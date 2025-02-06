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Путин поручил поддержать работающих по специальности студентов - РИА Новости Крым, 06.02.2025
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Путин поручил поддержать работающих по специальности студентов
Путин поручил поддержать работающих по специальности студентов - РИА Новости Крым, 06.02.2025
Путин поручил поддержать работающих по специальности студентов
Президент России Владимир Путин предложил вводить индивидуальные планы обучения для тех студентов, которые одновременно с учебой работают на производстве по... РИА Новости Крым, 06.02.2025
2025-02-06T18:35
2025-02-06T18:36
владимир путин (политик)
студенты
новости
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высшее образование
образование в россии
общество
господдержка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин предложил вводить индивидуальные планы обучения для тех студентов, которые одновременно с учебой работают на производстве по своей специальности. Об этом он заявил в ходе заседания Совета при Президенте по науке и образованию.Стремление молодых людей самостоятельно встать на ноги, попробовать себя в реальном производственном процессе заслуживает уважения и поддержки, подчеркнул Владимир Путин. Он также предложил предусмотреть возможность поэтапного обучения таких студентов."Предлагаю при разработке нормативной базы новой модели отечественной высшей школы предусмотреть возможность поэтапного профессионального образования. Это означает, что при завершении определенного цикла студент вправе пройти аттестацию с присвоением ему определенной квалификации при желании пойти работать, а затем продолжить обучение по программам базового или специализированного высшего образования", – сказал глава государства.В 2025 году заканчивается экспериментальная часть проекта "Профессионалитет", который реализуется с 2022 года. Он основан на принципах тесной кооперации учреждений образования и предприятий ключевых секторов экономики. Президент заявил, что эту модель среднего профессионального образования надо закрепить законодательно.В этом же докладе президент поручил внести изменения в школьную программу по математике и естественно-научным дисциплинам.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Не зарыть талант: в Крыму работает гимназия для будущих ученыхКаких учителей не хватает в школах СимферополяШколы для одаренных детей появятся во всех федеральных округах России
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владимир путин (политик), студенты, новости, россия, высшее образование, образование в россии, общество, господдержка
Путин поручил поддержать работающих по специальности студентов

Путин предложил вводить индивидуальный план обучения для работающих студентов

18:35 06.02.2025 (обновлено: 18:36 06.02.2025)
 
© Пресс-служба СбербанкаСтуденты Севастопольского госуниверситета будут изучать Python со "Школой 21"
Студенты Севастопольского госуниверситета будут изучать Python со Школой 21
© Пресс-служба Сбербанка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин предложил вводить индивидуальные планы обучения для тех студентов, которые одновременно с учебой работают на производстве по своей специальности. Об этом он заявил в ходе заседания Совета при Президенте по науке и образованию.
"Считаю необходимым вводить индивидуальные учебные планы для студентов, работающих по будущей специальности. Использовать гибридные формы обучения, которые, подчеркну, не должны сказываться на фундаментальности образования, разумеется, не в ущерб качеству", – сказал президент.
Стремление молодых людей самостоятельно встать на ноги, попробовать себя в реальном производственном процессе заслуживает уважения и поддержки, подчеркнул Владимир Путин. Он также предложил предусмотреть возможность поэтапного обучения таких студентов.
"Предлагаю при разработке нормативной базы новой модели отечественной высшей школы предусмотреть возможность поэтапного профессионального образования. Это означает, что при завершении определенного цикла студент вправе пройти аттестацию с присвоением ему определенной квалификации при желании пойти работать, а затем продолжить обучение по программам базового или специализированного высшего образования", – сказал глава государства.
В 2025 году заканчивается экспериментальная часть проекта "Профессионалитет", который реализуется с 2022 года. Он основан на принципах тесной кооперации учреждений образования и предприятий ключевых секторов экономики. Президент заявил, что эту модель среднего профессионального образования надо закрепить законодательно.

"Этот проект серьезно расширяется, распространяется на новые отрасли. К концу 2026 года в нем будут участвовать колледжи и техникумы из всех регионов России, а к 2030 году по модели "Профессионалитет" будет учиться 20 00000 студентов", – отметил Путин.

В этом же докладе президент поручил внести изменения в школьную программу по математике и естественно-научным дисциплинам.
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Владимир Путин (политик)СтудентыНовостиРоссияВысшее образованиеОбразование в РоссииОбществоГосподдержка
 
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