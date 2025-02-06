https://crimea.ria.ru/20250206/putin-poruchil-izmenit-shkolnye-nauki-po-matematike-i-drugim-naukam-1143971768.html

Путин поручил изменить школьные науки по математике и другим наукам

Путин поручил изменить школьные науки по математике и другим наукам - РИА Новости Крым, 06.02.2025

Путин поручил изменить школьные науки по математике и другим наукам

Президент РФ Владимир Путин поручил Российской академии наук и Российской академии образования внести изменения в школьную программу по математике и... РИА Новости Крым, 06.02.2025

2025-02-06T18:06

2025-02-06T18:06

2025-02-06T18:07

образование в россии

владимир путин посетил мариуполь

школа

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новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин поручил Российской академии наук и Российской академии образования внести изменения в школьную программу по математике и естественным наукам. Об этом российский лидер сказал в ходе заседания Совета при президенте по науке и образованию.Как отметил Путин, необходимая база знаний по математике и естествознанию формируется с пятого по девятый класс. Это важнейший период для подготовки будущих специалистов, подчеркнул он."Уровень преподавания этих дисциплин должен быть высоким не в отдельно взятых учебных заведениях, а по всей стране. Для этого нужно увеличивать численность учителей-предметников, повышать качество их подготовки. Важно, чтобы математика, естественно-научные дисциплины, увлекали ребят", - добавил президент.Сейчас, по мнению Путина, многие школьники уже в самом начале обучения теряют интерес к этим предметам, и одна из причин для этого – несовершенные школьные программы.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Не зарыть талант: в Крыму работает гимназия для будущих ученых Каких учителей не хватает в школах СимферополяШколы для одаренных детей появятся во всех федеральных округах России

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

образование в россии, владимир путин посетил мариуполь, школа, россия, новости