https://crimea.ria.ru/20250205/zelenskiy-uzhe-nachal-predvybornuyu-kampaniyu--politolog-1143930871.html

Зеленский начал предвыборную кампанию – политолог

Зеленский начал предвыборную кампанию – политолог - РИА Новости Крым, 05.02.2025

Зеленский начал предвыборную кампанию – политолог

Интервью Владимира Зеленского британскому журналисту Пирсу Моргану является началом предвыборной кампании на Украине. Такое мнение в эфире радио "Спутник в... РИА Новости Крым, 05.02.2025

2025-02-05T11:33

2025-02-05T11:33

2025-02-05T11:34

радио "спутник в крыму"

украина

владимир зеленский

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игорь шатров

выборы на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Интервью Владимира Зеленского британскому журналисту Пирсу Моргану является началом предвыборной кампании на Украине. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал руководитель Экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров.Интервью Зеленского Моргану вышло в эфир накануне. В нем он, в частности, заявил о готовности вести прямые переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным о достижении мира, потребовал от Запада предоставить Киеву ядерное оружие в качестве гарантии безопасности и констатировал неспособность Украины вернуть утраченные территории. Также он пожаловался на недостаточную военную помощь союзников и заявил, что выборы в стране пройдут после окончания горячей стадии конфликта.В то же время, по мнению эксперта, вопрос об участии Зеленского в будущих выборах решает не он, а "другие люди", которые будут внимательно анализировать ситуацию на поле боя, действия России и происходящее в Европе. Политолог напомнил, что именно Зеленский перессорил страны ЕС, которые сейчас на почве антироссийских санкций уже готовы отказаться от единства, а также вбил клин между Европой и США.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму экс-премьер РФ призвал Госдуму объявить Зеленского террористомМедийная игра: зачем в США заговорили о выборах на Украине"Принял от Порошенко и отмыл": Азаров о коррупционных схемах Зеленского

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, владимир зеленский, великобритания, мнения, политика, в мире, игорь шатров, выборы на украине