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Непогода обесточила 11 сел на востоке Крыма - РИА Новости Крым, 06.02.2025
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Непогода обесточила 11 сел на востоке Крыма
Непогода обесточила 11 сел на востоке Крыма - РИА Новости Крым, 06.02.2025
Непогода обесточила 11 сел на востоке Крыма
Массовые отключения света произошли в Ленинском районе Крыма из-за непогоды, обесточены 11 населенных пунктов. Об этом сообщили в "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 06.02.2025
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. Массовые отключения света произошли в Ленинском районе Крыма из-за непогоды, обесточены 11 населенных пунктов. Об этом сообщили в "Крымэнерго".В четверг аварийные отключения произошли в селах Марьевка, Ленинское, Вязниково, Марфовка, Горностаевка, Глазовка, Осовины, Юркино, Мысовое, Азовское, Щелкино. Энергетики работают на местах. Ход проведения восстановительных работ контролирует прокуратура республики.Правоохранители оценят соблюдение требований жилищно-коммунального законодательства, в том числе своевременность проведения ремонтов на сетях.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что в Крыму делают для улучшения качества поставляемой электроэнергииПо факту аварии на подстанции в Ялте прокуратура начала проверкуМетель и гололедица: прогноз погоды в Крыму на четверг
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Непогода обесточила 11 сел на востоке Крыма

Массовые отключения света произошли в Крыму из-за снежного шторма

11:51 06.02.2025 (обновлено: 11:53 06.02.2025)
 
© КрымэнергоСотрудник "Крымэнерго" восстанавливает электроснабжение, нарушенное из-за непогоды
Сотрудник Крымэнерго восстанавливает электроснабжение, нарушенное из-за непогоды
© Крымэнерго
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. Массовые отключения света произошли в Ленинском районе Крыма из-за непогоды, обесточены 11 населенных пунктов. Об этом сообщили в "Крымэнерго".
В четверг аварийные отключения произошли в селах Марьевка, Ленинское, Вязниково, Марфовка, Горностаевка, Глазовка, Осовины, Юркино, Мысовое, Азовское, Щелкино. Энергетики работают на местах. Ход проведения восстановительных работ контролирует прокуратура республики.

"Прокуратура Крыма контролирует проведение работ по восстановлению подачи электроснабжения гражданам в нескольких селах Ленинского района, которое было ограничено в связи с аварией по причине неблагоприятных погодных условий", - сказано в сообщении надзорного ведомства.

Правоохранители оценят соблюдение требований жилищно-коммунального законодательства, в том числе своевременность проведения ремонтов на сетях.
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КрымНовости КрымаОтключение электроэнергии в КрымуЖКХ Крыма и СевастополяЛенинский районПрокуратура Республики Крым
 
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