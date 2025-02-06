https://crimea.ria.ru/20250206/psb-obnovil-programmu-loyalnosti-po-biznes-kartam-v-krymu-1143957800.html

ПСБ обновил программу лояльности по бизнес-картам в Крыму

ПСБ обновил программу лояльности по бизнес-картам в Крыму - РИА Новости Крым, 06.02.2025

ПСБ обновил программу лояльности по бизнес-картам в Крыму

ПСБ в Крыму улучшил программу лояльности* для бизнеса по корпоративной карте, теперь предприниматели могут получать дополнительный доход до 15 тысяч рублей в... РИА Новости Крым, 06.02.2025

2025-02-06T11:59

2025-02-06T11:59

2025-02-06T11:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. ПСБ в Крыму улучшил программу лояльности* для бизнеса по корпоративной карте, теперь предприниматели могут получать дополнительный доход до 15 тысяч рублей в месяц или до 180 тысяч рублей в год, оплачивая бизнес-картой покупки в торговых точках и интернет-магазинах, сообщает пресс-служба кредитной организации.Кроме того, банк обновил приветственные категории кешбэка для новых клиентов. Предприниматели, впервые оформившие корпоративную карту ПСБ, смогут получить 10% кешбэка при оплате топлива и дополнительно 1% за все остальные покупки.Подключиться к программе лояльности очень просто. Для этого достаточно зайти в раздел "Кешбэк" в мобильном приложении (12+) или интернет-банке "ПСБ Бизнес" и выбрать три категории начисления кешбэка из предложенных шести на предстоящий квартал. Исходя из потребностей предпринимателя и характера трат, это могут быть категории "оплата ЖКУ", "бухгалтерские услуги", "канцтовары", "реклама", "доставка и логистика", "отели" и другие.*Для начисления кешбэка клиент должен самостоятельно подключиться к акции "Кешбэк для бизнеса" и выбрать категории начисления в интернет-банке или мобильном приложении "ПСБ Бизнес", а также совершить общий объем покупок на сумму не менее 20 тысяч рублей за один месяц. Информация актуальна на дату публикации. Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 3251 от 17 декабря 2014 года. Акция проводится с 1 июня 2021 года по 31 декабря 2025 года включительно. Полные условия доступны на сайте банка.Реклама, ПАО "Промсвязьбанк", erid: F7NfYUJCUneP616mfyEM.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

промсвязьбанк (псб), банк, крым, бизнес, новости крыма