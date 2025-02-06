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Крымский мост перекрыт - РИА Новости Крым, 06.02.2025
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Крымский мост перекрыт
Крымский мост перекрыт - РИА Новости Крым, 06.02.2025
Крымский мост перекрыт
Крымский мост перекрыли для движения автомобильного транспорта, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мосту. РИА Новости Крым, 06.02.2025
2025-02-06T14:43
2025-02-06T14:46
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
крым
безопасность
безопасность республики крым и севастополя
атаки всу на крым
транспорт
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керченский пролив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. Крымский мост перекрыли для движения автомобильного транспорта, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мосту.Также в Севастополе приостановил движение морской пассажирский транспорт.Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности – киевский режим может пытаться атаковать объект. Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава Крыма Сергей Аксенов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Крымском мосту усилили меры безопасности - АксеновУчасток сухопутного коридора в Крым отремонтировали до срока – ХуснуллинНа Крымском мосту ввели сплошной паспортный контроль
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РИА Новости Крым
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Крымский мост перекрыт

Крымский мост перекрыт для движения автомобилей

14:43 06.02.2025 (обновлено: 14:46 06.02.2025)
 
Крымский мост закрыт
Крымский мост закрыт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. Крымский мост перекрыли для движения автомобильного транспорта, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мосту.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", – сказано в сообщении.
Также в Севастополе приостановил движение морской пассажирский транспорт.
Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности – киевский режим может пытаться атаковать объект. Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.
Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава Крыма Сергей Аксенов.
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