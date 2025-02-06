https://crimea.ria.ru/20250206/armiya-rossii-razgromila-voennye-aerodromy-ukrainy-i-mesta-khraneniya-bpla--1143958411.html

Армия России разгромила военные аэродромы Украины и места хранения БПЛА

Армия России разгромила военные аэродромы Украины и места хранения БПЛА - РИА Новости Крым, 06.02.2025

Армия России разгромила военные аэродромы Украины и места хранения БПЛА

Российские войска нанесли удары по инфраструктуре украинских военных аэродромов, а также местам хранения и подготовки к запуску беспилотников. Об этом сообщили... РИА Новости Крым, 06.02.2025

2025-02-06T12:35

2025-02-06T12:35

2025-02-06T12:35

россия

украина

потери всу

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

беспилотник (бпла, дрон)

новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. Российские войска нанесли удары по инфраструктуре украинских военных аэродромов, а также местам хранения и подготовки к запуску беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Также поражены военная техника и живая сила противника в 142 районах.Накануне российские силы продвинулись в глубину обороны ВСУ в зоне проведения специальной военной операции. За сутки Украина потеряла еще 1130 военнослужащих.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости СВО: потери Киева близятся к катастрофическим В Курской области российские войска нанесли поражение 15 бригадам ВСУПять украинских беспилотников за час сбиты над Азовским морем

россия

украина

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, украина, потери всу , министерство обороны рф, вооруженные силы россии, беспилотник (бпла, дрон), новости сво