Рейтинг@Mail.ru
Крым заметет снегом - РИА Новости Крым, 06.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250206/krym-zametet-snegom-1143961976.html
Крым заметет снегом
Крым заметет снегом - РИА Новости Крым, 06.02.2025
Крым заметет снегом
Сильный снег с метелью и гололедицей ожидается в Крыму вечером 6 и ночью 7 февраля, ветер усилится до 25 м/с. Об этом предупредили в крымском главке МЧС России. РИА Новости Крым, 06.02.2025
2025-02-06T13:22
2025-02-06T13:42
штормовое предупреждение
погода в крыму
крымская погода
гу мчс рф по республике крым
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/11/63/116370_0:117:3228:1933_1920x0_80_0_0_0a725a0307b953166f0ab4d2f88c6bba.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. Сильный снег с метелью и гололедицей ожидается в Крыму вечером 6 и ночью 7 февраля, ветер усилится до 25 м/с. Об этом предупредили в крымском главке МЧС России.Такие погодные условия чреваты авариями на объектах энергетики и ЖКХ и нарушением транспортного сообщения, акцентируют спасатели.Главное управление МЧС России по Республике Крым рекомендует соблюдать меры безопасности: Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На горные дороги Крыма вывели спасателейСнег в Крыму: ситуация на дорогахВ Керченском проливе ожидается сильный шторм
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/11/63/116370_249:0:2980:2048_1920x0_80_0_0_e0f5258686d0fdd1ba7e48dfe7b13bf5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
штормовое предупреждение, погода в крыму, крымская погода, гу мчс рф по республике крым, безопасность республики крым и севастополя, безопасность
Крым заметет снегом

Крым в ночь на 7 февраля накроет снежная буря

13:22 06.02.2025 (обновлено: 13:42 06.02.2025)
 
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанкСнегопад
Снегопад - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© РИА Новости . Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. Сильный снег с метелью и гололедицей ожидается в Крыму вечером 6 и ночью 7 февраля, ветер усилится до 25 м/с. Об этом предупредили в крымском главке МЧС России.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, вечером 6 февраля и ночью 7 февраля в центральных, южных, восточных районах Крыма и в горах ожидается очень сильный снег, метель, на дорогах гололедица. Усиление северо-восточного ветра 15-20 м/с, порывы до 25 м/с", - говорится в сообщении.
Такие погодные условия чреваты авариями на объектах энергетики и ЖКХ и нарушением транспортного сообщения, акцентируют спасатели.
Главное управление МЧС России по Республике Крым рекомендует соблюдать меры безопасности:
  • не выходить в горно-лесную местность;
  • воздержаться от выхода в море и внутренние водоемы;
  • не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения;
  • при нахождении на улице обращать внимание на целостность воздушных линий электропередачи, на контактные сети электротранспорта и на ветки деревьев;
  • не находиться и не парковать автотранспорт вблизи рекламных щитов, слабоукрепленных конструкций, линий электропередачи и деревьев;
  • водителям при невозможности ограничить выезд, быть предельно осторожными на автодороге, не превышать скорость и строго соблюдать правила дорожного движения.
  • при гололедице соблюдать дистанцию и не совершать обгонов и резких маневров;
  • пешеходам соблюдать особую осторожность при переходе дороги;
  • выходить на улицу в обуви с нескользящей подошвой, передвигаться осторожно, не торопясь;
  • по возможности не подходить вплотную к стенам зданий, водостокам - есть вероятность схода накопившейся снежной массы;
  • не отапливать квартиры и дома при помощи газовых плит;
  • соблюдать правила эксплуатации систем печного отопления.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
На горные дороги Крыма вывели спасателей
Снег в Крыму: ситуация на дорогах
В Керченском проливе ожидается сильный шторм
 
Штормовое предупреждениеПогода в КрымуКрымская погодаГУ МЧС РФ по Республике КрымБезопасность Республики Крым и СевастополяБезопасность
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:14Движение катеров и паромов в Севастополе возобновили
15:11Крымский мост открыт
15:04Шторм в Крыму частично обесточил два района полуострова
14:52Рейд закрыли в Севастополе
14:43Крымский мост перекрыт
14:28Ударила ребенка ножом - жительницу Кубани хотят принудительно лечить
14:19Истребитель Mirage 2000: вооружение и другие характеристики
14:08В Крыму высадят более 105 тысяч деревьев в этом году
13:59Непогода остановила паром в Севастополе
13:55Истребители Mirage прибыли на Украину – минобороны Франции
13:30Рутина и не более: в Крыму ответили на "музейные" санкции Зеленского
13:22Крым заметет снегом
12:59Полмиллиарда рублей направят на ремонт дорог Керчи
12:48Киев теряет людей на всех фронтах - новые данные Минобороны
12:35Армия России разгромила военные аэродромы Украины и места хранения БПЛА
12:21В этот день Космос узнал "Гагарина": из истории Крымской обсерватории
11:59ПСБ обновил программу лояльности по бизнес-картам в Крыму
11:54Две девушки и мужчина погибли из-за атаки дрона ВСУ в белгородском селе
11:51Непогода обесточила 11 сел на востоке Крыма
11:36Преподаватель КФУ стал лучшим лектором по версии общества "Знание"
Лента новостейМолния