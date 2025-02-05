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Зеленский сделал признание о потерянных территориях и переговорах с РФ

Зеленский сделал признание о потерянных территориях и переговорах с РФ - РИА Новости Крым, 05.02.2025

Зеленский сделал признание о потерянных территориях и переговорах с РФ

Украина не сможет вернуть под контроль потерянные в ходе конфликта территории, заявил Владимир Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану. РИА Новости Крым, 05.02.2025

2025-02-05T07:14

2025-02-05T07:14

2025-02-05T07:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Украина не сможет вернуть под контроль потерянные в ходе конфликта территории, заявил Владимир Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану.Также политик в очередной раз пожаловался на недостаточную военною помощь, которую Киеву оказывают западные союзники, и охарактеризовал положение дел на линии боевого соприкосновения как "очень сложное".Кроме того, в интервью Зеленский заявил, что готов вести с президентом России Владимиром Путиным переговоры об урегулировании конфликта, если при этом в них будут также участвовать США и Евросоюз.Владимир Путин ранее заявил, что без отмены Зеленским указа о запрете переговоров с Россией сложно говорить о каком-либо полноценном диалоге об урегулировании конфликта и фиксации договоренностей.Также президент РФ указал, что Москва может вести переговоры с украинской стороной, но поскольку Владимир Зеленский уже не является легитимным президентом, он не имеет права подписывать какие-либо итоговые документы. При этом, по словам российского лидера, если Зеленский хочет принимать участие в переговорах, Москва выделит таких людей, которые будут эти переговоры вести.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму экс-премьер РФ призвал Госдуму объявить Зеленского террористомВ Кремле ответили на вопрос о переговорах с ТрампомМедийная игра: зачем в США заговорили о выборах на Украине

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россия

сша

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир зеленский, украина, россия, сша, европейский союз (ес), политика, переговоры, в мире, новости