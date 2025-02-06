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Непогода остановила паром в Севастополе - РИА Новости Крым, 06.02.2025
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Непогода остановила паром в Севастополе
Непогода остановила паром в Севастополе - РИА Новости Крым, 06.02.2025
Непогода остановила паром в Севастополе
Паром в Севастополе остановил работу из-за погодных условий, сообщает дептранс города. РИА Новости Крым, 06.02.2025
2025-02-06T13:59
2025-02-06T14:02
морской транспорт
паромы и катера в севастополе
севастополь
новости севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. Паром в Севастополе остановил работу из-за погодных условий, сообщает дептранс города.По информации крымских синоптиков, днем в четверг на территории полуострова усилится северо-восточный ветер, его скорость будет достигать 15-20 м/с с порывами до 25 м/с.Кроме того, в центральных, южных, восточных районах Крыма и в горах ожидается очень сильный снег, метель, на дорогах гололедица. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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морской транспорт, паромы и катера в севастополе, севастополь, новости севастополя, погода в крыму
Непогода остановила паром в Севастополе

В Севастополе остановили паром из-за ухудшения погоды

13:59 06.02.2025 (обновлено: 14:02 06.02.2025)
 
© РИА Новости Крым . Андрей Киреев В Севастополе возобновил работу внутригородской паром
В Севастополе возобновил работу внутригородской паром - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© РИА Новости Крым . Андрей Киреев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. Паром в Севастополе остановил работу из-за погодных условий, сообщает дептранс города.
"Уважаемые пассажиры. Из-за неблагоприятных погодных условий с 14:15 паром приостанавливает движение", - говорится в сообщении.
По информации крымских синоптиков, днем в четверг на территории полуострова усилится северо-восточный ветер, его скорость будет достигать 15-20 м/с с порывами до 25 м/с.
Кроме того, в центральных, южных, восточных районах Крыма и в горах ожидается очень сильный снег, метель, на дорогах гололедица.
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Морской транспортПаромы и катера в СевастополеСевастопольНовости СевастополяПогода в Крыму
 
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