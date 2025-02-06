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Рейд в Севастополе открыт - РИА Новости Крым, 06.02.2025
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Рейд в Севастополе открыт
Рейд в Севастополе открыт - РИА Новости Крым, 06.02.2025
Рейд в Севастополе открыт
В Севастополе возобновлено движение паромов и катеров через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 06.02.2025
2025-02-06T17:40
2025-02-06T17:42
севастополь
новости севастополя
департамент транспорта севастополя
паромы и катера в севастополе
северная сторона
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новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе возобновлено движение паромов и катеров через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Движение пассажирских катеров и паромов через Севастопольскую бухту было перекрыто в 17.10. На этот период для горожан организовали работу компенсационных маршрутов от площади Нахимова и площади Захарова.До этого 6 февраля рейд перекрывали в 14.52. Паромы являются метеозависимым транспортом. Рейд периодически закрывают также в целях безопасности при объявлении воздушной тревоги.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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севастополь, новости севастополя, департамент транспорта севастополя, паромы и катера в севастополе, северная сторона, крым, новости крыма, морской транспорт
Рейд в Севастополе открыт

В Севастополе открыли рейд

17:40 06.02.2025 (обновлено: 17:42 06.02.2025)
 
© РИА Новости КрымПаромы и катера в Севастополе
Паромы и катера в Севастополе - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе возобновлено движение паромов и катеров через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.
Движение пассажирских катеров и паромов через Севастопольскую бухту было перекрыто в 17.10. На этот период для горожан организовали работу компенсационных маршрутов от площади Нахимова и площади Захарова.
До этого 6 февраля рейд перекрывали в 14.52.
Паромы являются метеозависимым транспортом. Рейд периодически закрывают также в целях безопасности при объявлении воздушной тревоги.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
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