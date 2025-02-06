https://crimea.ria.ru/20250206/pobediteli-konkursa-prezidentskikh-grantov-poluchili-svyshe-45-mlrd-rubley-1143966416.html

Победители конкурса президентских грантов получили свыше 45 млрд рублей

Победители конкурса президентских грантов получили свыше 45 млрд рублей - РИА Новости Крым, 06.02.2025

Победители конкурса президентских грантов получили свыше 45 млрд рублей

Специальная экспозиция о достижениях молодых ученых должна появиться на площадке Национального центра "Россия" в Москве. Такую идею озвучил российский лидер... РИА Новости Крым, 06.02.2025

2025-02-06T15:53

2025-02-06T15:53

2025-02-06T15:53

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наука и технологии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. Специальная экспозиция о достижениях молодых ученых должна появиться на площадке Национального центра "Россия" в Москве. Такую идею озвучил российский лидер Владимир Путин в четверг во время церемонии вручения президентских премий молодым ученым в области науки и инноваций за 2024 год. Глава государства отметил, что за время работы Российского Научного Фонда победители конкурса президентских грантов получили свыше 45 миллиардов рублей на поддержку своих проектов.При этом, по мнению президента, важно не только повышать общественный авторитет нового поколения исследователей, но и оказывать им финансовую поддержку. В этой связи глава государства напомнил, что за время работы с 2017 года Российского Научного Фонда победителями конкурса президентских грантов стали почти 25 тысяч ученых в возрасте до 35 лет, которые получили свыше 45 миллиардов рублей на поддержку своих проектов. Абсолютное большинство получателей грантов продолжают строить свою карьеру в России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Преподаватель КФУ стал лучшим лектором по версии общества "Знание"Ученый Крымского федерального университета стал "Лидером России"С приставкой "био": в каких сферах науки в Крыму не хватает ученых

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, господдержка, новости, наука и технологии, фонд президентских грантов, награды, премия, общество