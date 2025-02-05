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Затишье перед бурей: погода в Крыму на среду - РИА Новости Крым, 04.02.2025
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Затишье перед бурей: погода в Крыму на среду
Затишье перед бурей: погода в Крыму на среду - РИА Новости Крым, 04.02.2025
Затишье перед бурей: погода в Крыму на среду
В среду на территории Крыма местами пройдет снег, на дорогах будет скользко. Об этом сообщает крымский гидрометцентр. РИА Новости Крым, 04.02.2025
2025-02-05T00:01
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крым
крымский гидрометцентр
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крымская погода
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. В среду на территории Крыма местами пройдет снег, на дорогах будет скользко. Об этом сообщает крымский гидрометцентр.В Симферополе облачно с прояснениями. Небольшой снег, гололедица. Ветер ночью северо-западный, днем северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -4...-6, днем около 0.В Севастополе облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-восточный ночью 6-11 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3, днем +1...+3. На дорогах местами гололедица.В Ялте, Алуште, Судаке и Феодосии облачно, ночью и днем - дождь со снегом. Температура воздуха днем +2..+4, ночью около 0, в Феодосии до двух градусов мороза.В Евпатории чуть холоднее - ночью 0..-2, днем не выше +2 градусов. Также пройдет дождь со снегом.В ближайшие дни северо-восточный ветер принесет в Крым сильные снегопады и метели, сообщила начальник республиканского гидрометцентра Татьяна Любецкая. С 6 по 9 февраля на территории Крыма объявлено штормовое предупреждение.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Снежный шторм оставил без света часть Ростовской областиВ Крым пришли морозы: обстановка на дорогах полуостроваСильный ветер и дождь со снегом обрушатся на Севастополь
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Затишье перед бурей: погода в Крыму на среду

В Крыму в среду местами пройдет снег и будет скользко на дорогах

00:01 05.02.2025
 
© МЧС РоссииГололед
Гололед
© МЧС России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. В среду на территории Крыма местами пройдет снег, на дорогах будет скользко. Об этом сообщает крымский гидрометцентр.
"Ветер северо-западный с переходом днем на северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1…-6, в горах -8…-10; днем -1…+4, в горах -2…-5", - говорится в прогнозе.
В Симферополе облачно с прояснениями. Небольшой снег, гололедица. Ветер ночью северо-западный, днем северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -4...-6, днем около 0.
В Севастополе облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-восточный ночью 6-11 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3, днем +1...+3. На дорогах местами гололедица.
В Ялте, Алуште, Судаке и Феодосии облачно, ночью и днем - дождь со снегом. Температура воздуха днем +2..+4, ночью около 0, в Феодосии до двух градусов мороза.
В Евпатории чуть холоднее - ночью 0..-2, днем не выше +2 градусов. Также пройдет дождь со снегом.
В ближайшие дни северо-восточный ветер принесет в Крым сильные снегопады и метели, сообщила начальник республиканского гидрометцентра Татьяна Любецкая.
С 6 по 9 февраля на территории Крыма объявлено штормовое предупреждение.
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