https://crimea.ria.ru/20250206/istrebitel-mirage-2000-vooruzhenie-i-drugie-kharakteristiki-1143963326.html

Истребитель Mirage 2000: вооружение и другие характеристики

Истребитель Mirage 2000: вооружение и другие характеристики - РИА Новости Крым, 06.02.2025

Истребитель Mirage 2000: вооружение и другие характеристики

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что первые французские истребители Mirage 2000 уже прибыли на Украину. Что представляют собой эти французские... РИА Новости Крым, 06.02.2025

2025-02-06T14:19

2025-02-06T14:19

2025-02-06T14:19

истребитель mirage

самолет

авиация

франция

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что первые французские истребители Mirage 2000 уже прибыли на Украину. Что представляют собой эти французские истребители, каковы их технические характеристики и стоимость – в справке РИА Новости Крым.История создания и особенности конструкцииMirage 2000 – многоцелевой истребитель четвертого поколения. Разработан в 1970-х годах фирмой Dassault. С 1984 по 2007 годы был основным боевым самолетом ВВС Франции, затем его сменил многоцелевой истребитель Dassault Rafale.Mirage стоит на вооружении ряда стран Европы, Азии и Латинской Америки, в том числе Греции, Египта, Индии, Катара, ОАЭ. Самолет спроектирован по схеме "бесхвостка" с низкорасположенным треугольным крылом и одним килем. Конструктивными особенностями машины являются мощная и развитая механизация крыла, а также широкое применение композиционных материалов. Практически вся обшивка киля и вся обшивка руля направления выполнена из эпоксидных боро- и углепластиков.Система управления самолетом электродистанционная, с четырехкратным дублированием. Кроме того, имеется аварийный канал, питание которого осуществляется от отдельной аккумуляторной батареи. Она обеспечивает достаточную устойчивость и управляемость во всем диапазоне высот и скоростей.Скорость полета и вооружениеMirage 2000 имеет около 10 вариантов, которые отличаются назначением: учебно-боевые, ударные, разведывательные, экспортные образцы и другие. Судя по данным СМИ, Киев получил 2000-5F. Эта модификация оборудована радаром с доплеровской мультицелевой функцией устанавливается Thales RDY. Он позволяет обнаруживать и сопровождать цели на дальностях до 100-130 км в зависимости от размеров цели и условий работы радара.Экипаж Mirage 2000 состоит из одного пилота. Длина самолета – около 15 метров, размах крыла – более 9 метров. Масса пустой машины – 7,4 тонны, стартовая масса – 16,5 тонны.Истребитель может разгоняться до 2450 км/ч на высоте 11 тысяч метров. Дальность полета составляет 3,5 тысячи километров.Навигационная система самолет оснащена инерциальной платформой и системой глобального позиционирования GPS. Кроме того, истребитель оборудован системой обнаружения угроз и радиолокационного предупреждения, а также средствами радиоэлектронной борьбы.Вооружен Mirage 2000 двумя пушками калибра 30 мм с боекомплектом в 125 снарядов на каждою. У самолета девять точек подвески: пять – под фюзеляжем и четыре – под крылом. Может нести до четырех ракет "воздух-земля", четыре-шесть ракет класса "воздух-воздух", четыре блока неуправляемых ракет, а также корректируемые или свободнопадающие бомбы. Также самолет может быть оснащен подвесными топливными баками для увеличения дальности полета.Боевое применениеПо своим характеристикам и назначению Mirage 2000 близок к российскому МиГ-29 и американскому F-16 Fighting Falcon. В октябре 1996 года между французским и американским истребителями, которые находились на вооружении соответственно Греции и Турции, даже произошла воздушная дуэль, победителем из которой вышел Mirage 2000.Также известен случай в 1995 году, когда сербские солдаты сбили французский истребитель из советского переносного зенитного ракетного комплекса "Игла".Mirage 2000 участвовали в Каргильском конфликте 1999 года между Индией и Пакистаном в составе индийских ВВС. Mirage совершили более 500 вылетов. Так, в результате ударов по горе Манто Дало в секторе Баталик неуправляемыми бомбами уничтожен главный пункт снабжения противника. Также на вершине горы Тайгер Хилл управляемыми авиабомбами с лазерным наведением, сброшенными с двух истребителей Mirage 2000, был поражен штаб батальона противника.Кроме того, индийские самолеты Mirage нанесли удар неуправляемыми бомбами по артиллерийским позициям и лагерю снабжения на высоте 4388 в секторе Драс.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

франция

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

истребитель mirage, самолет, авиация, франция