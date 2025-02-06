https://crimea.ria.ru/20250206/13-bespilotnikov-sbili-nad-azovskim-morem-1143952217.html

13 беспилотников сбили над Азовским морем

13 беспилотников сбили над Азовским морем - РИА Новости Крым, 06.02.2025

13 беспилотников сбили над Азовским морем

Силы противовоздушной обороны в течение ночи отразили новую попытку ВСУ атаковать регионы России. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 06.02.2025

2025-02-06T07:12

2025-02-06T07:12

2025-02-06T07:23

пво

министерство обороны рф

новости

азовское море

безопасность

кубань

краснодарский край

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астраханская область

беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны в течение ночи отразили новую попытку ВСУ атаковать регионы России. Об этом сообщили в Минобороны.По данным оборонного ведомства, 28 вражеских беспилотников были сбиты над Азовским морем, Кубанью, Ростовской и Астраханской областями.По данным врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, беспилотники были уничтожены в Каменске, Донецке, Каменском, Миллеровском и Чертковском районах. Предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет.В среду вечером над Азовским морем сбили пять украинских беспилотников за час. В ночь на среду ВСУ атаковали беспилотниками Кубань, обломки одного из них упали на резервуар с нефтепродуктами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

азовское море

кубань

краснодарский край

ростовская область

астраханская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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