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Глава "Роскосмоса" отправлен в отставку
Глава "Роскосмоса" отправлен в отставку - РИА Новости Крым, 06.02.2025
Глава "Роскосмоса" отправлен в отставку
Гендиректора госкорпорации "Роскосмос" Юрия Борисова отправили в отставку, сообщает в четверг пресс-служба Кремля. РИА Новости Крым, 06.02.2025
2025-02-06T09:57
2025-02-06T09:57
2025-02-06T09:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. Гендиректора госкорпорации "Роскосмос" Юрия Борисова отправили в отставку, сообщает в четверг пресс-служба Кремля.Новым главой "Роскосмоса" назначен Дмитрий Баканов, уточнили в Кремле.40-летний Баканов окончил Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов по специальности "Экономист". Кандидат экономических наук. Работал в банковской сфере, руководил спутниковой системой "Гонец", затем департаментом цифровой трансформации Минтранса. С 2022 года - заместитель министра транспорта России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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роскосмос, юрий борисов, кремль, новости, россия
Глава "Роскосмоса" отправлен в отставку
Глава "Роскосмоса" Юрий Борисов отправлен в отставку - Кремль
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. Гендиректора госкорпорации "Роскосмос" Юрия Борисова отправили в отставку, сообщает в четверг пресс-служба Кремля.
"Юрий Борисов освобожден от должности генерального директора Государственной корпорации по космической отрасли "Роскосмос", - сказано в сообщении.
Новым главой "Роскосмоса" назначен Дмитрий Баканов, уточнили в Кремле.
40-летний Баканов окончил Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов по специальности "Экономист". Кандидат экономических наук. Работал в банковской сфере, руководил спутниковой системой "Гонец", затем департаментом цифровой трансформации Минтранса. С 2022 года - заместитель министра транспорта России.
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