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Ядерный ответ на угрозу суверенитету - договор России с Белоруссией
Ядерный ответ на угрозу суверенитету - договор России с Белоруссией - РИА Новости Крым, 05.02.2025
Ядерный ответ на угрозу суверенитету - договор России с Белоруссией
Ядерное оружие РФ может быть применено в ответ на применение против России или Белоруссии обычного оружия, создающее угрозу суверенитету или территориальной... РИА Новости Крым, 05.02.2025
2025-02-05T18:33
2025-02-05T18:33
2025-02-05T18:33
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безопасность республики крым и севастополя
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ядерное сдерживание
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Ядерное оружие РФ может быть применено в ответ на применение против России или Белоруссии обычного оружия, создающее угрозу суверенитету или территориальной целостности, сказано в документе, который размещен в думской электронной базе.Президент России Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму договор с Белоруссией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства.Отмечается, что, если РФ или Белоруссия будут подвергнуты посягательствам, стороны незамедлительно приступают к консультациям с целью выработки согласованных мер реагирования.Также в документе указано, что в соответствии с отдельными соглашениями между сторонами в целях предотвращения и отражения актов агрессии в отношении Республики Беларусь на территории Белоруссии могут создаваться военные и иные объекты России, а также размещаться воинские формирования Российской Федерации.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.F-35 с ядерными бомбами: раскрыты планы США в отношении ГренландииВ Белом доме сделали ряд заявлений о ядерной безопасностиЗапад провоцирует Россию на ядерный конфликт – МИД
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союзное государство, белоруссия, россия, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, ядерное сдерживание, ядерное оружие, новости
Ядерный ответ на угрозу суверенитету - договор России с Белоруссией
Ядерный ответ на угрозу суверенитету - договор о гарантиях безопасности с Белоруссией
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Ядерное оружие РФ может быть применено в ответ на применение против России или Белоруссии обычного оружия, создающее угрозу суверенитету или территориальной целостности, сказано в документе, который размещен в думской электронной базе.
Президент России Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму договор с Белоруссией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства.
"Ядерное оружие Российской Федерации может быть применено в ответ на применение против любой из Сторон ядерного оружия или других видов оружия массового поражения, а также в случае агрессии против любой из Сторон с применением обычного оружия, создающей критическую угрозу ее суверенитету или территориальной целостности", - сообщается в документе.
Отмечается, что, если РФ или Белоруссия будут подвергнуты посягательствам, стороны незамедлительно приступают к консультациям с целью выработки согласованных мер реагирования.
Также в документе указано, что в соответствии с отдельными соглашениями между сторонами в целях предотвращения и отражения актов агрессии в отношении Республики Беларусь на территории Белоруссии могут создаваться военные и иные объекты России, а также размещаться воинские формирования Российской Федерации.
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