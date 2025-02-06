https://crimea.ria.ru/20250206/morskoy-transport-v-sevastopole-snova-ostanovilsya-1143965711.html

Морской транспорт в Севастополе снова остановился

Морской транспорт в Севастополе снова остановился - РИА Новости Крым, 06.02.2025

Морской транспорт в Севастополе снова остановился

Катера и паромы в Севастополе остановились из-за непогоды, сообщает городской департамент транспорта. РИА Новости Крым, 06.02.2025

2025-02-06T15:35

2025-02-06T15:35

2025-02-06T15:39

морской транспорт

паромы и катера в севастополе

севастополь

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крымская погода

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. Катера и паромы в Севастополе остановились из-за непогоды, сообщает городской департамент транспорта.Ранее рейд перекрывали на полчаса, при этом причина не называлась.По информации крымских синоптиков, днем в четверг на территории полуострова усилится северо-восточный ветер, его скорость будет достигать 15-20 м/с с порывами до 25 м/с. Кроме того, в центральных, южных, восточных районах Крыма и в горах ожидается очень сильный снег, метель, на дорогах гололедица.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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