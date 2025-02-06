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Победители конкурса президентских грантов получили свыше 45 млрд рублей - РИА Новости Крым, 06.02.2025
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Победители конкурса президентских грантов получили свыше 45 млрд рублей
Победители конкурса президентских грантов получили свыше 45 млрд рублей - РИА Новости Крым, 06.02.2025
Победители конкурса президентских грантов получили свыше 45 млрд рублей
Специальная экспозиция о достижениях молодых ученых должна появиться на площадке Национального центра "Россия" в Москве. Такую идею озвучил российский лидер... РИА Новости Крым, 06.02.2025
2025-02-06T15:53
2025-02-06T15:53
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. Специальная экспозиция о достижениях молодых ученых должна появиться на площадке Национального центра "Россия" в Москве. Такую идею озвучил российский лидер Владимир Путин в четверг во время церемонии вручения президентских премий молодым ученым в области науки и инноваций за 2024 год. Глава государства отметил, что за время работы Российского Научного Фонда победители конкурса президентских грантов получили свыше 45 миллиардов рублей на поддержку своих проектов.При этом, по мнению президента, важно не только повышать общественный авторитет нового поколения исследователей, но и оказывать им финансовую поддержку. В этой связи глава государства напомнил, что за время работы с 2017 года Российского Научного Фонда победителями конкурса президентских грантов стали почти 25 тысяч ученых в возрасте до 35 лет, которые получили свыше 45 миллиардов рублей на поддержку своих проектов. Абсолютное большинство получателей грантов продолжают строить свою карьеру в России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Преподаватель КФУ стал лучшим лектором по версии общества "Знание"Ученый Крымского федерального университета стал "Лидером России"С приставкой "био": в каких сферах науки в Крыму не хватает ученых
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россия, господдержка, новости, наука и технологии, фонд президентских грантов, награды, премия, общество
Победители конкурса президентских грантов получили свыше 45 млрд рублей

Победители конкурса президентских грантов получили свыше 45 млрд на поддержку проектов

15:53 06.02.2025
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин вручил премии президента в области науки и инноваций молодым ученым за 2024 год
Президент Владимир Путин вручил премии президента в области науки и инноваций молодым ученым за 2024 год
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. Специальная экспозиция о достижениях молодых ученых должна появиться на площадке Национального центра "Россия" в Москве. Такую идею озвучил российский лидер Владимир Путин в четверг во время церемонии вручения президентских премий молодым ученым в области науки и инноваций за 2024 год. Глава государства отметил, что за время работы Российского Научного Фонда победители конкурса президентских грантов получили свыше 45 миллиардов рублей на поддержку своих проектов.

"Хотим, чтобы вся страна, подрастающее поколение знали о ваших свершениях, гордились отечественной наукой. В этой связи есть идея создать специальную экспозицию на площадке Национального центра "Россия", чтобы ее посетители – наши граждане и зарубежные гости – могли лучше познакомиться с достижениями наших лауреатов, с лучшими проектами молодых ученых", – сказал президент.

При этом, по мнению президента, важно не только повышать общественный авторитет нового поколения исследователей, но и оказывать им финансовую поддержку. В этой связи глава государства напомнил, что за время работы с 2017 года Российского Научного Фонда победителями конкурса президентских грантов стали почти 25 тысяч ученых в возрасте до 35 лет, которые получили свыше 45 миллиардов рублей на поддержку своих проектов. Абсолютное большинство получателей грантов продолжают строить свою карьеру в России.

"Мы будем и дальше создавать условия, чтобы талантливые ученые, специалисты могли реализовывать свой творческий потенциал во благо нашей Родины и нашего народа у себя дома. В соответствии с новой стратегией Фонда с этого года линейка грантов для молодых ученых расширяется. Теперь при его поддержке они смогут руководить исследовательскими группами не только в научных центрах, но и на высокотехнологичных предприятиях", – констатировал Путин.

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