Рутина и не более: в Крыму ответили на "музейные" санкции Зеленского
Санкции Украины против трех музеев Крыма назвали рутиной
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Украинские санкции для музеев Крыма являются рутиной и лишь стимулируют культурные учреждения к более творческой работе на благо республики и всей России. Об этом РИА Новости Крым заявил директор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин.
Владимир Зеленский ранее ввел санкции в отношении музея-заповедника "Херсонес Таврический" в Севастополе, а также Центрального музея Тавриды и Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника в Республике Крым. Также ограничения введены против директора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского, главного хранителя музейной коллекции Эрмитажа Светланы Адаксиной, первого замминистра культуры РФ Сергея Обрывалина и других.
"С 2014 года, начиная с ареста нашей коллекции (скифского золота – ред.) в Голландии, мы подвергаемся такому беспрецедентному для учреждений культуры давлению. На нашу текущую работу это, разумеется, никакого влияния не окажет, а только стимулирует нас к более творческому и тщательному выполнению своих обязанностей", - сказал Мальгин.
По его словам, санкции Украины и стран Запада являются для крымских музеев и их руководителей рутиной и не представляют "ничего эксклюзивного и удивительного". В то же время введение новых ограничений является очередным свидетельством продолжающейся войны, которую ведут против России ее противники, в том числе на культурном фронте.
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