Рейтинг@Mail.ru
Морской транспорт в Севастополе снова остановился - РИА Новости Крым, 06.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250206/morskoy-transport-v-sevastopole-snova-ostanovilsya-1143965711.html
Морской транспорт в Севастополе снова остановился
Морской транспорт в Севастополе снова остановился - РИА Новости Крым, 06.02.2025
Морской транспорт в Севастополе снова остановился
Катера и паромы в Севастополе остановились из-за непогоды, сообщает городской департамент транспорта. РИА Новости Крым, 06.02.2025
2025-02-06T15:35
2025-02-06T15:39
морской транспорт
паромы и катера в севастополе
севастополь
новости севастополя
погода в крыму
крымская погода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/1b/1133109102_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_92dd6c7be81ea6c646f4164f2831bd0c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. Катера и паромы в Севастополе остановились из-за непогоды, сообщает городской департамент транспорта.Ранее рейд перекрывали на полчаса, при этом причина не называлась.По информации крымских синоптиков, днем в четверг на территории полуострова усилится северо-восточный ветер, его скорость будет достигать 15-20 м/с с порывами до 25 м/с. Кроме того, в центральных, южных, восточных районах Крыма и в горах ожидается очень сильный снег, метель, на дорогах гололедица.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/1b/1133109102_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_708d2e54eb7750cd9098d032f034d2af.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
морской транспорт, паромы и катера в севастополе, севастополь, новости севастополя, погода в крыму, крымская погода
Морской транспорт в Севастополе снова остановился

Морской пассажирский транспорт в Севастополе остановился из-за непогоды

15:35 06.02.2025 (обновлено: 15:39 06.02.2025)
 
© РИА Новости КрымШторм на набережной в Севастополе
Шторм на набережной в Севастополе - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. Катера и паромы в Севастополе остановились из-за непогоды, сообщает городской департамент транспорта.
"Из-за неблагоприятных погодных условий морской пассажирский транспорт на линии "Радиогорка - Артбухта" с 15:35 приостанавливает движение", - говорится в сообщении.
Ранее рейд перекрывали на полчаса, при этом причина не называлась.
По информации крымских синоптиков, днем в четверг на территории полуострова усилится северо-восточный ветер, его скорость будет достигать 15-20 м/с с порывами до 25 м/с. Кроме того, в центральных, южных, восточных районах Крыма и в горах ожидается очень сильный снег, метель, на дорогах гололедица.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Морской транспортПаромы и катера в СевастополеСевастопольНовости СевастополяПогода в КрымуКрымская погода
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:37В Севастополе повысили два вида социальных выплат
17:30СБУ обвинила главу МЧС Крыма в "госизмене"
17:22Выехал на "встречку": два человека погибли в страшном ДТП на Кубани
17:11В Севастополе остановлена работа катеров и паромов
16:52В Крыму обесточены 139 подстанций – более 18 тысяч человек без света
16:47В музее "Херсонес Таврический" оценили риски от новых санкций Зеленского
16:34Мирный план Трампа по Украине: будет ли представлен в Мюнхене
16:12Часть Симферополя осталась без света
16:07Обстановка в Курской области: оперативные данные от Минобороны
15:53Победители конкурса президентских грантов получили свыше 45 млрд рублей
15:48Снегопад и ветер оставили без света Феодосию и 9 сел в трех районах Крыма
15:40Посланник Трампа сделал заявление о получении Украиной ядерного оружия
15:35Морской транспорт в Севастополе снова остановился
15:23Армия России сорвала попытку контрнаступления ВСУ в Курской области
15:14Движение катеров и паромов в Севастополе возобновили
15:11Крымский мост открыт
15:04Шторм в Крыму частично обесточил два района полуострова
14:52Рейд закрыли в Севастополе
14:43Крымский мост перекрыт
14:28Ударила ребенка ножом - жительницу Кубани хотят принудительно лечить
Лента новостейМолния