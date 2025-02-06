https://crimea.ria.ru/20250206/glava-roskosmosa-otpravlen-v-otstavku-1143954001.html

Глава "Роскосмоса" отправлен в отставку

Глава "Роскосмоса" отправлен в отставку - РИА Новости Крым, 06.02.2025

Глава "Роскосмоса" отправлен в отставку

Гендиректора госкорпорации "Роскосмос" Юрия Борисова отправили в отставку, сообщает в четверг пресс-служба Кремля. РИА Новости Крым, 06.02.2025

2025-02-06T09:57

2025-02-06T09:57

2025-02-06T09:57

роскосмос

юрий борисов

кремль

новости

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. Гендиректора госкорпорации "Роскосмос" Юрия Борисова отправили в отставку, сообщает в четверг пресс-служба Кремля.Новым главой "Роскосмоса" назначен Дмитрий Баканов, уточнили в Кремле.40-летний Баканов окончил Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов по специальности "Экономист". Кандидат экономических наук. Работал в банковской сфере, руководил спутниковой системой "Гонец", затем департаментом цифровой трансформации Минтранса. С 2022 года - заместитель министра транспорта России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роскосмос, юрий борисов, кремль, новости, россия