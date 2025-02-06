Мирный план Трампа по Украине: будет ли представлен в Мюнхене
Мирный план Трампа по Украине не будет представлен на Мюнхенской конференции – Келлог
16:34 06.02.2025 (обновлено: 16:36 06.02.2025)
© AP Photo Julia Demaree NikhinsonПрезидент Дональд Трамп слушает в зале Рузвельта в Белом доме во вторник, 21 января 2025 года, в Вашингтоне. (AP Photo/Julia Demaree Nikhinson)
© AP Photo Julia Demaree Nikhinson
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. Специальный посланник президента США на Украине Кит Келлог опроверг информацию о том, что на конференции в Мюнхене будет представлен мирный план Дональда Трампа. Ранее такие данные появились в нескольких мировых СМИ.
В интервью американскому каналу NewsMax Кит Келлог заявил, что на следующей неделе в Мюнхене этот план представлен не будет. Там будут обсуждать пути урегулирования, но саму стратегию представит сам Трамп позже.
"Нет, этого не будет... Человек, который может представить план по урегулированию – это президент США, а не Кит Келлог... Но этого не произойдет на следующей неделе", – заявил Келлог.
Ранее посланник Трампа признал, что шансы Украины снова получить ядерное оружие находятся "где-то между мизерными или нулевыми". Так Кит Келлог прокомментировал слова Зеленского о том, что если Украину не примут в НАТО, то ей должны вернуть ядерное оружие и ракеты.
Быстрое урегулирование украинского вопроса было одним из главных тезисов кандидата Дональда Трампа в ходе избирательной кампании. Он обещал закончить боевые действия в стране "за один день", "еще до инаугурации" и так далее. В своей инаугурационной речи он заявил о желании быть миротворцем, пообещав при этом сделать американскую армию "самой сильной в мировой истории". В конце января он дал поручение своему посланнику на Украине Киту Келлогу завершить конфликт на Украине за 100 дней.
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