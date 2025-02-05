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Зеленский начал предвыборную кампанию – политолог - РИА Новости Крым, 05.02.2025
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Зеленский начал предвыборную кампанию – политолог
Зеленский начал предвыборную кампанию – политолог - РИА Новости Крым, 05.02.2025
Зеленский начал предвыборную кампанию – политолог
Интервью Владимира Зеленского британскому журналисту Пирсу Моргану является началом предвыборной кампании на Украине. Такое мнение в эфире радио "Спутник в... РИА Новости Крым, 05.02.2025
2025-02-05T11:33
2025-02-05T11:34
радио "спутник в крыму"
украина
владимир зеленский
великобритания
мнения
политика
в мире
игорь шатров
выборы на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Интервью Владимира Зеленского британскому журналисту Пирсу Моргану является началом предвыборной кампании на Украине. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал руководитель Экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров.Интервью Зеленского Моргану вышло в эфир накануне. В нем он, в частности, заявил о готовности вести прямые переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным о достижении мира, потребовал от Запада предоставить Киеву ядерное оружие в качестве гарантии безопасности и констатировал неспособность Украины вернуть утраченные территории. Также он пожаловался на недостаточную военную помощь союзников и заявил, что выборы в стране пройдут после окончания горячей стадии конфликта.В то же время, по мнению эксперта, вопрос об участии Зеленского в будущих выборах решает не он, а "другие люди", которые будут внимательно анализировать ситуацию на поле боя, действия России и происходящее в Европе. Политолог напомнил, что именно Зеленский перессорил страны ЕС, которые сейчас на почве антироссийских санкций уже готовы отказаться от единства, а также вбил клин между Европой и США.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму экс-премьер РФ призвал Госдуму объявить Зеленского террористомМедийная игра: зачем в США заговорили о выборах на Украине"Принял от Порошенко и отмыл": Азаров о коррупционных схемах Зеленского
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украина, владимир зеленский, великобритания, мнения, политика, в мире, игорь шатров, выборы на украине
Зеленский начал предвыборную кампанию – политолог

Зеленский фактически открыл предвыборную кампанию на Украине – эксперт

11:33 05.02.2025 (обновлено: 11:34 05.02.2025)
 
© AP Photo Kin CheungВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© AP Photo Kin Cheung
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Интервью Владимира Зеленского британскому журналисту Пирсу Моргану является началом предвыборной кампании на Украине. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал руководитель Экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров.
Интервью Зеленского Моргану вышло в эфир накануне. В нем он, в частности, заявил о готовности вести прямые переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным о достижении мира, потребовал от Запада предоставить Киеву ядерное оружие в качестве гарантии безопасности и констатировал неспособность Украины вернуть утраченные территории. Также он пожаловался на недостаточную военную помощь союзников и заявил, что выборы в стране пройдут после окончания горячей стадии конфликта.
"Интервью рассчитано именно на то, что выборы будут, и это – начало кампании. Это интервью можно считать предвыборным, где он прощупывает почву и пытается определить, какой образ он представит с одной стороны своему населению, а с другой – Западу", - сказал Шатров.
В то же время, по мнению эксперта, вопрос об участии Зеленского в будущих выборах решает не он, а "другие люди", которые будут внимательно анализировать ситуацию на поле боя, действия России и происходящее в Европе. Политолог напомнил, что именно Зеленский перессорил страны ЕС, которые сейчас на почве антироссийских санкций уже готовы отказаться от единства, а также вбил клин между Европой и США.
"Зеленский пойдет на эти выборы, если, конечно, Запад не заставит его силой отказаться от участия и не вынудит предоставить ту фигуру, с которой будет разговаривать Россия. А Западу именно это сейчас надо", - подытожил Шатров.
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Радио "Спутник в Крыму"УкраинаВладимир ЗеленскийВеликобританияМненияПолитикаВ миреИгорь ШатровВыборы на Украине
 
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