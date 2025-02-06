https://crimea.ria.ru/20250206/frantsuzskie-istrebiteli-mirage-2000--kak-vsu-mogut-ikh-primenit-1143974193.html

Французские истребители Mirage 2000 – как ВСУ могут их применить

Французские истребители Mirage 2000 – как ВСУ могут их применить - РИА Новости Крым, 06.02.2025

Французские истребители Mirage 2000 – как ВСУ могут их применить

Наличие у Украины французских истребителей Mirage 2000 не окажет значительного влияния на боеспособность ВСУ, поскольку Париж передал Киеву ограниченное... РИА Новости Крым, 06.02.2025

2025-02-06T21:43

2025-02-06T21:43

2025-02-06T21:43

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истребитель mirage

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Наличие у Украины французских истребителей Mirage 2000 не окажет значительного влияния на боеспособность ВСУ, поскольку Париж передал Киеву ограниченное количество этих самолетов, а квалификация подготовленных за короткий срок украинских пилотов вызывает вопросы. Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный эксперт Алексей Анпилогов."Судя по утечкам в СМИ, Украина получила менее десятка из 26 истребителей Mirage 2000-5F, которые есть у Франции. При этом французы с обучением украинских летчиков "справились" быстрее, чем американцы с обучением пилотов для F-16. Хотя это самолеты одного поколения, причем Mirage даже труднее пилотировать. Еще вопрос, насколько полной была программа подготовки летчиков, и смогут ли они похвастаться достаточным уровнем пилотирования", - сказал Анпилогов.Кроме того, по словам эксперта, Mirage 2000 достаточно требователен к состоянию взлетно-посадочных полос. Базирование на полевых аэродромах для этих самолетов не подходит – нужно будет выделять отдельные, хорошо подготовленные взлетно-посадочные полосы.В то же время даже в этих условиях недооценивать угрозу не стоит, добавил Анпилогов. Он отметил, что Mirage 2000 являются носителями крылатых ракет SCALP, которыми киевский режим периодически пытается наносить удары вглубь российской территории. В ходе СВО российские войска выбили значительную часть украинских Су-24, переделанных под пуски ракет SCALP. Воздушные силы Украины испытывают дефицит пусковых платформ для этих ракет, поэтому поставленные Mirage 2000, скорее всего, будут использованы именно для этих целей, считает специалист.Кроме того, Mirage может нести ракетно-бомбовое оружие, в том числе корректируемые и планирующие бомбы, такие, как Hammer, которые поставляет сейчас Украине Франция. Поэтому не исключено применение данных самолетов для попыток воздействовать на фронтовые и оперативные порядки Вооруженных сил РФ на линии боевого соприкосновения.Третий вариант использования Mirage 2000 – в качестве средства противовоздушной обороны, для перехвата российских крылатых ракет на траекториях полета к ключевым объектам украинских стратегических тылов. Однако при массовом запуске средств поражения со стороны ВС РФ использование французских самолетов как средств ПВО малоэффективно, считает Анпилогов.Эксперт также добавил, что российские истребители Су-35С по своим тактико-техническим характеристикам и боевым возможностям превосходят Mirage 2000-5F и легко смогут их переиграть в воздушном бою, даже если расстояние между ними в небе будет составлять даже не десятки, а сотни километров.Ранее министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что первые французские истребители Mirage 2000 прибыли на Украину. По его словам, самолетами управляют украинские пилоты, которые в течение нескольких месяцев прошли подготовку во Франции.Mirage 2000 – многоцелевой истребитель четвертого поколения. Разработан в 1970-х годах фирмой Dassault. Имеет около 10 вариантов, которые отличаются назначением: учебно-боевые, ударные, разведывательные, экспортные образцы и другие.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:При прекращении поддержки Киева конфликт закончится через месяц – ПутинУдастся ли Трампу решить конфликт на Украине за 100 дней

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истребитель mirage, мнения, алексей анпилогов, всу (вооруженные силы украины), украина, новости сво