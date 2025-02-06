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Рутина и не более: в Крыму ответили на "музейные" санкции Зеленского - РИА Новости Крым, 06.02.2025
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Рутина и не более: в Крыму ответили на "музейные" санкции Зеленского
Рутина и не более: в Крыму ответили на "музейные" санкции Зеленского - РИА Новости Крым, 06.02.2025
Рутина и не более: в Крыму ответили на "музейные" санкции Зеленского
Украинские санкции для музеев Крыма являются рутиной и лишь стимулируют культурные учреждения к более творческой работе на благо республики и всей России. Об... РИА Новости Крым, 06.02.2025
2025-02-06T13:30
2025-02-06T13:30
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музеи крыма
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владимир зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Украинские санкции для музеев Крыма являются рутиной и лишь стимулируют культурные учреждения к более творческой работе на благо республики и всей России. Об этом РИА Новости Крым заявил директор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин.Владимир Зеленский ранее ввел санкции в отношении музея-заповедника "Херсонес Таврический" в Севастополе, а также Центрального музея Тавриды и Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника в Республике Крым. Также ограничения введены против директора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского, главного хранителя музейной коллекции Эрмитажа Светланы Адаксиной, первого замминистра культуры РФ Сергея Обрывалина и других.По его словам, санкции Украины и стран Запада являются для крымских музеев и их руководителей рутиной и не представляют "ничего эксклюзивного и удивительного". В то же время введение новых ограничений является очередным свидетельством продолжающейся войны, которую ведут против России ее противники, в том числе на культурном фронте.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму оценили шансы на снятие западных санкций с РоссииВ Крыму оценили решение Киева переименовать связанные с Россией топонимыЕС утвердил новый пакет санкций против России
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крым, новости крыма, музеи крыма, андрей мальгин, эксклюзивы риа новости крым, владимир зеленский, санкции
Рутина и не более: в Крыму ответили на "музейные" санкции Зеленского

Санкции Украины против трех музеев Крыма назвали рутиной

13:30 06.02.2025
 
© РИА Новости . Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанк"Золотая кладовая" Центрального музея Тавриды
Золотая кладовая Центрального музея Тавриды - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© РИА Новости . Тарас Литвиненко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Украинские санкции для музеев Крыма являются рутиной и лишь стимулируют культурные учреждения к более творческой работе на благо республики и всей России. Об этом РИА Новости Крым заявил директор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин.
Владимир Зеленский ранее ввел санкции в отношении музея-заповедника "Херсонес Таврический" в Севастополе, а также Центрального музея Тавриды и Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника в Республике Крым. Также ограничения введены против директора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского, главного хранителя музейной коллекции Эрмитажа Светланы Адаксиной, первого замминистра культуры РФ Сергея Обрывалина и других.
"С 2014 года, начиная с ареста нашей коллекции (скифского золота – ред.) в Голландии, мы подвергаемся такому беспрецедентному для учреждений культуры давлению. На нашу текущую работу это, разумеется, никакого влияния не окажет, а только стимулирует нас к более творческому и тщательному выполнению своих обязанностей", - сказал Мальгин.
По его словам, санкции Украины и стран Запада являются для крымских музеев и их руководителей рутиной и не представляют "ничего эксклюзивного и удивительного". В то же время введение новых ограничений является очередным свидетельством продолжающейся войны, которую ведут против России ее противники, в том числе на культурном фронте.
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КрымНовости КрымаМузеи КрымаАндрей МальгинЭксклюзивы РИА Новости КрымВладимир ЗеленскийСанкции
 
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