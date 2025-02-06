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Крым заметет снегом

Крым заметет снегом - РИА Новости Крым, 06.02.2025

Крым заметет снегом

Сильный снег с метелью и гололедицей ожидается в Крыму вечером 6 и ночью 7 февраля, ветер усилится до 25 м/с. Об этом предупредили в крымском главке МЧС России. РИА Новости Крым, 06.02.2025

2025-02-06T13:22

2025-02-06T13:22

2025-02-06T13:42

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. Сильный снег с метелью и гололедицей ожидается в Крыму вечером 6 и ночью 7 февраля, ветер усилится до 25 м/с. Об этом предупредили в крымском главке МЧС России.Такие погодные условия чреваты авариями на объектах энергетики и ЖКХ и нарушением транспортного сообщения, акцентируют спасатели.Главное управление МЧС России по Республике Крым рекомендует соблюдать меры безопасности: Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На горные дороги Крыма вывели спасателейСнег в Крыму: ситуация на дорогахВ Керченском проливе ожидается сильный шторм

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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