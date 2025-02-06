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Крымский мост открыт - РИА Новости Крым, 06.02.2025
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Крымский мост открыт
Крымский мост открыт - РИА Новости Крым, 06.02.2025
Крымский мост открыт
На Крымском мосту восстановили движение автотранспорта. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 06.02.2025
2025-02-06T15:11
2025-02-06T15:11
ситуация на дорогах крыма
крым
безопасность республики крым и севастополя
крымский мост
керчь
керченский пролив
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транспорт
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. На Крымском мосту восстановили движение автотранспорта. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Мостовой переход через Керченский пролив периодически закрывают из соображений безопасности, транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Альтернативный маршрут, связывающий полуостров в материком, - сухопутный, проходит через новые регионы России. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов оценил защищенность Крымского моста от атак ВСУСухопутный коридор в Крым и Азовское кольцо: как идут работыТурпоток в Крым превысил 5 миллионов человек – Аксенов
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крымский мост
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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крым, безопасность республики крым и севастополя, крымский мост, керчь, керченский пролив, тамань, транспорт, новости крыма
Крымский мост открыт

Крымский мост открыт - движение восстановлено

15:11 06.02.2025
 
Крымский мост открыт
Крымский мост открыт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. На Крымском мосту восстановили движение автотранспорта. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", – сказано в сообщении.
Мостовой переход через Керченский пролив периодически закрывают из соображений безопасности, транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Альтернативный маршрут, связывающий полуостров в материком, - сухопутный, проходит через новые регионы России. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Ситуация на дорогах КрымаКрымБезопасность Республики Крым и СевастополяКрымский мостКерчьКерченский проливТаманьТранспортНовости Крыма
 
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