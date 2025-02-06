https://crimea.ria.ru/20250206/rutina-i-ne-bolee-v-krymu-otvetili-na-muzeynye-sanktsii-zelenskogo--1143962194.html

Рутина и не более: в Крыму ответили на "музейные" санкции Зеленского

Рутина и не более: в Крыму ответили на "музейные" санкции Зеленского - РИА Новости Крым, 06.02.2025

Рутина и не более: в Крыму ответили на "музейные" санкции Зеленского

Украинские санкции для музеев Крыма являются рутиной и лишь стимулируют культурные учреждения к более творческой работе на благо республики и всей России. Об... РИА Новости Крым, 06.02.2025

2025-02-06T13:30

2025-02-06T13:30

2025-02-06T13:30

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Украинские санкции для музеев Крыма являются рутиной и лишь стимулируют культурные учреждения к более творческой работе на благо республики и всей России. Об этом РИА Новости Крым заявил директор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин.Владимир Зеленский ранее ввел санкции в отношении музея-заповедника "Херсонес Таврический" в Севастополе, а также Центрального музея Тавриды и Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника в Республике Крым. Также ограничения введены против директора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского, главного хранителя музейной коллекции Эрмитажа Светланы Адаксиной, первого замминистра культуры РФ Сергея Обрывалина и других.По его словам, санкции Украины и стран Запада являются для крымских музеев и их руководителей рутиной и не представляют "ничего эксклюзивного и удивительного". В то же время введение новых ограничений является очередным свидетельством продолжающейся войны, которую ведут против России ее противники, в том числе на культурном фронте.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму оценили шансы на снятие западных санкций с РоссииВ Крыму оценили решение Киева переименовать связанные с Россией топонимыЕС утвердил новый пакет санкций против России

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, музеи крыма, андрей мальгин, эксклюзивы риа новости крым, владимир зеленский, санкции