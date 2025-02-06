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Истребители Mirage прибыли на Украину – минобороны Франции
Истребители Mirage прибыли на Украину – минобороны Франции - РИА Новости Крым, 06.02.2025
Истребители Mirage прибыли на Украину – минобороны Франции
Первые французские истребители Mirage 2000 прибыли на Украину, заявил глава министерства обороны Франции Себастьян Лекорню. РИА Новости Крым, 06.02.2025
2025-02-06T13:55
2025-02-06T13:55
2025-02-06T13:55
истребитель mirage
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Первые французские истребители Mirage 2000 прибыли на Украину, заявил глава министерства обороны Франции Себастьян Лекорню.По словам Лекорню, самолетами управляют украинские пилоты, которые в течение нескольких месяцев прошли подготовку во Франции.В июне 2024 года Макрон заявил, что Париж передаст Киеву истребители Mirage 2000 и до конца года организует подготовку украинских пилотов.В ноябре 2024 года вице-президент комиссии по обороне в Нацсобрании Франции Франк Жилетти сообщил, что самолеты будут переданы Киеву в первом квартале 2025 года.При этом уточнялось, что Париж поставит Украине шесть Mirage 2000-5F, что окажет негативный эффект на состояние парка французской авиации и повлияет на возможности ВВС Франции выполнять свои задачи по противовоздушной обороне, а также ограничит возможности обучения французских пилотов.Mirage 2000 – многоцелевой истребитель четвертого поколения. Разработан в 1970-х годах фирмой Dassault. Имеет около 10 вариантов, которые отличаются назначением: учебно-боевые, ударные, разведывательные, экспортные образцы и другие.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Орбан назвал самую большую ошибку Европы в украинском конфликтеПри прекращении поддержки Киева конфликт закончится через месяц – ПутинУдастся ли Трампу решить конфликт на Украине за 100 дней
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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истребитель mirage, украина, франция, поставки западного оружия украине, новости сво, новости, в мире
Истребители Mirage прибыли на Украину – минобороны Франции
Минобороны Франции объявило о прибытии на Украину первых истребителей Mirage 2000
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Первые французские истребители Mirage 2000 прибыли на Украину, заявил глава министерства обороны Франции Себастьян Лекорню.
"6 июня 2024 года (президент Франции) Эммануэль Макрон объявил о поставке Украине французских Mirage 2000. Первые из них доставлены на Украину сегодня", - написал министр в соцсети Х.
По словам Лекорню, самолетами управляют украинские пилоты, которые в течение нескольких месяцев прошли подготовку во Франции.
В июне 2024 года Макрон заявил, что Париж передаст Киеву истребители Mirage 2000 и до конца года организует подготовку украинских пилотов.
В ноябре 2024 года вице-президент комиссии по обороне в Нацсобрании Франции Франк Жилетти сообщил
, что самолеты будут переданы Киеву в первом квартале 2025 года.
При этом уточнялось, что Париж поставит Украине шесть Mirage 2000-5F, что окажет негативный эффект на состояние парка французской авиации и повлияет на возможности ВВС Франции выполнять свои задачи по противовоздушной обороне, а также ограничит возможности обучения французских пилотов.
Mirage 2000 – многоцелевой истребитель четвертого поколения. Разработан в 1970-х годах фирмой Dassault. Имеет около 10 вариантов, которые отличаются назначением: учебно-боевые, ударные, разведывательные, экспортные образцы и другие.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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