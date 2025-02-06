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Преподаватель КФУ стал лучшим лектором по версии общества "Знание" - РИА Новости Крым, 06.02.2025
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Преподаватель КФУ стал лучшим лектором по версии общества "Знание"
Преподаватель КФУ стал лучшим лектором по версии общества "Знание" - РИА Новости Крым, 06.02.2025
Преподаватель КФУ стал лучшим лектором по версии общества "Знание"
Преподаватель Крымского Федерального Университета имени Вернадского Артур Шармоянц стал победителем всероссийского конкурса "Знание.Лектор", выступив с лекцией... РИА Новости Крым, 06.02.2025
2025-02-06T11:36
2025-02-06T11:36
российское общество "знание"
крым
новости крыма
кибербезопасность
кфу (крымский федеральный университет)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. Преподаватель Крымского Федерального Университета имени Вернадского Артур Шармоянц стал победителем всероссийского конкурса "Знание.Лектор", выступив с лекцией по кибербезопасности. Об этом сообщает пресс-служба Российского общества "Знание".Артур Шармоянц — кандидат юридических наук, доцент кафедры истории и теории государства и права юридического факультета Крымского федерального университета имени Вернадского, заместитель декана юридического факультета по научной работе и лектор Российского общества "Знание".Шармоянц в своей победной финальной лекции рассказал о самых распространенных сценариях киберпреступлений и о мерах защиты от них.В финале конкурса выступали 140 сильнейших участников среди взрослых и студентов из 52 регионов России. Они преодолели отбор более 100 человек на место. Каждый из них получил почетное звание лектора Российского общества "Знание". Церемония награждения победителей четвертого сезона всероссийского конкурса прошла 5 февраля в Национальном центре "Россия" в Москве. Победителями стали 70 лекторов из 37 регионов страны. Каждый получил по 250 тысяч рублей на продвижение своего просветительского контента. Кроме того, специальные премии в этом сезоне учредили партнеры конкурса.Четвертый сезон Всероссийского конкурса Знание.Лектор проходил с 23 апреля 2024 по 5 февраля 2025 года. В нем приняли участие свыше 19 тысяч человек из всех регионов России, включая свыше 5 тысяч школьников в специальной номинации. Участники готовили авторские лекции по 14 конкурсным тематикам и прошли многоступенчатый отбор, который включал обучение публичным выступлениям, организацию собственных лекций в родном регионе, собеседования с экспертами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Мы все победим": поэт из Крыма стала призером всероссийского конкурсаПутин обозначил задачи образования в РоссииЭкономика знаний: 700 просветительских мероприятий проведены в Крыму
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российское общество "знание", крым, новости крыма, кибербезопасность, кфу (крымский федеральный университет)
Преподаватель КФУ стал лучшим лектором по версии общества "Знание"

Преподаватель из Крыма стал лучшим лектором по итогам конкурса общества "Знание"

11:36 06.02.2025
 
© Российское общество ЗнаниеПреподаватель из Республики Крым Артур Шармоянц стал победителем Всероссийского конкурса Знание.Лектор
Преподаватель из Республики Крым Артур Шармоянц стал победителем Всероссийского конкурса Знание.Лектор
© Российское общество Знание
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. Преподаватель Крымского Федерального Университета имени Вернадского Артур Шармоянц стал победителем всероссийского конкурса "Знание.Лектор", выступив с лекцией по кибербезопасности. Об этом сообщает пресс-служба Российского общества "Знание".
Артур Шармоянц — кандидат юридических наук, доцент кафедры истории и теории государства и права юридического факультета Крымского федерального университета имени Вернадского, заместитель декана юридического факультета по научной работе и лектор Российского общества "Знание".
Шармоянц в своей победной финальной лекции рассказал о самых распространенных сценариях киберпреступлений и о мерах защиты от них.
В финале конкурса выступали 140 сильнейших участников среди взрослых и студентов из 52 регионов России. Они преодолели отбор более 100 человек на место. Каждый из них получил почетное звание лектора Российского общества "Знание".
Церемония награждения победителей четвертого сезона всероссийского конкурса прошла 5 февраля в Национальном центре "Россия" в Москве. Победителями стали 70 лекторов из 37 регионов страны. Каждый получил по 250 тысяч рублей на продвижение своего просветительского контента. Кроме того, специальные премии в этом сезоне учредили партнеры конкурса.
Четвертый сезон Всероссийского конкурса Знание.Лектор проходил с 23 апреля 2024 по 5 февраля 2025 года. В нем приняли участие свыше 19 тысяч человек из всех регионов России, включая свыше 5 тысяч школьников в специальной номинации. Участники готовили авторские лекции по 14 конкурсным тематикам и прошли многоступенчатый отбор, который включал обучение публичным выступлениям, организацию собственных лекций в родном регионе, собеседования с экспертами.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Российское общество "Знание"КрымНовости КрымаКибербезопасностьКФУ (Крымский федеральный университет)
 
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