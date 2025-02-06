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Армия России сорвала попытку контрнаступления ВСУ в Курской области - РИА Новости Крым, 06.02.2025
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Армия России сорвала попытку контрнаступления ВСУ в Курской области
Армия России сорвала попытку контрнаступления ВСУ в Курской области - РИА Новости Крым, 06.02.2025
Армия России сорвала попытку контрнаступления ВСУ в Курской области
Российские военные сорвали попытку контрнаступления ВСУ в Курской области. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 06.02.2025
2025-02-06T15:23
2025-02-06T15:33
курская область
ситуация в курской области после нападения всу
всу (вооруженные силы украины)
министерство обороны рф
украина
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. Российские военные сорвали попытку контрнаступления ВСУ в Курской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.По данным ведомства, украинские вооруженные формирования утром 6 февраля попытались организовать контратаку в сторону населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланки в Курской области. Для этого ВСУ задействовали два механизированных батальона на бронетехнике.В результате на этом направлении противник потерял шесть танков, три машины разграждения, три боевые машины пехоты и 14 боевых бронированных машин, уточнили в ведомстве. Уничтожение формирований ВСУ продолжается.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 57655 военнослужащих, 334 танка, 244 боевые машины пехоты, 193 бронетранспортера, 1744 боевые бронированные машины, 1827 автомобилей, 409 артиллерийских орудий, 45 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и шесть MLRS производства США, 17 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, восемь транспортно-заряжающих машин, 106 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, пять РЛС ПВО, 33 единицы инженерной и другой техники, из них 14 инженерных машин разграждения, одну установку разминирования УР-77, а также девять бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Орбан назвал самую большую ошибку Европы в украинском конфликтеПри прекращении поддержки Киева конфликт закончится через месяц – ПутинУдастся ли Трампу решить конфликт на Украине за 100 дней
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курская область, ситуация в курской области после нападения всу, всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф, украина, новости сво
Армия России сорвала попытку контрнаступления ВСУ в Курской области

Армия России сорвала попытку контрнаступления ВСУ в Курской области - Минобороны

15:23 06.02.2025 (обновлено: 15:33 06.02.2025)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота артиллерийского расчета гаубицы Д-20 группы "Пресса" спецназа "Ахмат" в Курской области
Работа артиллерийского расчета гаубицы Д-20 группы Пресса спецназа Ахмат в Курской области - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. Российские военные сорвали попытку контрнаступления ВСУ в Курской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.
По данным ведомства, украинские вооруженные формирования утром 6 февраля попытались организовать контратаку в сторону населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланки в Курской области. Для этого ВСУ задействовали два механизированных батальона на бронетехнике.

"Противник был своевременно выявлен подразделениями группировки "Север". Военнослужащими группировки при поддержке авиации наносится огневое поражение штурмовым группам ВСУ. По состоянию на 14.00 атаки отражены, населенные пункты находятся под контролем российских войск", - отметили в Минобороны.

В результате на этом направлении противник потерял шесть танков, три машины разграждения, три боевые машины пехоты и 14 боевых бронированных машин, уточнили в ведомстве. Уничтожение формирований ВСУ продолжается.
Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 57655 военнослужащих, 334 танка, 244 боевые машины пехоты, 193 бронетранспортера, 1744 боевые бронированные машины, 1827 автомобилей, 409 артиллерийских орудий, 45 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и шесть MLRS производства США, 17 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, восемь транспортно-заряжающих машин, 106 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, пять РЛС ПВО, 33 единицы инженерной и другой техники, из них 14 инженерных машин разграждения, одну установку разминирования УР-77, а также девять бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.
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