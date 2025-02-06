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Армия России разгромила военные аэродромы Украины и места хранения БПЛА
Армия России разгромила военные аэродромы Украины и места хранения БПЛА - РИА Новости Крым, 06.02.2025
Армия России разгромила военные аэродромы Украины и места хранения БПЛА
Российские войска нанесли удары по инфраструктуре украинских военных аэродромов, а также местам хранения и подготовки к запуску беспилотников. Об этом сообщили... РИА Новости Крым, 06.02.2025
2025-02-06T12:35
2025-02-06T12:35
2025-02-06T12:35
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украина
потери всу
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
беспилотник (бпла, дрон)
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. Российские войска нанесли удары по инфраструктуре украинских военных аэродромов, а также местам хранения и подготовки к запуску беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Также поражены военная техника и живая сила противника в 142 районах.Накануне российские силы продвинулись в глубину обороны ВСУ в зоне проведения специальной военной операции. За сутки Украина потеряла еще 1130 военнослужащих.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости СВО: потери Киева близятся к катастрофическим В Курской области российские войска нанесли поражение 15 бригадам ВСУПять украинских беспилотников за час сбиты над Азовским морем
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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россия, украина, потери всу , министерство обороны рф, вооруженные силы россии, беспилотник (бпла, дрон), новости сво
Армия России разгромила военные аэродромы Украины и места хранения БПЛА
Минобороны: ВС России поразили украинские военные аэродромы и места хранения беспилотников