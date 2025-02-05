https://crimea.ria.ru/20250205/vykhod-rossii-iz-voz--onischenko-otsenil-perspektivu-1143935647.html

Выход России из ВОЗ – Онищенко оценил перспективу

Выход России из ВОЗ – Онищенко оценил перспективу - РИА Новости Крым, 05.02.2025

Выход России из ВОЗ – Онищенко оценил перспективу

Выход США из Всемирной организации здравоохранения ослабит ее, однако площадка остается важным инструментом обмена информацией о болезнях между странами,... РИА Новости Крым, 05.02.2025

2025-02-05T14:24

2025-02-05T14:24

2025-02-05T14:24

геннадий онищенко

мнения

воз

сша

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здравоохранение в россии

здоровье

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости Крым. Выход США из Всемирной организации здравоохранения ослабит ее, однако площадка остается важным инструментом обмена информацией о болезнях между странами, поэтому предлагать России последовать примеру Штатов могут только непрофессионалы. Такое мнение высказал академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко на площадке медиагруппы "Россия сегодня"."У нас тоже раздаются голоса: "А давайте и мы выйдем". К счастью, профессионалы таких заявлений не делают. Это в основном упражняются те, кто не является в этом вопросе специалистами", - сказал Онищенко в ходе видеомоста о биобезопасности стран Евразийского экономического союза.При этом Онищенко напомнил, что США вносили самый большой взнос на развитие ВОЗ, и уже по этой причине выход американцев из организации ослабляет ее возможности. Также к ослаблению ведет политика стран, которые не отстаивают свои интересы. Однако все это не является поводом для выхода, поскольку ВОЗ остается важной межгосударственной площадкой для обмена информацией о заболеваниях.По мнению Онищенко, шаг, который действительно необходим, - это не выход, а пересмотр требований к работе ВОЗ."Мы тоже говорим, что Всемирная организация здравоохранения свой потенциал не реализует. Россия входит в пятерку по финансированию ВОЗ. Пересматривать надо и требовать от них выполнения устава. Ведь никто не менял устав. Просто все смирились, что они под дудку США плясали… Даже тот факт, что, когда начались санкции против нашей страны, они не сертифицировали нашу вакцину, хотя у них это право есть" - напомнил академик.Президент США Дональд Трамп ранее подписал указы о выходе страны из ВОЗ. Новая администрация считает работу организации недостаточно эффективной, излишне политизированной и требующей от США слишком большого финансирования.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Приостановка помощи другим странам и выход из ВОЗ: первые решения ТрампаЛавров назвал большую ошибку России в отношениях с ЗападомВ Европу из Украины может вернуться полиомиелитМиру угрожает новая эпидемия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

геннадий онищенко, мнения, воз, сша, россия, здравоохранение в россии, здоровье, в мире