https://crimea.ria.ru/20250206/na-pozhare-v-sevastopole-postradala-zhenschina-i-evakuirovali-37-chelovek-1143953391.html

На пожаре в Севастополе пострадала женщина и эвакуировали 37 человек

На пожаре в Севастополе пострадала женщина и эвакуировали 37 человек - РИА Новости Крым, 06.02.2025

На пожаре в Севастополе пострадала женщина и эвакуировали 37 человек

В Севастополе на пожаре в пятиэтажном жилом доме спасли женщину и эвакуировали 37 человек, в том числе шестерых детей. Об этом сообщает управление МЧС России по РИА Новости Крым, 06.02.2025

2025-02-06T09:45

2025-02-06T09:45

2025-02-06T09:45

пожар

севастополь

происшествия

новости севастополя

мчс севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе на пожаре в пятиэтажном жилом доме спасли женщину и эвакуировали 37 человек, в том числе шестерых детей. Об этом сообщает управление МЧС России по городу.Возгорание в квартире на первом этаже пятиэтажки по улице Лизы Чайкиной произошло в ночь на 6 февраля. Прибывшие на место сотрудники МЧС проникли в жилище и приступили к поиску людей. В квартире спасатели обнаружили пострадавшую женщину 1952 года рождения. Семерых человек, среди которых трое несовершеннолетних, спасли с помощью устройств защиты органов дыхания, уточнили в ведомстве.Пожар площадью 5 квадратных метров потушили менее чем за час. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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