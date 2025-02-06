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Путин поручил изменить школьные науки по математике и другим наукам - РИА Новости Крым, 06.02.2025
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Путин поручил изменить школьные науки по математике и другим наукам
Путин поручил изменить школьные науки по математике и другим наукам - РИА Новости Крым, 06.02.2025
Путин поручил изменить школьные науки по математике и другим наукам
Президент РФ Владимир Путин поручил Российской академии наук и Российской академии образования внести изменения в школьную программу по математике и... РИА Новости Крым, 06.02.2025
2025-02-06T18:06
2025-02-06T18:07
образование в россии
владимир путин посетил мариуполь
школа
россия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин поручил Российской академии наук и Российской академии образования внести изменения в школьную программу по математике и естественным наукам. Об этом российский лидер сказал в ходе заседания Совета при президенте по науке и образованию.Как отметил Путин, необходимая база знаний по математике и естествознанию формируется с пятого по девятый класс. Это важнейший период для подготовки будущих специалистов, подчеркнул он."Уровень преподавания этих дисциплин должен быть высоким не в отдельно взятых учебных заведениях, а по всей стране. Для этого нужно увеличивать численность учителей-предметников, повышать качество их подготовки. Важно, чтобы математика, естественно-научные дисциплины, увлекали ребят", - добавил президент.Сейчас, по мнению Путина, многие школьники уже в самом начале обучения теряют интерес к этим предметам, и одна из причин для этого – несовершенные школьные программы.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Не зарыть талант: в Крыму работает гимназия для будущих ученых Каких учителей не хватает в школах СимферополяШколы для одаренных детей появятся во всех федеральных округах России
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образование в россии, владимир путин посетил мариуполь, школа, россия, новости
Путин поручил изменить школьные науки по математике и другим наукам

Путин поручил изменить школьные программы по математике и естественным наукам

18:06 06.02.2025 (обновлено: 18:07 06.02.2025)
 
© РИА Новости . Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкУченицы на уроке математики
Ученицы на уроке математики - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© РИА Новости . Сергей Пятаков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин поручил Российской академии наук и Российской академии образования внести изменения в школьную программу по математике и естественным наукам. Об этом российский лидер сказал в ходе заседания Совета при президенте по науке и образованию.
"Нужно комплексно обновить программы по математике и естественно-научным дисциплинам, сбалансировать объем учебного материала, сделать его доступным, понятным и, что самое главное, интересным для школьника. Прошу заняться решением этих задач Российскую академию наук, Российскую академию образования, ведущие отечественные образовательные и научные организации", - сказал президент.
Как отметил Путин, необходимая база знаний по математике и естествознанию формируется с пятого по девятый класс. Это важнейший период для подготовки будущих специалистов, подчеркнул он.
"Уровень преподавания этих дисциплин должен быть высоким не в отдельно взятых учебных заведениях, а по всей стране. Для этого нужно увеличивать численность учителей-предметников, повышать качество их подготовки. Важно, чтобы математика, естественно-научные дисциплины, увлекали ребят", - добавил президент.
Сейчас, по мнению Путина, многие школьники уже в самом начале обучения теряют интерес к этим предметам, и одна из причин для этого – несовершенные школьные программы.
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