https://crimea.ria.ru/20250206/obstanovka-v-kurskoy-oblasti-operativnye-dannye-ot-minoborony-1143967266.html

Обстановка в Курской области: оперативные данные от Минобороны

Обстановка в Курской области: оперативные данные от Минобороны - РИА Новости Крым, 06.02.2025

Обстановка в Курской области: оперативные данные от Минобороны

За прошедшие сутки в Курской области украинская армия потеряла более 200 военнослужащих. Уничтожены три танка, бронетранспортер, 15 боевых бронированных машин,... РИА Новости Крым, 06.02.2025

2025-02-06T16:07

2025-02-06T16:07

2025-02-06T16:07

курская область

ситуация в курской области после нападения всу

новости

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 06 фев - РИА Новости Крым. За прошедшие сутки в Курской области украинская армия потеряла более 200 военнослужащих. Уничтожены три танка, бронетранспортер, 15 боевых бронированных машин, 17 автомобилей.Кроме того, шесть танков и несколько единиц тяжелой техники ВСУ были уничтожены при попытке прорыва в район сел Черкасская Конопелька и Уланки в Курской области. Все попытки наступления противника были отражены.В ходе наступательных действий группировка войск "Север" нанесла поражение формированиям армии Украины в районах 27 населенных пунктов. Ударами авиации и артиллерии поражены живая сила и техника противника в Сумской области.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 57 860 военнослужащих, 337 танков, 244 боевые машины пехоты, 194 бронетранспортера, 1759 боевых бронированных машин, 1844 автомобиля, 409 артиллерийских орудий, 45 пусковых установок реактивных систем залпового огня и сотни единиц другой техники.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Истребители Mirage прибыли на Украину – минобороны ФранцииКиев теряет людей на всех фронтах - новые данные МинобороныАрмия России разгромила военные аэродромы Украины и места хранения БПЛА

курская область

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курская область, ситуация в курской области после нападения всу, новости, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу