https://crimea.ria.ru/20250206/dvizhenie-katerov-i-paromov-v-sevastopole-vozobnovili-1143964950.html

Движение катеров и паромов в Севастополе возобновили

Движение катеров и паромов в Севастополе возобновили - РИА Новости Крым, 06.02.2025

Движение катеров и паромов в Севастополе возобновили

Паромы и катера в Севастополе снова начали движение через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 06.02.2025

2025-02-06T15:14

2025-02-06T15:14

2025-02-06T15:15

севастополь

паромы и катера в севастополе

морской транспорт

департамент транспорта севастополя

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Паромы и катера в Севастополе снова начали движение через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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