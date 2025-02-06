https://crimea.ria.ru/20250206/netrezvykh-voditeley-budut-lovit-na-dorogakh-kryma-1143941419.html

Нетрезвых водителей будут ловить на дорогах Крыма

Нетрезвых водителей будут ловить на дорогах Крыма - РИА Новости Крым, 06.02.2025

Нетрезвых водителей будут ловить на дорогах Крыма

Нетрезвых водителей будут выявлять на дорогах Крыма на этой неделе в рамках специальных профилактических рейдов, информирует в среду пресс-служба... РИА Новости Крым, 06.02.2025

2025-02-06T07:57

2025-02-06T07:57

2025-02-06T07:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. Нетрезвых водителей будут выявлять на дорогах Крыма на этой неделе в рамках специальных профилактических рейдов, информирует в среду пресс-служба Госавтоинспекции.Уточняется, что инспекторы будут использовать метод массовой проверки: проверять максимальное число машин на конкретном участке дороги за определенный промежуток времени. Автомобили будут останавливать в специальных остановочных коридорах, обозначенных сигнальными конусами. Состояние каждого водителя оценят по визуальным признакам. При достаточных основаниях полагать нетрезвое состояние водителя последуют процессуальные действия.Начальник управления Госавтоинспекции МВД по Республике Крым Анатолий Борисенко ранее сообщал, что в Крыму за прошлый год автоинспекторы остановили более семи тысяч нетрезвых водителей, из них свыше 950 были привлечены к уголовной ответственности за повторное нарушение.Управление транспортным средством в состоянии опьянения, передача управления лицу в состоянии опьянения, а также отказ от прохождения медицинского освидетельствования несут за собой административную ответственность в виде штрафа в размере 45 тысяч рублей с лишением водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет. За повторное совершение в течение года указанных выше правонарушений предусмотрена уголовная ответственность.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму поймали пьяного водителя рейсового автобуса с пассажирамиБыл пьян и убегал от погони: подробности падения авто с людьми в ФонтанкуПьяный водитель без прав устроил массовое ДТП в Краснодаре

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, госавтоинспекция крыма, крым, пдд (правила дорожного движения), транспорт, автомобиль, алкоголь