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Мирный план Трампа по Украине: будет ли представлен в Мюнхене - РИА Новости Крым, 06.02.2025
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Мирный план Трампа по Украине: будет ли представлен в Мюнхене
Мирный план Трампа по Украине: будет ли представлен в Мюнхене - РИА Новости Крым, 06.02.2025
Мирный план Трампа по Украине: будет ли представлен в Мюнхене
Специальный посланник президента США на Украине Кит Келлог опроверг информацию о том, что на конференции в Мюнхене будет представлен мирный план Дональда... РИА Новости Крым, 06.02.2025
2025-02-06T16:34
2025-02-06T16:36
дональд трамп
кит келлог
мюнхенская конференция
новости
в мире
политика
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. Специальный посланник президента США на Украине Кит Келлог опроверг информацию о том, что на конференции в Мюнхене будет представлен мирный план Дональда Трампа. Ранее такие данные появились в нескольких мировых СМИ.В интервью американскому каналу NewsMax Кит Келлог заявил, что на следующей неделе в Мюнхене этот план представлен не будет. Там будут обсуждать пути урегулирования, но саму стратегию представит сам Трамп позже.Ранее посланник Трампа признал, что шансы Украины снова получить ядерное оружие находятся "где-то между мизерными или нулевыми". Так Кит Келлог прокомментировал слова Зеленского о том, что если Украину не примут в НАТО, то ей должны вернуть ядерное оружие и ракеты.Быстрое урегулирование украинского вопроса было одним из главных тезисов кандидата Дональда Трампа в ходе избирательной кампании. Он обещал закончить боевые действия в стране "за один день", "еще до инаугурации" и так далее. В своей инаугурационной речи он заявил о желании быть миротворцем, пообещав при этом сделать американскую армию "самой сильной в мировой истории". В конце января он дал поручение своему посланнику на Украине Киту Келлогу завершить конфликт на Украине за 100 дней.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Делать деньги из ничего: зачем Трампу редкоземельные металлы на УкраинеКонтакты России и США активизировались - КремльТрамп заявил об "очень конструктивных переговорах" с Россией
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дональд трамп, кит келлог, мюнхенская конференция, новости, в мире, политика, украина
Мирный план Трампа по Украине: будет ли представлен в Мюнхене

Мирный план Трампа по Украине не будет представлен на Мюнхенской конференции – Келлог

16:34 06.02.2025 (обновлено: 16:36 06.02.2025)
 
© AP Photo Julia Demaree NikhinsonПрезидент Дональд Трамп слушает в зале Рузвельта в Белом доме во вторник, 21 января 2025 года, в Вашингтоне. (AP Photo/Julia Demaree Nikhinson)
Президент Дональд Трамп слушает в зале Рузвельта в Белом доме во вторник, 21 января 2025 года, в Вашингтоне. (AP Photo/Julia Demaree Nikhinson) - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© AP Photo Julia Demaree Nikhinson
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. Специальный посланник президента США на Украине Кит Келлог опроверг информацию о том, что на конференции в Мюнхене будет представлен мирный план Дональда Трампа. Ранее такие данные появились в нескольких мировых СМИ.
В интервью американскому каналу NewsMax Кит Келлог заявил, что на следующей неделе в Мюнхене этот план представлен не будет. Там будут обсуждать пути урегулирования, но саму стратегию представит сам Трамп позже.

"Нет, этого не будет... Человек, который может представить план по урегулированию – это президент США, а не Кит Келлог... Но этого не произойдет на следующей неделе", – заявил Келлог.

Ранее посланник Трампа признал, что шансы Украины снова получить ядерное оружие находятся "где-то между мизерными или нулевыми". Так Кит Келлог прокомментировал слова Зеленского о том, что если Украину не примут в НАТО, то ей должны вернуть ядерное оружие и ракеты.
Быстрое урегулирование украинского вопроса было одним из главных тезисов кандидата Дональда Трампа в ходе избирательной кампании. Он обещал закончить боевые действия в стране "за один день", "еще до инаугурации" и так далее. В своей инаугурационной речи он заявил о желании быть миротворцем, пообещав при этом сделать американскую армию "самой сильной в мировой истории". В конце января он дал поручение своему посланнику на Украине Киту Келлогу завершить конфликт на Украине за 100 дней.
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