о против сотрудников СБУ и других правоохранительных структур Украины о незаконном привлечении российских граждан у уголовной ответственности.
Крым стал российским регионом по итогам референдума, проведенного 16 марта 2014 года. За вхождение полуострова в состав РФ проголосовали 96,77% избирателей в Автономной Республике Крым и 95,6% – в Севастополе. 18 марта 2014 года президент Владимир Путин подписал договор об образовании в составе РФ новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя. Украина, США, Европейский Союз не признали российский статус полуострова и ввели в отношении РФ экономические и политические санкции Торговые и логистические ограничения были введены также против Крыма в целом, и в отношении ряда компаний и физических лиц.
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