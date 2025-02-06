https://crimea.ria.ru/20250206/mirnyy-plan-trampa-po-ukraine-budet-li-predstavlen-v-myunkhene-1143968508.html

Мирный план Трампа по Украине: будет ли представлен в Мюнхене

Мирный план Трампа по Украине: будет ли представлен в Мюнхене - РИА Новости Крым, 06.02.2025

Мирный план Трампа по Украине: будет ли представлен в Мюнхене

Специальный посланник президента США на Украине Кит Келлог опроверг информацию о том, что на конференции в Мюнхене будет представлен мирный план Дональда... РИА Новости Крым, 06.02.2025

2025-02-06T16:34

2025-02-06T16:34

2025-02-06T16:36

дональд трамп

кит келлог

мюнхенская конференция

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. Специальный посланник президента США на Украине Кит Келлог опроверг информацию о том, что на конференции в Мюнхене будет представлен мирный план Дональда Трампа. Ранее такие данные появились в нескольких мировых СМИ.В интервью американскому каналу NewsMax Кит Келлог заявил, что на следующей неделе в Мюнхене этот план представлен не будет. Там будут обсуждать пути урегулирования, но саму стратегию представит сам Трамп позже.Ранее посланник Трампа признал, что шансы Украины снова получить ядерное оружие находятся "где-то между мизерными или нулевыми". Так Кит Келлог прокомментировал слова Зеленского о том, что если Украину не примут в НАТО, то ей должны вернуть ядерное оружие и ракеты.Быстрое урегулирование украинского вопроса было одним из главных тезисов кандидата Дональда Трампа в ходе избирательной кампании. Он обещал закончить боевые действия в стране "за один день", "еще до инаугурации" и так далее. В своей инаугурационной речи он заявил о желании быть миротворцем, пообещав при этом сделать американскую армию "самой сильной в мировой истории". В конце января он дал поручение своему посланнику на Украине Киту Келлогу завершить конфликт на Украине за 100 дней.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Делать деньги из ничего: зачем Трампу редкоземельные металлы на УкраинеКонтакты России и США активизировались - КремльТрамп заявил об "очень конструктивных переговорах" с Россией

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, кит келлог, мюнхенская конференция, новости, в мире, политика, украина