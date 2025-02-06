https://crimea.ria.ru/20250206/metel-i-gololeditsa-prognoz-pogody-v-krymu-na-chetverg-1143928151.html

Метель и гололедица: прогноз погоды в Крыму на четверг

Метель и гололедица: прогноз погоды в Крыму на четверг - РИА Новости Крым, 06.02.2025

Метель и гололедица: прогноз погоды в Крыму на четверг

В четверг в Крыму, благодаря влиянию зоны атмосферного фронтального раздела, ожидается снег, местами сильный, метель, гололедица. Об этом рассказали в... РИА Новости Крым, 06.02.2025

2025-02-06T00:01

2025-02-06T00:01

2025-02-06T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/01/12/1122076066_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_cb31e564b9bc7280987f1e2db5caca7d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. В четверг в Крыму, благодаря влиянию зоны атмосферного фронтального раздела, ожидается снег, местами сильный, метель, гололедица. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью без осадков; днем временами снег, гололедица. Ветер северо-восточный, ночью 7-12 м/с; днем 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -2...-4, днем около 0 градусов.В Севастополеоблачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3, днем +1...+3.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии облачно, снег. Ночью -1...-3 градуса, днем столбики термометров покажут 0...+2.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр