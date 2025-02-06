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На Кубань идет сильный шторм
На Кубань идет сильный шторм - РИА Новости Крым, 06.02.2025
На Кубань идет сильный шторм
На Кубань идет сильный шторм. Об этом сообщаем ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. РИА Новости Крым, 06.02.2025
2025-02-06T21:21
2025-02-06T21:21
2025-02-06T21:23
мчс краснодарского края
погода
штормовое предупреждение
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. На Кубань идет сильный шторм. Об этом сообщаем ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.Также по данным ведомства ночью и утром в пятницу, субботу и воскресенье местами на участке Анапа-Новороссийск-Геленджик ожидается северо-восточный ветер с порывами 30-32 м/с, в сочетании с температурой воздуха -3...-5 градусов.Ранее сообщалось, что ильный снег с метелью и гололедицей пройдет в Крыму вечером 6 и ночью 7 февраля, ветер усилится до 25 м/с, предупредили ранее в крымском главке МЧС России. Спасатели призвали ограничить выезд на личном транспорте, а при невозможности - быть предельно осторожными на автодороге, не превышать скорость и строго соблюдать правила дорожного движения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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мчс краснодарского края, погода, штормовое предупреждение, общество, новости
На Кубань идет сильный шторм
На Кубани ожидается ветер до 35 м/с - МЧС
21:21 06.02.2025 (обновлено: 21:23 06.02.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. На Кубань идет сильный шторм. Об этом сообщаем ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
"До конца суток 6 февраля, а также в течение суток 7 февраля в районе Новороссийска ожидается очень сильный северо-восточный ветер с порывами 35 м/с", - говорится в сообщении.
Также по данным ведомства ночью и утром в пятницу, субботу и воскресенье местами на участке Анапа-Новороссийск-Геленджик ожидается северо-восточный ветер с порывами 30-32 м/с, в сочетании с температурой воздуха -3...-5 градусов.
Ранее сообщалось, что ильный снег с метелью и гололедицей пройдет в Крыму вечером 6 и ночью 7 февраля, ветер усилится до 25 м/с, предупредили ранее в крымском главке МЧС России.
Спасатели призвали ограничить выезд на личном транспорте, а при невозможности - быть предельно осторожными на автодороге, не превышать скорость и строго соблюдать правила дорожного движения.
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