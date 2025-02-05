Зеленский начал предвыборную кампанию – политолог
Зеленский фактически открыл предвыборную кампанию на Украине – эксперт
11:33 05.02.2025 (обновлено: 11:34 05.02.2025)
© AP Photo Kin CheungВладимир Зеленский
© AP Photo Kin Cheung
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Интервью Владимира Зеленского британскому журналисту Пирсу Моргану является началом предвыборной кампании на Украине. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал руководитель Экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров.
Интервью Зеленского Моргану вышло в эфир накануне. В нем он, в частности, заявил о готовности вести прямые переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным о достижении мира, потребовал от Запада предоставить Киеву ядерное оружие в качестве гарантии безопасности и констатировал неспособность Украины вернуть утраченные территории. Также он пожаловался на недостаточную военную помощь союзников и заявил, что выборы в стране пройдут после окончания горячей стадии конфликта.
"Интервью рассчитано именно на то, что выборы будут, и это – начало кампании. Это интервью можно считать предвыборным, где он прощупывает почву и пытается определить, какой образ он представит с одной стороны своему населению, а с другой – Западу", - сказал Шатров.
В то же время, по мнению эксперта, вопрос об участии Зеленского в будущих выборах решает не он, а "другие люди", которые будут внимательно анализировать ситуацию на поле боя, действия России и происходящее в Европе. Политолог напомнил, что именно Зеленский перессорил страны ЕС, которые сейчас на почве антироссийских санкций уже готовы отказаться от единства, а также вбил клин между Европой и США.
"Зеленский пойдет на эти выборы, если, конечно, Запад не заставит его силой отказаться от участия и не вынудит предоставить ту фигуру, с которой будет разговаривать Россия. А Западу именно это сейчас надо", - подытожил Шатров.
Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: