https://crimea.ria.ru/20250206/na-kuban-idet-silnyy-shtorm-1143978735.html

На Кубань идет сильный шторм

На Кубань идет сильный шторм - РИА Новости Крым, 06.02.2025

На Кубань идет сильный шторм

На Кубань идет сильный шторм. Об этом сообщаем ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. РИА Новости Крым, 06.02.2025

2025-02-06T21:21

2025-02-06T21:21

2025-02-06T21:23

мчс краснодарского края

погода

штормовое предупреждение

общество

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. На Кубань идет сильный шторм. Об этом сообщаем ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.Также по данным ведомства ночью и утром в пятницу, субботу и воскресенье местами на участке Анапа-Новороссийск-Геленджик ожидается северо-восточный ветер с порывами 30-32 м/с, в сочетании с температурой воздуха -3...-5 градусов.Ранее сообщалось, что ильный снег с метелью и гололедицей пройдет в Крыму вечером 6 и ночью 7 февраля, ветер усилится до 25 м/с, предупредили ранее в крымском главке МЧС России. Спасатели призвали ограничить выезд на личном транспорте, а при невозможности - быть предельно осторожными на автодороге, не превышать скорость и строго соблюдать правила дорожного движения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс краснодарского края, погода, штормовое предупреждение, общество, новости