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На пожаре в Севастополе пострадала женщина и эвакуировали 37 человек - РИА Новости Крым, 06.02.2025
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На пожаре в Севастополе пострадала женщина и эвакуировали 37 человек
На пожаре в Севастополе пострадала женщина и эвакуировали 37 человек - РИА Новости Крым, 06.02.2025
На пожаре в Севастополе пострадала женщина и эвакуировали 37 человек
В Севастополе на пожаре в пятиэтажном жилом доме спасли женщину и эвакуировали 37 человек, в том числе шестерых детей. Об этом сообщает управление МЧС России по РИА Новости Крым, 06.02.2025
2025-02-06T09:45
2025-02-06T09:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе на пожаре в пятиэтажном жилом доме спасли женщину и эвакуировали 37 человек, в том числе шестерых детей. Об этом сообщает управление МЧС России по городу.Возгорание в квартире на первом этаже пятиэтажки по улице Лизы Чайкиной произошло в ночь на 6 февраля. Прибывшие на место сотрудники МЧС проникли в жилище и приступили к поиску людей. В квартире спасатели обнаружили пострадавшую женщину 1952 года рождения. Семерых человек, среди которых трое несовершеннолетних, спасли с помощью устройств защиты органов дыхания, уточнили в ведомстве.Пожар площадью 5 квадратных метров потушили менее чем за час. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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пожар, севастополь, происшествия, новости севастополя, мчс севастополя, крым
На пожаре в Севастополе пострадала женщина и эвакуировали 37 человек

В Севастополе на пожаре в пятиэтажке спасли женщину и эвакуировали 37 человек

09:45 06.02.2025
 
© МЧС СевастополяПожарная машина в Севастополе
Пожарная машина в Севастополе
© МЧС Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе на пожаре в пятиэтажном жилом доме спасли женщину и эвакуировали 37 человек, в том числе шестерых детей. Об этом сообщает управление МЧС России по городу.
Возгорание в квартире на первом этаже пятиэтажки по улице Лизы Чайкиной произошло в ночь на 6 февраля.
Прибывшие на место сотрудники МЧС проникли в жилище и приступили к поиску людей. В квартире спасатели обнаружили пострадавшую женщину 1952 года рождения.
"С отравлением продуктами горения и ожогами дыхательных путей ее передали медикам для госпитализации. Параллельно из задымленных соседних квартир эвакуировали 37 человек, в том числе шестерых детей", - говорится в сообщении.
Семерых человек, среди которых трое несовершеннолетних, спасли с помощью устройств защиты органов дыхания, уточнили в ведомстве.
Пожар площадью 5 квадратных метров потушили менее чем за час. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.
 
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