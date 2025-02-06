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Две девушки и мужчина погибли из-за атаки дрона ВСУ в белгородском селе - РИА Новости Крым, 06.02.2025
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Две девушки и мужчина погибли из-за атаки дрона ВСУ в белгородском селе
Две девушки и мужчина погибли из-за атаки дрона ВСУ в белгородском селе - РИА Новости Крым, 06.02.2025
Две девушки и мужчина погибли из-за атаки дрона ВСУ в белгородском селе
Три человека погибли в Белгородской области из-за сброшенного с беспилотника взрывчатки. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 06.02.2025
2025-02-06T11:54
2025-02-06T11:54
вячеслав гладков
обстрелы белгородской области
белгородская область
беспилотник (бпла, дрон)
обстрелы всу
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. Три человека погибли в Белгородской области из-за сброшенного с беспилотника взрывчатки. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Трагедия произошла в Валуйском округе в районе села Логачевка. Глава области выразил соболезнования родным и близким погибших и напомнил, что с 27 октября 2022 года в селе Логачевка действует режим чрезвычайной ситуации. "Это означает, что въезд в Логачевку запрещен. Поэтому хочу еще раз обратиться ко всем жителям: населенные пункты, которые закрыты решением оперативного штаба, посещать нельзя!", - подчеркнул Гладков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили по пассажирскому автобусу в Белгородской областиДвухлетний малыш и его мама погибли при ударе ВСУ по Белгородской области В Белгородской области из-за обстрелов ВСУ отселяют село
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вячеслав гладков, обстрелы белгородской области, белгородская область, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, происшествия
Две девушки и мужчина погибли из-за атаки дрона ВСУ в белгородском селе

Две девушки и мужчина погибли из-за атаки беспилотника ВСУ в Белгородской области

11:54 06.02.2025
 
© Telegram Владимир ЗеленскийБоевик ВСУ запускает беспилотник
Боевик ВСУ запускает беспилотник
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. Три человека погибли в Белгородской области из-за сброшенного с беспилотника взрывчатки. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Трагедия произошла в Валуйском округе в районе села Логачевка.

"По предварительным данным, беспилотник сбросил взрывное устройство на легковой автомобиль. В автомобиле в момент атаки предположительно находились мужчина и две девушки 18-ти и 14-ти лет. Они скончались на месте", - написал Гладков в своем Telegram-канале.

Глава области выразил соболезнования родным и близким погибших и напомнил, что с 27 октября 2022 года в селе Логачевка действует режим чрезвычайной ситуации.
"Это означает, что въезд в Логачевку запрещен. Поэтому хочу еще раз обратиться ко всем жителям: населенные пункты, которые закрыты решением оперативного штаба, посещать нельзя!", - подчеркнул Гладков.
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