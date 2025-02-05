https://crimea.ria.ru/20250205/yadernyy-otvet-na-ugrozu-suverenitetu---dogovor-rossii-s-belorussiey-1143945720.html

Ядерный ответ на угрозу суверенитету - договор России с Белоруссией

Ядерный ответ на угрозу суверенитету - договор России с Белоруссией - РИА Новости Крым, 05.02.2025

Ядерный ответ на угрозу суверенитету - договор России с Белоруссией

Ядерное оружие РФ может быть применено в ответ на применение против России или Белоруссии обычного оружия, создающее угрозу суверенитету или территориальной... РИА Новости Крым, 05.02.2025

2025-02-05T18:33

2025-02-05T18:33

2025-02-05T18:33

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новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Ядерное оружие РФ может быть применено в ответ на применение против России или Белоруссии обычного оружия, создающее угрозу суверенитету или территориальной целостности, сказано в документе, который размещен в думской электронной базе.Президент России Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму договор с Белоруссией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства.Отмечается, что, если РФ или Белоруссия будут подвергнуты посягательствам, стороны незамедлительно приступают к консультациям с целью выработки согласованных мер реагирования.Также в документе указано, что в соответствии с отдельными соглашениями между сторонами в целях предотвращения и отражения актов агрессии в отношении Республики Беларусь на территории Белоруссии могут создаваться военные и иные объекты России, а также размещаться воинские формирования Российской Федерации.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.F-35 с ядерными бомбами: раскрыты планы США в отношении ГренландииВ Белом доме сделали ряд заявлений о ядерной безопасностиЗапад провоцирует Россию на ядерный конфликт – МИД

https://crimea.ria.ru/20250204/zelenskiy-potreboval-u-zapada-yadernoe-oruzhie-1143923494.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

союзное государство, белоруссия, россия, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, ядерное сдерживание, ядерное оружие, новости