https://crimea.ria.ru/20250205/zelenskiy-zaranee-obvinil-ssha-v-dalneyshey-potere-territoriy-ukrainy-1143931400.html

Зеленский заранее обвинил США в дальнейшей потере территорий Украины

Зеленский заранее обвинил США в дальнейшей потере территорий Украины - РИА Новости Крым, 05.02.2025

Зеленский заранее обвинил США в дальнейшей потере территорий Украины

В случае прекращения американской военной помощи именно Вашингтон будет нести ответственность за дельнейшую потерю Украиной своих территорий, заявил Владимир... РИА Новости Крым, 05.02.2025

2025-02-05T11:54

2025-02-05T11:54

2025-02-05T11:54

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. В случае прекращения американской военной помощи именно Вашингтон будет нести ответственность за дельнейшую потерю Украиной своих территорий, заявил Владимир Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану.По словам Зеленского, поддержка со стороны США не прекращена, "задержки или ограничения могут привести к потере территорий"."Сегодня США обеспечивают около 30% обороноспособности Украины. Представьте, что произойдет, если мы потеряем эти 30%", - добавил он.Интервью Зеленского Моргану было опубликовано накануне. В нем он, в частности, заявил о готовности вести прямые переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным о достижении мира, потребовал от Запада предоставить Киеву ядерное оружие в качестве гарантии безопасности и констатировал неспособность Украины вернуть утраченные территории. Также он пожаловался на недостаточную военную помощь союзников и заявил, что выборы в стране пройдут после окончания горячей стадии конфликта.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму экс-премьер РФ призвал Госдуму объявить Зеленского террористомМедийная игра: зачем в США заговорили о выборах на Украине"Принял от Порошенко и отмыл": Азаров о коррупционных схемах Зеленского

https://crimea.ria.ru/20250205/zelenskiy-uzhe-nachal-predvybornuyu-kampaniyu--politolog-1143930871.html

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, владимир зеленский, новости сво, сша, политика, коллективный запад, поставки западного оружия украине, новости, в мире