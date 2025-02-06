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Метель и гололедица: прогноз погоды в Крыму на четверг
Метель и гололедица: прогноз погоды в Крыму на четверг - РИА Новости Крым, 06.02.2025
Метель и гололедица: прогноз погоды в Крыму на четверг
В четверг в Крыму, благодаря влиянию зоны атмосферного фронтального раздела, ожидается снег, местами сильный, метель, гололедица. Об этом рассказали в... РИА Новости Крым, 06.02.2025
2025-02-06T00:01
2025-02-06T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. В четверг в Крыму, благодаря влиянию зоны атмосферного фронтального раздела, ожидается снег, местами сильный, метель, гололедица. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью без осадков; днем временами снег, гололедица. Ветер северо-восточный, ночью 7-12 м/с; днем 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -2...-4, днем около 0 градусов.В Севастополеоблачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3, днем +1...+3.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии облачно, снег. Ночью -1...-3 градуса, днем столбики термометров покажут 0...+2.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Метель и гололедица: прогноз погоды в Крыму на четверг
Прогноз погоды в Крыму на 6 февраля
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. В четверг в Крыму, благодаря влиянию зоны атмосферного фронтального раздела, ожидается снег, местами сильный, метель, гололедица. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.
"Северо-восточный ветер до 15-20 м/с, в отдельных районах порывы достигнут штормовых значений 25 м/с. Температура воздуха ночью -2…-7, днем -3…+2, в горах -4…-6", – сказано в прогнозе.
В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью без осадков; днем временами снег, гололедица. Ветер северо-восточный, ночью 7-12 м/с; днем 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -2...-4, днем около 0 градусов.
В Севастополеоблачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3, днем +1...+3.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии облачно, снег. Ночью -1...-3 градуса, днем столбики термометров покажут 0...+2.
По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
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