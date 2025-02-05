https://crimea.ria.ru/20250205/vsu-atakovali-dve-shkoly-v-zaporozhskoy-oblasti-1143935569.html

ВСУ атаковали две школы в Запорожской области

ВСУ атаковали две школы в Запорожской области - РИА Новости Крым, 05.02.2025

ВСУ атаковали две школы в Запорожской области

Украинские боевики атаковали школу в селе Шевченково Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. РИА Новости Крым, 05.02.2025

2025-02-05T13:42

2025-02-05T13:42

2025-02-05T13:45

запорожская область

происшествия

обстрелы всу

беспилотник (бпла, дрон)

школа

дети

евгений балицкий

новые регионы россии

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости Крым. Украинские боевики атаковали школу в селе Шевченково Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.Кроме того, ночью ВСУ нанесли массированный удар по недействующей школе в селе Пологи. В результате здание загорелось."Комитет по безопасности Запорожской области совместно с министерством образования проработают усиленные меры безопасности учеников и учебного процесса в населенных пунктах, приближенных к линии боевого соприкосновения", - заверил Балицкий. Накануне утром в Васильевском округе Запорожской области зафиксирована прицельная атака украинского беспилотника по школьному автобусу. Пострадал водитель автобуса - его в тяжелом состоянии перевезли на лечение в Крым. Сейчас состояние мужчины оценивается как удовлетворительное, он проходит лечение в больнице имени Семашко в Симферополе. Еще пять детей получили осколочные ранения, угрозы их жизни нет. По факту удара возбуждено уголовное дело, СК России установит причастных.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Стало известно о состоянии раненного при атаке ВСУ водителя автобусаДрон атаковал машину с семьей в Запорожской областиВСУ атаковали Бердянск

запорожская область

новые регионы россии

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, происшествия, обстрелы всу, беспилотник (бпла, дрон), школа, дети, евгений балицкий, новые регионы россии, новости