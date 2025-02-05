https://crimea.ria.ru/20250205/za-chas-sbity-pyat-ukrainskikh-bespilotnikov-nad-nad-azovskim-morem-1143948227.html

За час сбиты пять украинских беспилотников над над Азовским морем

За час сбиты пять украинских беспилотников над над Азовским морем - РИА Новости Крым, 05.02.2025

За час сбиты пять украинских беспилотников над над Азовским морем

Вечером в среду над Азовским морем сбили пять украинских беспилотников за час. Об этом утром во вторник сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 05.02.2025

2025-02-05T20:23

2025-02-05T20:23

2025-02-05T20:28

азовское море

новости

министерство обороны рф

пво

беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/01/1140034660_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a0e45f57bd26550cdd8bb7e5c178a299.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости Крым. Вечером в среду над Азовским морем сбили пять украинских беспилотников за час. Об этом утром во вторник сообщили в Минобороны России.В ночь на среду ВСУ атаковали беспилотниками Кубань, обломки одного из них упали на резервуар с нефтепродуктами.Накануне над Азовским морем была сбита украинская ракета "Нептун".В понедельник украинский беспилотник был уничтожен над Каспийским морем. Также в Минобороны РФ сообщили, что в ночь на понедельник над шестью российскими регионами уничтожены и подавлены 70 украинских беспилотников.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

азовское море

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

азовское море, новости, министерство обороны рф, пво, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу