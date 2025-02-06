https://crimea.ria.ru/20250206/kontrnastuplenie-vsu-v-kurskoy-oblasti-i-meteli-v-krymu-glavnoe-za-den-1143977540.html

Контрнаступление ВСУ в Курской области и метели в Крыму: главное за день

Контрнаступление ВСУ в Курской области и метели в Крыму: главное за день - РИА Новости Крым, 06.02.2025

Контрнаступление ВСУ в Курской области и метели в Крыму: главное за день

Армия России сорвала попытку контрнаступления ВСУ в Курской области в районе сел Черкасская Конопелька и Уланки, сообщили в Минобороны. В Крыму из-за сильного... РИА Новости Крым, 06.02.2025

2025-02-06T22:33

2025-02-06T22:33

2025-02-06T22:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. Армия России сорвала попытку контрнаступления ВСУ в Курской области в районе сел Черкасская Конопелька и Уланки, сообщили в Минобороны. В Крыму из-за сильного ветра и снегопадов без электричества остались более 18 тысяч абонентов и ограничено движение по тем дорогам. Президент России Владимир Путин в честь Дня российской науки провел заседание Совета при президенте по науке и образованию и поручил изменить школьные и вузовские программы. Лидер киевского режима Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против трех крымских музеев. На полуострове объявили дополнительные выходные в 2025 году в дни религиозных праздников.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Попытка масштабного контрнаступления ВСУУтром 6 февраля российские военные сорвали попытку контрнаступления ВСУ в Курской области по направлению к селам Черкасская Конопелька и Уланки. Об этом сообщили Минобороны РФ. Для этого ВСУ задействовали два механизированных батальона на бронетехнике."Противник был своевременно выявлен подразделениями группировки "Север". Военнослужащими группировки при поддержке авиации наносится огневое поражение штурмовым группам ВСУ. По состоянию на 14.00 атаки отражены, населенные пункты находятся под контролем российских войск", - отметили в Минобороны.В Крыму обесточены 139 подстанцийИз-за непогоды и порывов ветра до 20 метров в секунду обесточены 139 трансформаторных подстанций, более 18 тысяч человек остались без электроснабжения. Об этом сообщил первый заместитель министра топлива и энергетики Республики Крым Владимир Воронкин.Отключены 139 трансформаторных подстанций – 8245 точек поставок, 18316 человек.В связи с ухудшением погодных условий "Крымэнерго" принимает дополнительные меры для обеспечения надежной работы объектов электросетевого комплекса. Увеличено количество аварийно-восстановительных бригад для немедленного реагирования на внештатные ситуации, приведены в готовность резервные источники электроснабжения, рассказали на предприятии.Сильный порывистый ветер значительно затрудняет выполнение восстановительных работ на линиях электропередачи. Первоочередное внимание уделяется восстановлению электроснабжения социально значимых объектов, отметили в "Крымэнерго".Снегопад и ситуация на дорогах в КрымуВ Крыму из-за снегопада временно ограничили движение на участках трех автодорог до устранения последствий непогоды, сообщил региональный минтранс.Движение ограничено на следующих участках дорог общего пользования регионального значения:- Белогорск-Феодосия от села Грушевка до города Старый Крым;- Алушта- Судак-Феодосия от Судака до поворота на село Краснокаменка;- Грушевка-Судак от села Переваловка до села Лесное.Путин поручил изменить школьные и вузовские программыПрезидент РФ Владимир Путин поручил Российской академии наук и Российской академии образования внести изменения в школьную программу по математике и естественным наукам."Нужно комплексно обновить программы по математике и естественно-научным дисциплинам, сбалансировать объем учебного материала, сделать его доступным, понятным и, что самое главное, интересным для школьника. Прошу заняться решением этих задач Российскую академию наук, Российскую академию образования, ведущие отечественные образовательные и научные организации", - сказал президент.Кроме того, он предложил ввести индивидуальные планы обучения для работающих по специальности студентов и исключить из университетских программ устаревшие курсы.Зеленский ввел санкции против трех крымских музеевВладимир Зеленский подписал указ о введении санкций в отношении трех музеев Крыма – музея-заповедника Херсонес Таврический в Севастополе, а также Центрального музея Тавриды и Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника в Республике Крым. Об этом сообщают украинские СМИ.Согласно указу Зеленского, ограничительные меры предусматривают "блокировку активов, ограничение торговых операций, приостановление выполнения экономических и финансовых обязательств, запрет участия в приватизации и аренде государственного имущества Украины". Директор крымского Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин сказал, что для крымских учреждений культуры это "рутина и не более". В Крыму объявили дополнительные выходныеВласти Крыма ввели четыре дополнительных выходных дня в 2025 году, приуроченных к христианским и мусульманским религиозным праздникам. Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Аксенов.

https://crimea.ria.ru/20250206/vosem-voln-atak-popytka-kontrnastupleniya-vsu-v-kurskoy-oblasti-sorvana-1143978871.html

https://crimea.ria.ru/20250206/sokrushitelnyy-udar-chto-tramp-zadumal-cherez-usaid-1143964477.html

https://crimea.ria.ru/20250206/spressovannoe-teplo-semya-iz-kryma-kormit-boytsov-svo-energobatonchikami-1143969690.html

https://crimea.ria.ru/20250206/potok-transporta-po-sukhoputnomu-koridoru-prevysil-trafik-krymskogo-mosta-1143975655.html

https://crimea.ria.ru/20250206/frantsuzskie-istrebiteli-mirage-2000--kak-vsu-mogut-ikh-primenit-1143974193.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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