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13 беспилотников сбили над Азовским морем - РИА Новости Крым, 06.02.2025
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13 беспилотников сбили над Азовским морем
13 беспилотников сбили над Азовским морем - РИА Новости Крым, 06.02.2025
13 беспилотников сбили над Азовским морем
Силы противовоздушной обороны в течение ночи отразили новую попытку ВСУ атаковать регионы России. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 06.02.2025
2025-02-06T07:12
2025-02-06T07:23
пво
министерство обороны рф
новости
азовское море
безопасность
кубань
краснодарский край
ростовская область
астраханская область
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны в течение ночи отразили новую попытку ВСУ атаковать регионы России. Об этом сообщили в Минобороны.По данным оборонного ведомства, 28 вражеских беспилотников были сбиты над Азовским морем, Кубанью, Ростовской и Астраханской областями.По данным врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, беспилотники были уничтожены в Каменске, Донецке, Каменском, Миллеровском и Чертковском районах. Предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет.В среду вечером над Азовским морем сбили пять украинских беспилотников за час. В ночь на среду ВСУ атаковали беспилотниками Кубань, обломки одного из них упали на резервуар с нефтепродуктами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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пво, министерство обороны рф, новости, азовское море, безопасность, кубань, краснодарский край, ростовская область, астраханская область, беспилотник (бпла, дрон), новости
13 беспилотников сбили над Азовским морем

Над Азовским морем и тремя регионами России уничтожили 28 беспилотников

07:12 06.02.2025 (обновлено: 07:23 06.02.2025)
 
© РИА Новости . Артем Житенев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий в командном пункте центра боевого применения ПВО
Военнослужащий в командном пункте центра боевого применения ПВО - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© РИА Новости . Артем Житенев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны в течение ночи отразили новую попытку ВСУ атаковать регионы России. Об этом сообщили в Минобороны.
По данным оборонного ведомства, 28 вражеских беспилотников были сбиты над Азовским морем, Кубанью, Ростовской и Астраханской областями.
"13 БПЛА уничтожены над акваторией Азовского моря, восемь – над территорией Ростовской области, шесть БПЛА – над Краснодарским краем и один – над территорией Астраханской области", - сказано в сообщении.
По данным врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, беспилотники были уничтожены в Каменске, Донецке, Каменском, Миллеровском и Чертковском районах. Предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет.
В среду вечером над Азовским морем сбили пять украинских беспилотников за час. В ночь на среду ВСУ атаковали беспилотниками Кубань, обломки одного из них упали на резервуар с нефтепродуктами.
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ПВОМинистерство обороны РФНовостиАзовское мореБезопасностьКубаньКраснодарский крайРостовская областьАстраханская областьБеспилотник (БПЛА, дрон)Новости
 
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