https://crimea.ria.ru/20250206/istrebiteli-mirage-pribyli-na-ukrainu--minoborony-frantsii-1143962673.html

Истребители Mirage прибыли на Украину – минобороны Франции

Истребители Mirage прибыли на Украину – минобороны Франции - РИА Новости Крым, 06.02.2025

Истребители Mirage прибыли на Украину – минобороны Франции

Первые французские истребители Mirage 2000 прибыли на Украину, заявил глава министерства обороны Франции Себастьян Лекорню. РИА Новости Крым, 06.02.2025

2025-02-06T13:55

2025-02-06T13:55

2025-02-06T13:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Первые французские истребители Mirage 2000 прибыли на Украину, заявил глава министерства обороны Франции Себастьян Лекорню.По словам Лекорню, самолетами управляют украинские пилоты, которые в течение нескольких месяцев прошли подготовку во Франции.В июне 2024 года Макрон заявил, что Париж передаст Киеву истребители Mirage 2000 и до конца года организует подготовку украинских пилотов.В ноябре 2024 года вице-президент комиссии по обороне в Нацсобрании Франции Франк Жилетти сообщил, что самолеты будут переданы Киеву в первом квартале 2025 года.При этом уточнялось, что Париж поставит Украине шесть Mirage 2000-5F, что окажет негативный эффект на состояние парка французской авиации и повлияет на возможности ВВС Франции выполнять свои задачи по противовоздушной обороне, а также ограничит возможности обучения французских пилотов.Mirage 2000 – многоцелевой истребитель четвертого поколения. Разработан в 1970-х годах фирмой Dassault. Имеет около 10 вариантов, которые отличаются назначением: учебно-боевые, ударные, разведывательные, экспортные образцы и другие.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Орбан назвал самую большую ошибку Европы в украинском конфликтеПри прекращении поддержки Киева конфликт закончится через месяц – ПутинУдастся ли Трампу решить конфликт на Украине за 100 дней

https://crimea.ria.ru/20241021/istrebiteli-mirage-2000-pochemu-o-nikh-mnogo-govoryat-i-nuzhno-li-boyatsya-1141225166.html

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

истребитель mirage, украина, франция, поставки западного оружия украине, новости сво, новости, в мире