https://crimea.ria.ru/20250206/putin-poruchil-podderzhat-rabotayuschikh-po-spetsialnosti-studentov-1143973935.html

Путин поручил поддержать работающих по специальности студентов

Путин поручил поддержать работающих по специальности студентов - РИА Новости Крым, 06.02.2025

Путин поручил поддержать работающих по специальности студентов

Президент России Владимир Путин предложил вводить индивидуальные планы обучения для тех студентов, которые одновременно с учебой работают на производстве по... РИА Новости Крым, 06.02.2025

2025-02-06T18:35

2025-02-06T18:35

2025-02-06T18:36

владимир путин (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин предложил вводить индивидуальные планы обучения для тех студентов, которые одновременно с учебой работают на производстве по своей специальности. Об этом он заявил в ходе заседания Совета при Президенте по науке и образованию.Стремление молодых людей самостоятельно встать на ноги, попробовать себя в реальном производственном процессе заслуживает уважения и поддержки, подчеркнул Владимир Путин. Он также предложил предусмотреть возможность поэтапного обучения таких студентов."Предлагаю при разработке нормативной базы новой модели отечественной высшей школы предусмотреть возможность поэтапного профессионального образования. Это означает, что при завершении определенного цикла студент вправе пройти аттестацию с присвоением ему определенной квалификации при желании пойти работать, а затем продолжить обучение по программам базового или специализированного высшего образования", – сказал глава государства.В 2025 году заканчивается экспериментальная часть проекта "Профессионалитет", который реализуется с 2022 года. Он основан на принципах тесной кооперации учреждений образования и предприятий ключевых секторов экономики. Президент заявил, что эту модель среднего профессионального образования надо закрепить законодательно.В этом же докладе президент поручил внести изменения в школьную программу по математике и естественно-научным дисциплинам.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Не зарыть талант: в Крыму работает гимназия для будущих ученыхКаких учителей не хватает в школах СимферополяШколы для одаренных детей появятся во всех федеральных округах России

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), студенты, новости, россия, высшее образование, образование в россии, общество, господдержка