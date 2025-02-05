ВСУ атаковали две школы в Запорожской области
В Запорожской области три беспилотника ВСУ атаковали школу во время занятий – Балицкий
13:42 05.02.2025 (обновлено: 13:45 05.02.2025)
© РИА Новости КрымСигнальная лента
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости Крым. Украинские боевики атаковали школу в селе Шевченково Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
"Атака носила максимально беспринципный характер: тремя беспилотниками атакована территория школы в селе Шевченково. На момент атаки в школе находилось 27 детей. Благо пострадавших нет, дети эвакуированы. На месте работают оперативные службы", - написал он в Telegram-канале.
Кроме того, ночью ВСУ нанесли массированный удар по недействующей школе в селе Пологи. В результате здание загорелось.
"Комитет по безопасности Запорожской области совместно с министерством образования проработают усиленные меры безопасности учеников и учебного процесса в населенных пунктах, приближенных к линии боевого соприкосновения", - заверил Балицкий.
Накануне утром в Васильевском округе Запорожской области зафиксирована прицельная атака украинского беспилотника по школьному автобусу. Пострадал водитель автобуса - его в тяжелом состоянии перевезли на лечение в Крым. Сейчас состояние мужчины оценивается как удовлетворительное, он проходит лечение в больнице имени Семашко в Симферополе. Еще пять детей получили осколочные ранения, угрозы их жизни нет. По факту удара возбуждено уголовное дело, СК России установит причастных.
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