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За час сбиты пять украинских беспилотников над над Азовским морем
За час сбиты пять украинских беспилотников над над Азовским морем - РИА Новости Крым, 05.02.2025
За час сбиты пять украинских беспилотников над над Азовским морем
Вечером в среду над Азовским морем сбили пять украинских беспилотников за час. Об этом утром во вторник сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 05.02.2025
2025-02-05T20:23
2025-02-05T20:23
2025-02-05T20:28
азовское море
новости
министерство обороны рф
пво
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости Крым. Вечером в среду над Азовским морем сбили пять украинских беспилотников за час. Об этом утром во вторник сообщили в Минобороны России.В ночь на среду ВСУ атаковали беспилотниками Кубань, обломки одного из них упали на резервуар с нефтепродуктами.Накануне над Азовским морем была сбита украинская ракета "Нептун".В понедельник украинский беспилотник был уничтожен над Каспийским морем. Также в Минобороны РФ сообщили, что в ночь на понедельник над шестью российскими регионами уничтожены и подавлены 70 украинских беспилотников.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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азовское море, новости, министерство обороны рф, пво, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу
За час сбиты пять украинских беспилотников над над Азовским морем
Над Азовским морем сбиты пять украинских беспилотников за час
20:23 05.02.2025 (обновлено: 20:28 05.02.2025)