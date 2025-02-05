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Выход России из ВОЗ – Онищенко оценил перспективу - РИА Новости Крым, 05.02.2025
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Выход России из ВОЗ – Онищенко оценил перспективу
Выход России из ВОЗ – Онищенко оценил перспективу - РИА Новости Крым, 05.02.2025
Выход России из ВОЗ – Онищенко оценил перспективу
Выход США из Всемирной организации здравоохранения ослабит ее, однако площадка остается важным инструментом обмена информацией о болезнях между странами,... РИА Новости Крым, 05.02.2025
2025-02-05T14:24
2025-02-05T14:24
геннадий онищенко
мнения
воз
сша
россия
здравоохранение в россии
здоровье
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости Крым. Выход США из Всемирной организации здравоохранения ослабит ее, однако площадка остается важным инструментом обмена информацией о болезнях между странами, поэтому предлагать России последовать примеру Штатов могут только непрофессионалы. Такое мнение высказал академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко на площадке медиагруппы "Россия сегодня"."У нас тоже раздаются голоса: "А давайте и мы выйдем". К счастью, профессионалы таких заявлений не делают. Это в основном упражняются те, кто не является в этом вопросе специалистами", - сказал Онищенко в ходе видеомоста о биобезопасности стран Евразийского экономического союза.При этом Онищенко напомнил, что США вносили самый большой взнос на развитие ВОЗ, и уже по этой причине выход американцев из организации ослабляет ее возможности. Также к ослаблению ведет политика стран, которые не отстаивают свои интересы. Однако все это не является поводом для выхода, поскольку ВОЗ остается важной межгосударственной площадкой для обмена информацией о заболеваниях.По мнению Онищенко, шаг, который действительно необходим, - это не выход, а пересмотр требований к работе ВОЗ."Мы тоже говорим, что Всемирная организация здравоохранения свой потенциал не реализует. Россия входит в пятерку по финансированию ВОЗ. Пересматривать надо и требовать от них выполнения устава. Ведь никто не менял устав. Просто все смирились, что они под дудку США плясали… Даже тот факт, что, когда начались санкции против нашей страны, они не сертифицировали нашу вакцину, хотя у них это право есть" - напомнил академик.Президент США Дональд Трамп ранее подписал указы о выходе страны из ВОЗ. Новая администрация считает работу организации недостаточно эффективной, излишне политизированной и требующей от США слишком большого финансирования.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Приостановка помощи другим странам и выход из ВОЗ: первые решения ТрампаЛавров назвал большую ошибку России в отношениях с ЗападомВ Европу из Украины может вернуться полиомиелитМиру угрожает новая эпидемия
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геннадий онищенко, мнения, воз, сша, россия, здравоохранение в россии, здоровье, в мире
Выход России из ВОЗ – Онищенко оценил перспективу

ВОЗ остается эффективной и важной межгосударственной площадкой – Онищенко

14:24 05.02.2025
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЭмблема Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Эмблема Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости Крым. Выход США из Всемирной организации здравоохранения ослабит ее, однако площадка остается важным инструментом обмена информацией о болезнях между странами, поэтому предлагать России последовать примеру Штатов могут только непрофессионалы. Такое мнение высказал академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко на площадке медиагруппы "Россия сегодня".
"У нас тоже раздаются голоса: "А давайте и мы выйдем". К счастью, профессионалы таких заявлений не делают. Это в основном упражняются те, кто не является в этом вопросе специалистами", - сказал Онищенко в ходе видеомоста о биобезопасности стран Евразийского экономического союза.
При этом Онищенко напомнил, что США вносили самый большой взнос на развитие ВОЗ, и уже по этой причине выход американцев из организации ослабляет ее возможности. Также к ослаблению ведет политика стран, которые не отстаивают свои интересы. Однако все это не является поводом для выхода, поскольку ВОЗ остается важной межгосударственной площадкой для обмена информацией о заболеваниях.
"Конечно, нам надо создавать на нашем пространстве свою систему. Но ни одно инфекционное заболевание в ХХI веке - это семь пандемий холеры, глобальная пандемия гриппа, ковид - их никак не удержать даже самой совершенной системой одного государства", - убежден он.
По мнению Онищенко, шаг, который действительно необходим, - это не выход, а пересмотр требований к работе ВОЗ.
"Мы тоже говорим, что Всемирная организация здравоохранения свой потенциал не реализует. Россия входит в пятерку по финансированию ВОЗ. Пересматривать надо и требовать от них выполнения устава. Ведь никто не менял устав. Просто все смирились, что они под дудку США плясали… Даже тот факт, что, когда начались санкции против нашей страны, они не сертифицировали нашу вакцину, хотя у них это право есть" - напомнил академик.
Президент США Дональд Трамп ранее подписал указы о выходе страны из ВОЗ. Новая администрация считает работу организации недостаточно эффективной, излишне политизированной и требующей от США слишком большого финансирования.
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