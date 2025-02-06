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Каким вузам в РФ нужны бюджетные места в первую очередь – ответ Путина

Каким вузам в РФ нужны бюджетные места в первую очередь – ответ Путина - РИА Новости Крым, 06.02.2025

Каким вузам в РФ нужны бюджетные места в первую очередь – ответ Путина

В российских вузах надо убрать все учебные курсы, которые устарели и не отвечают современным требованиям, а бюджетные места в первую очередь должны получать... РИА Новости Крым, 06.02.2025

2025-02-06T18:53

2025-02-06T18:53

2025-02-06T18:55

владимир путин (политик)

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совет при президенте

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. В российских вузах надо убрать все учебные курсы, которые устарели и не отвечают современным требованиям, а бюджетные места в первую очередь должны получать вузы и колледжи с высокими результатами по подготовке кадров. Об этом в ходе заседания Совета при Президенте по науке и образованию заявил президент РФ Владимир Путин.По некоторым инженерным направлениях с незаконченным высшим образованием остаются до 40% учащихся, отметил Путин. Он поручил Минобрнауки РФ представить предложения по изменению ситуации в сфере подготовки инженерных кадров."С учетом стремительного технологического развития нужно серьезно переосмыслить наполнение учебных программ, сами механизмы обучения, а также объемы и структуру подготовки кадров, в том числе, о чем мы сейчас говорим – инженерных… Я прошу министерство науки и высшего образования представить предложения по изменению сложившихся ситуаций", – сказал глава государства.Вузам, которые показывают наивысшие результаты при подготовке кадров, надо отдавать приоритет при распределении бюджетных мест, заявил президент.Президент также поручил внести изменения в школьную программу по математике и естественно-научным дисциплинам.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Не зарыть талант: в Крыму работает гимназия для будущих ученыхКаких учителей не хватает в школах СимферополяШколы для одаренных детей появятся во всех федеральных округах России

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), высшее образование, образование в россии, новости, россия, студенты, общество, совет при президенте