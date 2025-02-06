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Каким вузам в РФ нужны бюджетные места в первую очередь – ответ Путина
Каким вузам в РФ нужны бюджетные места в первую очередь – ответ Путина - РИА Новости Крым, 06.02.2025
Каким вузам в РФ нужны бюджетные места в первую очередь – ответ Путина
В российских вузах надо убрать все учебные курсы, которые устарели и не отвечают современным требованиям, а бюджетные места в первую очередь должны получать... РИА Новости Крым, 06.02.2025
2025-02-06T18:53
2025-02-06T18:53
2025-02-06T18:55
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. В российских вузах надо убрать все учебные курсы, которые устарели и не отвечают современным требованиям, а бюджетные места в первую очередь должны получать вузы и колледжи с высокими результатами по подготовке кадров. Об этом в ходе заседания Совета при Президенте по науке и образованию заявил президент РФ Владимир Путин.По некоторым инженерным направлениях с незаконченным высшим образованием остаются до 40% учащихся, отметил Путин. Он поручил Минобрнауки РФ представить предложения по изменению ситуации в сфере подготовки инженерных кадров."С учетом стремительного технологического развития нужно серьезно переосмыслить наполнение учебных программ, сами механизмы обучения, а также объемы и структуру подготовки кадров, в том числе, о чем мы сейчас говорим – инженерных… Я прошу министерство науки и высшего образования представить предложения по изменению сложившихся ситуаций", – сказал глава государства.Вузам, которые показывают наивысшие результаты при подготовке кадров, надо отдавать приоритет при распределении бюджетных мест, заявил президент.Президент также поручил внести изменения в школьную программу по математике и естественно-научным дисциплинам.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Не зарыть талант: в Крыму работает гимназия для будущих ученыхКаких учителей не хватает в школах СимферополяШколы для одаренных детей появятся во всех федеральных округах России
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владимир путин (политик), высшее образование, образование в россии, новости, россия, студенты, общество, совет при президенте
Каким вузам в РФ нужны бюджетные места в первую очередь – ответ Путина
Устаревшие курсы должны быть убраны из учебной программы в вузах – Путин
18:53 06.02.2025 (обновлено: 18:55 06.02.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. В российских вузах надо убрать все учебные курсы, которые устарели и не отвечают современным требованиям, а бюджетные места в первую очередь должны получать вузы и колледжи с высокими результатами по подготовке кадров. Об этом в ходе заседания Совета при Президенте по науке и образованию заявил президент РФ Владимир Путин.
"Одновременно стоит убрать устаревшие, порой просто архаичные, курсы, программы, не отвечающие потребностям экономики. Это одна из ключевых причин, по которой студенты теряют интерес к будущей профессии, а порой и вовсе бросают обучение", – сказал он.
По некоторым инженерным направлениях с незаконченным высшим образованием остаются до 40% учащихся, отметил Путин. Он поручил Минобрнауки РФ представить предложения по изменению ситуации в сфере подготовки инженерных кадров.
"С учетом стремительного технологического развития нужно серьезно переосмыслить наполнение учебных программ, сами механизмы обучения, а также объемы и структуру подготовки кадров, в том числе, о чем мы сейчас говорим – инженерных… Я прошу министерство науки и высшего образования представить предложения по изменению сложившихся ситуаций", – сказал глава государства.
Вузам, которые показывают наивысшие результаты при подготовке кадров, надо отдавать приоритет при распределении бюджетных мест, заявил президент.
"В первую очередь бюджетные места должны получать вузы и колледжи с высокими результатами по подготовке кадров, то есть лидеры, а это, прежде всего, достойная заработная плата выпускников и трудоустройство их по специальности", – сказал Путин.
Президент также поручил внести изменения
в школьную программу по математике и естественно-научным дисциплинам.
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