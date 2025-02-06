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Крым заметет снегом
Крым заметет снегом - РИА Новости Крым, 06.02.2025
Крым заметет снегом
Сильный снег с метелью и гололедицей ожидается в Крыму вечером 6 и ночью 7 февраля, ветер усилится до 25 м/с. Об этом предупредили в крымском главке МЧС России. РИА Новости Крым, 06.02.2025
2025-02-06T13:22
2025-02-06T13:22
2025-02-06T13:42
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. Сильный снег с метелью и гололедицей ожидается в Крыму вечером 6 и ночью 7 февраля, ветер усилится до 25 м/с. Об этом предупредили в крымском главке МЧС России.Такие погодные условия чреваты авариями на объектах энергетики и ЖКХ и нарушением транспортного сообщения, акцентируют спасатели.Главное управление МЧС России по Республике Крым рекомендует соблюдать меры безопасности: Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На горные дороги Крыма вывели спасателейСнег в Крыму: ситуация на дорогахВ Керченском проливе ожидается сильный шторм
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штормовое предупреждение, погода в крыму, крымская погода, гу мчс рф по республике крым, безопасность республики крым и севастополя, безопасность
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. Сильный снег с метелью и гололедицей ожидается в Крыму вечером 6 и ночью 7 февраля, ветер усилится до 25 м/с. Об этом предупредили в крымском главке МЧС России.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, вечером 6 февраля и ночью 7 февраля в центральных, южных, восточных районах Крыма и в горах ожидается очень сильный снег, метель, на дорогах гололедица. Усиление северо-восточного ветра 15-20 м/с, порывы до 25 м/с", - говорится в сообщении.
Такие погодные условия чреваты авариями на объектах энергетики и ЖКХ и нарушением транспортного сообщения, акцентируют спасатели.
Главное управление МЧС России по Республике Крым рекомендует соблюдать меры безопасности:
—не выходить в горно-лесную местность;
—воздержаться от выхода в море и внутренние водоемы;
—не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения;
—при нахождении на улице обращать внимание на целостность воздушных линий электропередачи, на контактные сети электротранспорта и на ветки деревьев;
—не находиться и не парковать автотранспорт вблизи рекламных щитов, слабоукрепленных конструкций, линий электропередачи и деревьев;
—водителям при невозможности ограничить выезд, быть предельно осторожными на автодороге, не превышать скорость и строго соблюдать правила дорожного движения.
—при гололедице соблюдать дистанцию и не совершать обгонов и резких маневров;
—пешеходам соблюдать особую осторожность при переходе дороги;
—выходить на улицу в обуви с нескользящей подошвой, передвигаться осторожно, не торопясь;
—по возможности не подходить вплотную к стенам зданий, водостокам - есть вероятность схода накопившейся снежной массы;
—не отапливать квартиры и дома при помощи газовых плит;
—соблюдать правила эксплуатации систем печного отопления.
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