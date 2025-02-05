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Зеленский сделал признание о потерянных территориях и переговорах с РФ - РИА Новости Крым, 05.02.2025
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Зеленский сделал признание о потерянных территориях и переговорах с РФ
Зеленский сделал признание о потерянных территориях и переговорах с РФ - РИА Новости Крым, 05.02.2025
Зеленский сделал признание о потерянных территориях и переговорах с РФ
Украина не сможет вернуть под контроль потерянные в ходе конфликта территории, заявил Владимир Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану. РИА Новости Крым, 05.02.2025
2025-02-05T07:14
2025-02-05T07:14
владимир зеленский
украина
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европейский союз (ес)
политика
переговоры
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Украина не сможет вернуть под контроль потерянные в ходе конфликта территории, заявил Владимир Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану.Также политик в очередной раз пожаловался на недостаточную военною помощь, которую Киеву оказывают западные союзники, и охарактеризовал положение дел на линии боевого соприкосновения как "очень сложное".Кроме того, в интервью Зеленский заявил, что готов вести с президентом России Владимиром Путиным переговоры об урегулировании конфликта, если при этом в них будут также участвовать США и Евросоюз.Владимир Путин ранее заявил, что без отмены Зеленским указа о запрете переговоров с Россией сложно говорить о каком-либо полноценном диалоге об урегулировании конфликта и фиксации договоренностей.Также президент РФ указал, что Москва может вести переговоры с украинской стороной, но поскольку Владимир Зеленский уже не является легитимным президентом, он не имеет права подписывать какие-либо итоговые документы. При этом, по словам российского лидера, если Зеленский хочет принимать участие в переговорах, Москва выделит таких людей, которые будут эти переговоры вести.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму экс-премьер РФ призвал Госдуму объявить Зеленского террористомВ Кремле ответили на вопрос о переговорах с ТрампомМедийная игра: зачем в США заговорили о выборах на Украине
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владимир зеленский, украина, россия, сша, европейский союз (ес), политика, переговоры, в мире, новости
Зеленский сделал признание о потерянных территориях и переговорах с РФ

Зеленский признал невозможность Украины вернуть потерянные территории

07:14 05.02.2025
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВладимир Зеленский
Владимир Зеленский
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Украина не сможет вернуть под контроль потерянные в ходе конфликта территории, заявил Владимир Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану.
"Мы не можем вернуть все наши территории. Мы не можем потерять миллионы людей ради результата, который может и не наступить", – сказал он, добавив, что в этом плане "мыслит реалистично".
Также политик в очередной раз пожаловался на недостаточную военною помощь, которую Киеву оказывают западные союзники, и охарактеризовал положение дел на линии боевого соприкосновения как "очень сложное".
Кроме того, в интервью Зеленский заявил, что готов вести с президентом России Владимиром Путиным переговоры об урегулировании конфликта, если при этом в них будут также участвовать США и Евросоюз.
"Это единственный расклад, при котором мы можем принести мир гражданам Украины и не потерять людей. Определенно, мы пойдем на такой шаг для встречи с этими четырьмя участниками (Россия, США, ЕС, Украина – ред.)", – ответил Зеленский на вопрос о том, как он будет себя чувствовать за столом переговоров с российским лидером.
Владимир Путин ранее заявил, что без отмены Зеленским указа о запрете переговоров с Россией сложно говорить о каком-либо полноценном диалоге об урегулировании конфликта и фиксации договоренностей.
Также президент РФ указал, что Москва может вести переговоры с украинской стороной, но поскольку Владимир Зеленский уже не является легитимным президентом, он не имеет права подписывать какие-либо итоговые документы. При этом, по словам российского лидера, если Зеленский хочет принимать участие в переговорах, Москва выделит таких людей, которые будут эти переговоры вести.
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Владимир ЗеленскийУкраинаРоссияСШАЕвропейский Союз (ЕС)ПолитикаПереговорыВ миреНовости
 
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