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Киев теряет людей на всех фронтах - новые данные Минобороны - РИА Новости Крым, 06.02.2025
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Киев теряет людей на всех фронтах - новые данные Минобороны
Киев теряет людей на всех фронтах - новые данные Минобороны - РИА Новости Крым, 06.02.2025
Киев теряет людей на всех фронтах - новые данные Минобороны
ВСУ за сутки потеряли в зоне спецоперации 1090 боевиков, сообщает в четверг пресс-служба Минобороны России. РИА Новости Крым, 06.02.2025
2025-02-06T12:48
2025-02-06T12:48
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
потери всу
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. ВСУ за сутки потеряли в зоне спецоперации 1090 боевиков, сообщает в четверг пресс-служба Минобороны России.Подразделениями группировки войск "Север" разбиты более 25 боевиков ВСУ, четыре автомобиля и орудие полевой артиллерии, склад боеприпасов.Группа "Запад" улучшила тактическое положение. Потери противника в живой силе превысили 200 человек. Также уничтожены танк, пять боевых бронированных машин, в том числе три американских М113, семь автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, станция радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов.Военнослужащие "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Уничтожены до 180 неонацистов, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка и склад боеприпасов.Подразделения группировки "Центр" улучшили положение по переднему краю, ликвидировали свыше 500 вражеских солдат, пять боевых бронированных машин, в том числе американскую Bradley, два автомобиля и семь арторудий.Бойцы "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника, уничтожили до 135 украинских боевиков, две боевые бронированные машины, три автомобиля, два орудия полевой артиллерии.В зоне действия подразделений "Днепра" противник потерял 45 человек, два автомобиля и безэкипажный катер.Российские средства ПВО сбили две французские управляемые авиационные бомбы Hammer, десять американских реактивных снарядов HIMARS и 106 беспилотников самолетного типа.Всего с начала спецоперации уничтожены 653 самолета, 283 вертолета, 42569 беспилотных летательных аппаратов, 590 зенитных ракетных комплексов, 21047 танков и других боевых бронированных машин, 1513 боевых машин реактивных систем залпового огня, 21292 орудия полевой артиллерии и минометов, 31239 единиц специальной военной автомобильной техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости СВО: потери Киева близятся к катастрофическимРоссийская армия освободила еще два поселка в ДНР и Харьковской областиЗеленский заранее обвинил США в дальнейшей потере территорий Украины
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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7 495 645-6601
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новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, потери всу , новости
Киев теряет людей на всех фронтах - новые данные Минобороны

Потери украинских войск в зоне спецоперации растут - данные Минобороны

12:48 06.02.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота артиллерийского расчета гаубицы Д-20
Работа артиллерийского расчета гаубицы Д-20 - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. ВСУ за сутки потеряли в зоне спецоперации 1090 боевиков, сообщает в четверг пресс-служба Минобороны России.
Подразделениями группировки войск "Север" разбиты более 25 боевиков ВСУ, четыре автомобиля и орудие полевой артиллерии, склад боеприпасов.
Группа "Запад" улучшила тактическое положение. Потери противника в живой силе превысили 200 человек. Также уничтожены танк, пять боевых бронированных машин, в том числе три американских М113, семь автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, станция радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов.
Военнослужащие "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Уничтожены до 180 неонацистов, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка и склад боеприпасов.
Подразделения группировки "Центр" улучшили положение по переднему краю, ликвидировали свыше 500 вражеских солдат, пять боевых бронированных машин, в том числе американскую Bradley, два автомобиля и семь арторудий.
Бойцы "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника, уничтожили до 135 украинских боевиков, две боевые бронированные машины, три автомобиля, два орудия полевой артиллерии.
В зоне действия подразделений "Днепра" противник потерял 45 человек, два автомобиля и безэкипажный катер.
Российские средства ПВО сбили две французские управляемые авиационные бомбы Hammer, десять американских реактивных снарядов HIMARS и 106 беспилотников самолетного типа.
Всего с начала спецоперации уничтожены 653 самолета, 283 вертолета, 42569 беспилотных летательных аппаратов, 590 зенитных ракетных комплексов, 21047 танков и других боевых бронированных машин, 1513 боевых машин реактивных систем залпового огня, 21292 орудия полевой артиллерии и минометов, 31239 единиц специальной военной автомобильной техники.
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