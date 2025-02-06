https://crimea.ria.ru/20250206/kiev-teryaet-lyudey-na-vsekh-frontakh---novye-dannye-minoborony-1143960156.html

Киев теряет людей на всех фронтах - новые данные Минобороны

Киев теряет людей на всех фронтах - новые данные Минобороны - РИА Новости Крым, 06.02.2025

Киев теряет людей на всех фронтах - новые данные Минобороны

ВСУ за сутки потеряли в зоне спецоперации 1090 боевиков, сообщает в четверг пресс-служба Минобороны России. РИА Новости Крым, 06.02.2025

2025-02-06T12:48

2025-02-06T12:48

2025-02-06T12:48

новости сво

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вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. ВСУ за сутки потеряли в зоне спецоперации 1090 боевиков, сообщает в четверг пресс-служба Минобороны России.Подразделениями группировки войск "Север" разбиты более 25 боевиков ВСУ, четыре автомобиля и орудие полевой артиллерии, склад боеприпасов.Группа "Запад" улучшила тактическое положение. Потери противника в живой силе превысили 200 человек. Также уничтожены танк, пять боевых бронированных машин, в том числе три американских М113, семь автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, станция радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов.Военнослужащие "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Уничтожены до 180 неонацистов, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка и склад боеприпасов.Подразделения группировки "Центр" улучшили положение по переднему краю, ликвидировали свыше 500 вражеских солдат, пять боевых бронированных машин, в том числе американскую Bradley, два автомобиля и семь арторудий.Бойцы "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника, уничтожили до 135 украинских боевиков, две боевые бронированные машины, три автомобиля, два орудия полевой артиллерии.В зоне действия подразделений "Днепра" противник потерял 45 человек, два автомобиля и безэкипажный катер.Российские средства ПВО сбили две французские управляемые авиационные бомбы Hammer, десять американских реактивных снарядов HIMARS и 106 беспилотников самолетного типа.Всего с начала спецоперации уничтожены 653 самолета, 283 вертолета, 42569 беспилотных летательных аппаратов, 590 зенитных ракетных комплексов, 21047 танков и других боевых бронированных машин, 1513 боевых машин реактивных систем залпового огня, 21292 орудия полевой артиллерии и минометов, 31239 единиц специальной военной автомобильной техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости СВО: потери Киева близятся к катастрофическимРоссийская армия освободила еще два поселка в ДНР и Харьковской областиЗеленский заранее обвинил США в дальнейшей потере территорий Украины

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, потери всу , новости