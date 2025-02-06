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Движение катеров и паромов в Севастополе возобновили - РИА Новости Крым, 06.02.2025
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Движение катеров и паромов в Севастополе возобновили
Движение катеров и паромов в Севастополе возобновили - РИА Новости Крым, 06.02.2025
Движение катеров и паромов в Севастополе возобновили
Паромы и катера в Севастополе снова начали движение через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 06.02.2025
2025-02-06T15:14
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севастополь
паромы и катера в севастополе
морской транспорт
департамент транспорта севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Паромы и катера в Севастополе снова начали движение через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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севастополь, паромы и катера в севастополе, морской транспорт, департамент транспорта севастополя, новости
Движение катеров и паромов в Севастополе возобновили

В Севастополе возобновили движение катеров и паромов

15:14 06.02.2025 (обновлено: 15:15 06.02.2025)
 
© РИА Новости КрымПаромы и катера в Севастополе
Паромы и катера в Севастополе - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Паромы и катера в Севастополе снова начали движение через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.
"Морской пассажирский транспорт возобновляет работу", – сказано в сообщении.
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СевастопольПаромы и катера в СевастополеМорской транспортДепартамент транспорта СевастополяНовости
 
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