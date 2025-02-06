https://crimea.ria.ru/20250206/psb-obnovil-programmu-loyalnosti-po-biznes-kartam-v-krymu-1143957800.html
ПСБ обновил программу лояльности по бизнес-картам в Крыму
ПСБ обновил программу лояльности по бизнес-картам в Крыму - РИА Новости Крым, 06.02.2025
ПСБ обновил программу лояльности по бизнес-картам в Крыму
ПСБ в Крыму улучшил программу лояльности* для бизнеса по корпоративной карте, теперь предприниматели могут получать дополнительный доход до 15 тысяч рублей в... РИА Новости Крым, 06.02.2025
2025-02-06T11:59
2025-02-06T11:59
2025-02-06T11:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. ПСБ в Крыму улучшил программу лояльности* для бизнеса по корпоративной карте, теперь предприниматели могут получать дополнительный доход до 15 тысяч рублей в месяц или до 180 тысяч рублей в год, оплачивая бизнес-картой покупки в торговых точках и интернет-магазинах, сообщает пресс-служба кредитной организации.Кроме того, банк обновил приветственные категории кешбэка для новых клиентов. Предприниматели, впервые оформившие корпоративную карту ПСБ, смогут получить 10% кешбэка при оплате топлива и дополнительно 1% за все остальные покупки.Подключиться к программе лояльности очень просто. Для этого достаточно зайти в раздел "Кешбэк" в мобильном приложении (12+) или интернет-банке "ПСБ Бизнес" и выбрать три категории начисления кешбэка из предложенных шести на предстоящий квартал. Исходя из потребностей предпринимателя и характера трат, это могут быть категории "оплата ЖКУ", "бухгалтерские услуги", "канцтовары", "реклама", "доставка и логистика", "отели" и другие.*Для начисления кешбэка клиент должен самостоятельно подключиться к акции "Кешбэк для бизнеса" и выбрать категории начисления в интернет-банке или мобильном приложении "ПСБ Бизнес", а также совершить общий объем покупок на сумму не менее 20 тысяч рублей за один месяц. Информация актуальна на дату публикации. Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 3251 от 17 декабря 2014 года. Акция проводится с 1 июня 2021 года по 31 декабря 2025 года включительно. Полные условия доступны на сайте банка.Реклама, ПАО "Промсвязьбанк", erid: F7NfYUJCUneP616mfyEM.
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промсвязьбанк (псб), банк, крым, бизнес, новости крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. ПСБ в Крыму улучшил программу лояльности* для бизнеса по корпоративной карте, теперь предприниматели могут получать дополнительный доход до 15 тысяч рублей в месяц или до 180 тысяч рублей в год, оплачивая бизнес-картой покупки в торговых точках и интернет-магазинах, сообщает пресс-служба кредитной организации.
Кроме того, банк обновил приветственные категории кешбэка для новых клиентов. Предприниматели, впервые оформившие корпоративную карту ПСБ, смогут получить 10% кешбэка при оплате топлива и дополнительно 1% за все остальные покупки.
"Кешбэк выплачивается рублями, делать конвертаций не нужно. Если предприниматель оформил несколько карт, то начисления будут учитываться по всем картам, привязанным к счету. Кроме того, клиентам доступно круглосуточное снятие и внесение наличных в банкоматах ПСБ и банков-партнеров, а индивидуальные предприниматели, работающие по упрощенной системе налогообложения 6%, могут использовать бизнес-карту как личную: отчетность в налоговую предоставлять не потребуется", – рассказала управляющий Крымским филиалом ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" Светлана Сидорова.
Подключиться к программе лояльности очень просто. Для этого достаточно зайти в раздел "Кешбэк" в мобильном приложении (12+) или интернет-банке "ПСБ Бизнес" и выбрать три категории начисления кешбэка из предложенных шести на предстоящий квартал. Исходя из потребностей предпринимателя и характера трат, это могут быть категории "оплата ЖКУ", "бухгалтерские услуги", "канцтовары", "реклама", "доставка и логистика", "отели" и другие.
*Для начисления кешбэка клиент должен самостоятельно подключиться к акции "Кешбэк для бизнеса" и выбрать категории начисления в интернет-банке или мобильном приложении "ПСБ Бизнес", а также совершить общий объем покупок на сумму не менее 20 тысяч рублей за один месяц. Информация актуальна на дату публикации. Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 3251 от 17 декабря 2014 года. Акция проводится с 1 июня 2021 года по 31 декабря 2025 года включительно. Полные условия доступны на сайте
банка.
Реклама, ПАО "Промсвязьбанк", erid: F7NfYUJCUneP616mfyEM.