Рейтинг@Mail.ru
Обстановка в Курской области: оперативные данные от Минобороны - РИА Новости Крым, 06.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250206/obstanovka-v-kurskoy-oblasti-operativnye-dannye-ot-minoborony-1143967266.html
Обстановка в Курской области: оперативные данные от Минобороны
Обстановка в Курской области: оперативные данные от Минобороны - РИА Новости Крым, 06.02.2025
Обстановка в Курской области: оперативные данные от Минобороны
За прошедшие сутки в Курской области украинская армия потеряла более 200 военнослужащих. Уничтожены три танка, бронетранспортер, 15 боевых бронированных машин,... РИА Новости Крым, 06.02.2025
2025-02-06T16:07
2025-02-06T16:07
курская область
ситуация в курской области после нападения всу
новости
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/17/1143591428_0:145:3125:1903_1920x0_80_0_0_350f9f84334f459846227b5162077b48.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 06 фев - РИА Новости Крым. За прошедшие сутки в Курской области украинская армия потеряла более 200 военнослужащих. Уничтожены три танка, бронетранспортер, 15 боевых бронированных машин, 17 автомобилей.Кроме того, шесть танков и несколько единиц тяжелой техники ВСУ были уничтожены при попытке прорыва в район сел Черкасская Конопелька и Уланки в Курской области. Все попытки наступления противника были отражены.В ходе наступательных действий группировка войск "Север" нанесла поражение формированиям армии Украины в районах 27 населенных пунктов. Ударами авиации и артиллерии поражены живая сила и техника противника в Сумской области.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 57 860 военнослужащих, 337 танков, 244 боевые машины пехоты, 194 бронетранспортера, 1759 боевых бронированных машин, 1844 автомобиля, 409 артиллерийских орудий, 45 пусковых установок реактивных систем залпового огня и сотни единиц другой техники.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Истребители Mirage прибыли на Украину – минобороны ФранцииКиев теряет людей на всех фронтах - новые данные МинобороныАрмия России разгромила военные аэродромы Украины и места хранения БПЛА
курская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/17/1143591428_198:0:2927:2047_1920x0_80_0_0_2d33686fe127d4773ace6dfb7298c32e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
курская область, ситуация в курской области после нападения всу, новости, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Обстановка в Курской области: оперативные данные от Минобороны

В Курской области украинские боевики за сутки потеряли более двухсот человек

16:07 06.02.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкСтрельба снарядами "Краснополь" из гаубицы 2А65 "Мста-Б"
Стрельба снарядами Краснополь из гаубицы 2А65 Мста-Б - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 06 фев - РИА Новости Крым. За прошедшие сутки в Курской области украинская армия потеряла более 200 военнослужащих. Уничтожены три танка, бронетранспортер, 15 боевых бронированных машин, 17 автомобилей.
Кроме того, шесть танков и несколько единиц тяжелой техники ВСУ были уничтожены при попытке прорыва в район сел Черкасская Конопелька и Уланки в Курской области. Все попытки наступления противника были отражены.
В ходе наступательных действий группировка войск "Север" нанесла поражение формированиям армии Украины в районах 27 населенных пунктов. Ударами авиации и артиллерии поражены живая сила и техника противника в Сумской области.
Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 57 860 военнослужащих, 337 танков, 244 боевые машины пехоты, 194 бронетранспортера, 1759 боевых бронированных машин, 1844 автомобиля, 409 артиллерийских орудий, 45 пусковых установок реактивных систем залпового огня и сотни единиц другой техники.
Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Истребители Mirage прибыли на Украину – минобороны Франции
Киев теряет людей на всех фронтах - новые данные Минобороны
Армия России разгромила военные аэродромы Украины и места хранения БПЛА
 
Курская областьСитуация в Курской области после нападения ВСУНовостиМинистерство обороны РФВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:37В Севастополе повысили два вида социальных выплат
17:30СБУ обвинила главу МЧС Крыма в "госизмене"
17:22Выехал на "встречку": два человека погибли в страшном ДТП на Кубани
17:11В Севастополе остановлена работа катеров и паромов
16:52В Крыму обесточены 139 подстанций – более 18 тысяч человек без света
16:47В музее "Херсонес Таврический" оценили риски от новых санкций Зеленского
16:34Мирный план Трампа по Украине: будет ли представлен в Мюнхене
16:12Часть Симферополя осталась без света
16:07Обстановка в Курской области: оперативные данные от Минобороны
15:53Победители конкурса президентских грантов получили свыше 45 млрд рублей
15:48Снегопад и ветер оставили без света Феодосию и 9 сел в трех районах Крыма
15:40Посланник Трампа сделал заявление о получении Украиной ядерного оружия
15:35Морской транспорт в Севастополе снова остановился
15:23Армия России сорвала попытку контрнаступления ВСУ в Курской области
15:14Движение катеров и паромов в Севастополе возобновили
15:11Крымский мост открыт
15:04Шторм в Крыму частично обесточил два района полуострова
14:52Рейд закрыли в Севастополе
14:43Крымский мост перекрыт
14:28Ударила ребенка ножом - жительницу Кубани хотят принудительно лечить
Лента новостейМолния