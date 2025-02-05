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Затишье перед бурей: погода в Крыму на среду

Затишье перед бурей: погода в Крыму на среду - РИА Новости Крым, 04.02.2025

Затишье перед бурей: погода в Крыму на среду

В среду на территории Крыма местами пройдет снег, на дорогах будет скользко. Об этом сообщает крымский гидрометцентр. РИА Новости Крым, 04.02.2025

2025-02-05T00:01

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2025-02-04T19:56

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. В среду на территории Крыма местами пройдет снег, на дорогах будет скользко. Об этом сообщает крымский гидрометцентр.В Симферополе облачно с прояснениями. Небольшой снег, гололедица. Ветер ночью северо-западный, днем северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -4...-6, днем около 0.В Севастополе облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-восточный ночью 6-11 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3, днем +1...+3. На дорогах местами гололедица.В Ялте, Алуште, Судаке и Феодосии облачно, ночью и днем - дождь со снегом. Температура воздуха днем +2..+4, ночью около 0, в Феодосии до двух градусов мороза.В Евпатории чуть холоднее - ночью 0..-2, днем не выше +2 градусов. Также пройдет дождь со снегом.В ближайшие дни северо-восточный ветер принесет в Крым сильные снегопады и метели, сообщила начальник республиканского гидрометцентра Татьяна Любецкая. С 6 по 9 февраля на территории Крыма объявлено штормовое предупреждение.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Снежный шторм оставил без света часть Ростовской областиВ Крым пришли морозы: обстановка на дорогах полуостроваСильный ветер и дождь со снегом обрушатся на Севастополь

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феодосия

судак

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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