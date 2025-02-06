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Непогода обесточила 11 сел на востоке Крыма

Непогода обесточила 11 сел на востоке Крыма - РИА Новости Крым, 06.02.2025

Непогода обесточила 11 сел на востоке Крыма

Массовые отключения света произошли в Ленинском районе Крыма из-за непогоды, обесточены 11 населенных пунктов. Об этом сообщили в "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 06.02.2025

2025-02-06T11:51

2025-02-06T11:51

2025-02-06T11:53

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. Массовые отключения света произошли в Ленинском районе Крыма из-за непогоды, обесточены 11 населенных пунктов. Об этом сообщили в "Крымэнерго".В четверг аварийные отключения произошли в селах Марьевка, Ленинское, Вязниково, Марфовка, Горностаевка, Глазовка, Осовины, Юркино, Мысовое, Азовское, Щелкино. Энергетики работают на местах. Ход проведения восстановительных работ контролирует прокуратура республики.Правоохранители оценят соблюдение требований жилищно-коммунального законодательства, в том числе своевременность проведения ремонтов на сетях.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что в Крыму делают для улучшения качества поставляемой электроэнергииПо факту аварии на подстанции в Ялте прокуратура начала проверкуМетель и гололедица: прогноз погоды в Крыму на четверг

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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