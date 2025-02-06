https://crimea.ria.ru/20250206/poslannik-trampa-sdelal-zayavlenie-o-poluchenii-ukrainoy-yadernogo-oruzhiya-1143965909.html

Посланник Трампа сделал заявление о получении Украиной ядерного оружия

Посланник Трампа сделал заявление о получении Украиной ядерного оружия - РИА Новости Крым, 06.02.2025

Посланник Трампа сделал заявление о получении Украиной ядерного оружия

Шансы официального Киева на то, что он вновь получит ядерное оружие, стремятся к нулю. Об этом спецпосланник президента США по Украине Дональда Трампа Кит... РИА Новости Крым, 06.02.2025

2025-02-06T15:40

2025-02-06T15:40

2025-02-06T16:18

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. Шансы официального Киева на то, что он вновь получит ядерное оружие, стремятся к нулю. Об этом спецпосланник президента США по Украине Дональда Трампа Кит Келлог заявил в интервью телеканалу Fox News, сообщает РИА Новости.Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану заявил, что западные партнеры должны предоставить Украине ядерное оружие и ракеты. 22 января на форуме в Давосе он обвинил западные страны в том, что они "лгали" Украине по поводу перспектив вступления в Североатлантический альянс.В конце января президент США Дональд Трамп поручил своему представителю, генералу-лейтенанту в отставке Киту Келлогу завершить конфликт на Украине за сто дней. Об этом сообщало американское издание The Wall Street Journal (WSJ). При этом назначение Кита Келлога на должность специального посланника на Украине издание оценило как первый шаг к мирным переговорам, которые Трамп намерен контролировать самостоятельно.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп допускает покупку оружия Киеву на доходы с российских активовУдастся ли Трампу решить конфликт на Украине за 100 днейТрамп может ввести санкции против РФ и думает о поставках оружия Украине

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украина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, новости, мнения, ядерное оружие, сша, в мире, украина