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Движение катеров и паромов в Севастополе возобновили
Движение катеров и паромов в Севастополе возобновили - РИА Новости Крым, 06.02.2025
Движение катеров и паромов в Севастополе возобновили
Паромы и катера в Севастополе снова начали движение через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 06.02.2025
2025-02-06T15:14
2025-02-06T15:14
2025-02-06T15:15
севастополь
паромы и катера в севастополе
морской транспорт
департамент транспорта севастополя
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Паромы и катера в Севастополе снова начали движение через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Движение катеров и паромов в Севастополе возобновили
В Севастополе возобновили движение катеров и паромов
15:14 06.02.2025 (обновлено: 15:15 06.02.2025)