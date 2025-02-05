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Зеленский заранее обвинил США в дальнейшей потере территорий Украины - РИА Новости Крым, 05.02.2025
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Зеленский заранее обвинил США в дальнейшей потере территорий Украины
Зеленский заранее обвинил США в дальнейшей потере территорий Украины - РИА Новости Крым, 05.02.2025
Зеленский заранее обвинил США в дальнейшей потере территорий Украины
В случае прекращения американской военной помощи именно Вашингтон будет нести ответственность за дельнейшую потерю Украиной своих территорий, заявил Владимир... РИА Новости Крым, 05.02.2025
2025-02-05T11:54
2025-02-05T11:54
украина
владимир зеленский
новости сво
сша
политика
коллективный запад
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в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. В случае прекращения американской военной помощи именно Вашингтон будет нести ответственность за дельнейшую потерю Украиной своих территорий, заявил Владимир Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану.По словам Зеленского, поддержка со стороны США не прекращена, "задержки или ограничения могут привести к потере территорий"."Сегодня США обеспечивают около 30% обороноспособности Украины. Представьте, что произойдет, если мы потеряем эти 30%", - добавил он.Интервью Зеленского Моргану было опубликовано накануне. В нем он, в частности, заявил о готовности вести прямые переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным о достижении мира, потребовал от Запада предоставить Киеву ядерное оружие в качестве гарантии безопасности и констатировал неспособность Украины вернуть утраченные территории. Также он пожаловался на недостаточную военную помощь союзников и заявил, что выборы в стране пройдут после окончания горячей стадии конфликта.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму экс-премьер РФ призвал Госдуму объявить Зеленского террористомМедийная игра: зачем в США заговорили о выборах на Украине"Принял от Порошенко и отмыл": Азаров о коррупционных схемах Зеленского
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украина, владимир зеленский, новости сво, сша, политика, коллективный запад, поставки западного оружия украине, новости, в мире
Зеленский заранее обвинил США в дальнейшей потере территорий Украины

Зеленский переложил на США ответственность за дальнейшую потерю украинских территорий

11:54 05.02.2025
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкУничтоженный танк ВСУ на позиции
Уничтоженный танк ВСУ на позиции - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. В случае прекращения американской военной помощи именно Вашингтон будет нести ответственность за дельнейшую потерю Украиной своих территорий, заявил Владимир Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану.
"Если американская помощь прекратится, это ослабит всю коалицию. Мы не только будем зависеть от американской помощи, но и столкнемся с риском прекращения европейской поддержки… Мы можем потерять не менее 60% от общего объема помощи. Риск территориальных потерь и победы (президента РФ Владимира) Путина значительно возрастает, и это очень серьезная угроза", - сказал он.
По словам Зеленского, поддержка со стороны США не прекращена, "задержки или ограничения могут привести к потере территорий".
"Сегодня США обеспечивают около 30% обороноспособности Украины. Представьте, что произойдет, если мы потеряем эти 30%", - добавил он.
Интервью Зеленского Моргану было опубликовано накануне. В нем он, в частности, заявил о готовности вести прямые переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным о достижении мира, потребовал от Запада предоставить Киеву ядерное оружие в качестве гарантии безопасности и констатировал неспособность Украины вернуть утраченные территории. Также он пожаловался на недостаточную военную помощь союзников и заявил, что выборы в стране пройдут после окончания горячей стадии конфликта.
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