Рейтинг@Mail.ru
Ядерный ответ на угрозу суверенитету - договор России с Белоруссией - РИА Новости Крым, 05.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250205/yadernyy-otvet-na-ugrozu-suverenitetu---dogovor-rossii-s-belorussiey-1143945720.html
Ядерный ответ на угрозу суверенитету - договор России с Белоруссией
Ядерный ответ на угрозу суверенитету - договор России с Белоруссией - РИА Новости Крым, 05.02.2025
Ядерный ответ на угрозу суверенитету - договор России с Белоруссией
Ядерное оружие РФ может быть применено в ответ на применение против России или Белоруссии обычного оружия, создающее угрозу суверенитету или территориальной... РИА Новости Крым, 05.02.2025
2025-02-05T18:33
2025-02-05T18:33
союзное государство
белоруссия
россия
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
ядерное сдерживание
ядерное оружие
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1c/1127811060_0:118:1600:1018_1920x0_80_0_0_885932f6a60d78b7b53dbc4e992532a8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Ядерное оружие РФ может быть применено в ответ на применение против России или Белоруссии обычного оружия, создающее угрозу суверенитету или территориальной целостности, сказано в документе, который размещен в думской электронной базе.Президент России Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму договор с Белоруссией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства.Отмечается, что, если РФ или Белоруссия будут подвергнуты посягательствам, стороны незамедлительно приступают к консультациям с целью выработки согласованных мер реагирования.Также в документе указано, что в соответствии с отдельными соглашениями между сторонами в целях предотвращения и отражения актов агрессии в отношении Республики Беларусь на территории Белоруссии могут создаваться военные и иные объекты России, а также размещаться воинские формирования Российской Федерации.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.F-35 с ядерными бомбами: раскрыты планы США в отношении ГренландииВ Белом доме сделали ряд заявлений о ядерной безопасностиЗапад провоцирует Россию на ядерный конфликт – МИД
https://crimea.ria.ru/20250204/zelenskiy-potreboval-u-zapada-yadernoe-oruzhie-1143923494.html
белоруссия
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1c/1127811060_42:0:1550:1131_1920x0_80_0_0_4b696eeae54a5ecfecb8165e5c670f6a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
союзное государство, белоруссия, россия, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, ядерное сдерживание, ядерное оружие, новости
Ядерный ответ на угрозу суверенитету - договор России с Белоруссией

Ядерный ответ на угрозу суверенитету - договор о гарантиях безопасности с Белоруссией

18:33 05.02.2025
 
© РИА Новости КрымЗнак радиационной опасности
Знак радиационной опасности - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Ядерное оружие РФ может быть применено в ответ на применение против России или Белоруссии обычного оружия, создающее угрозу суверенитету или территориальной целостности, сказано в документе, который размещен в думской электронной базе.
Президент России Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму договор с Белоруссией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства.
"Ядерное оружие Российской Федерации может быть применено в ответ на применение против любой из Сторон ядерного оружия или других видов оружия массового поражения, а также в случае агрессии против любой из Сторон с применением обычного оружия, создающей критическую угрозу ее суверенитету или территориальной целостности", - сообщается в документе.
Отмечается, что, если РФ или Белоруссия будут подвергнуты посягательствам, стороны незамедлительно приступают к консультациям с целью выработки согласованных мер реагирования.
Также в документе указано, что в соответствии с отдельными соглашениями между сторонами в целях предотвращения и отражения актов агрессии в отношении Республики Беларусь на территории Белоруссии могут создаваться военные и иные объекты России, а также размещаться воинские формирования Российской Федерации.
Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
F-35 с ядерными бомбами: раскрыты планы США в отношении Гренландии
В Белом доме сделали ряд заявлений о ядерной безопасности
Запад провоцирует Россию на ядерный конфликт – МИД
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
Вчера, 20:53
Зеленский потребовал у Запада ядерное оружие
 
Союзное государствоБелоруссияРоссияБезопасность Республики Крым и СевастополяБезопасностьЯдерное сдерживаниеЯдерное оружиеНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:23За час сбиты пять украинских беспилотников над над Азовским морем
20:06Импортозамещение в действии: комбайнам из США вставляют российские "зубы"
19:42Украина должна вернуть США редкоземельными металлами расходы на помощь
19:22В Севастополе закрыли рейд и остановили морской транспорт
19:10На Крымском мосту опять растет очередь
18:49В Симферополе при падании с высоты пострадал рабочий
18:43Ушел на фронт добровольцем: Севастополь простился с героем СВО
18:33Ядерный ответ на угрозу суверенитету - договор России с Белоруссией
18:07Задержанные в Крыму 3 члена "Хизб ут-Тахрир" арестованы на 2 месяца – ФСБ
17:37В Крыму собирают сосновые шишки: для чего это нужно
17:11На Крымском мосту начала расти очередь
16:46Россия вернула из украинского плена 150 военных
16:21Пьяный и без прав – у жителя Севастополя изъяли дорогую иномарку
15:37В Госдуме предложили ввести в Крыму новую систему налога на землю
15:31В Крыму предложили запретить любую стройку в горах и лесах
15:22В Ялте сгорел цех по производству керамики
15:10Младенец и двое взрослых пострадали в ДТП на востоке Крыма
15:07Приказал сбить самолет РФ над Кубанью: полковнику ВСУ дали пожизненное
14:36Новости СВО: потери Киева близятся к катастрофическим
14:32СК предложил снизить возраст привлечения к ответственности за наркотики
Лента новостейМолния