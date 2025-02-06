https://crimea.ria.ru/20250206/morskoy-transport-v-sevastopole-snova-ostanovilsya-1143965711.html
Морской транспорт в Севастополе снова остановился
Морской транспорт в Севастополе снова остановился - РИА Новости Крым, 06.02.2025
Морской транспорт в Севастополе снова остановился
Катера и паромы в Севастополе остановились из-за непогоды, сообщает городской департамент транспорта. РИА Новости Крым, 06.02.2025
2025-02-06T15:35
2025-02-06T15:35
2025-02-06T15:39
морской транспорт
паромы и катера в севастополе
севастополь
новости севастополя
погода в крыму
крымская погода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/1b/1133109102_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_92dd6c7be81ea6c646f4164f2831bd0c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. Катера и паромы в Севастополе остановились из-за непогоды, сообщает городской департамент транспорта.Ранее рейд перекрывали на полчаса, при этом причина не называлась.По информации крымских синоптиков, днем в четверг на территории полуострова усилится северо-восточный ветер, его скорость будет достигать 15-20 м/с с порывами до 25 м/с. Кроме того, в центральных, южных, восточных районах Крыма и в горах ожидается очень сильный снег, метель, на дорогах гололедица.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/1b/1133109102_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_708d2e54eb7750cd9098d032f034d2af.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
морской транспорт, паромы и катера в севастополе, севастополь, новости севастополя, погода в крыму, крымская погода
Морской транспорт в Севастополе снова остановился
Морской пассажирский транспорт в Севастополе остановился из-за непогоды
15:35 06.02.2025 (обновлено: 15:39 06.02.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. Катера и паромы в Севастополе остановились из-за непогоды, сообщает городской департамент транспорта.
"Из-за неблагоприятных погодных условий морской пассажирский транспорт на линии "Радиогорка - Артбухта" с 15:35 приостанавливает движение", - говорится в сообщении.
Ранее рейд перекрывали на полчаса, при этом причина не называлась.
По информации крымских синоптиков, днем в четверг на территории полуострова усилится северо-восточный ветер, его скорость будет достигать 15-20 м/с с порывами до 25 м/с. Кроме того, в центральных, южных, восточных районах Крыма и в горах ожидается очень сильный снег, метель, на дорогах гололедица.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.