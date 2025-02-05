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Все строения, люди и скот: 307 лет со дня первой переписи в России - РИА Новости Крым, 05.02.2025
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Инфографика
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Все строения, люди и скот: 307 лет со дня первой переписи в России
Все строения, люди и скот: 307 лет со дня первой переписи в России - РИА Новости Крым, 05.02.2025
Все строения, люди и скот: 307 лет со дня первой переписи в России
Посчитать налогоплательщиков и установить более справедливую систему налогообложения. Учесть количество годных к службе мужчин и создать мощную армию и флот... РИА Новости Крым, 05.02.2025
2025-02-05T06:39
2025-02-05T06:39
инфографика
история
россия
перепись населения
петр i
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости Крым. Посчитать налогоплательщиков и установить более справедливую систему налогообложения. Учесть количество годных к службе мужчин и создать мощную армию и флот. Вывести общее число скота, пахотных земель, промышленных предприятий и построить эффективную экономическую политику, определить необходимость строительства дорог, распределения государственных средств между регионами.Чтобы все это реализовать в начале февраля 1718 года царь всея Руси и первый император Всероссийский Петр I издаст указ о первой в России переписи населения, которую проведут уже через год - в 1719-ом.Ровно 307 лет спустя – инфографика РИА Новости Крым с основными фактами о первом в стране "Описании в городах и уездах всех строений, людей и скота".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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история, россия, перепись населения, петр i, инфографика
Все строения, люди и скот: 307 лет со дня первой переписи в России

Инфографика РИА Новости Крым к 307-летию первой переписи населения в России

06:39 05.02.2025
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости Крым. Посчитать налогоплательщиков и установить более справедливую систему налогообложения. Учесть количество годных к службе мужчин и создать мощную армию и флот. Вывести общее число скота, пахотных земель, промышленных предприятий и построить эффективную экономическую политику, определить необходимость строительства дорог, распределения государственных средств между регионами.
История переписи населения в РоссииИстория переписи населения в России
Чтобы все это реализовать в начале февраля 1718 года царь всея Руси и первый император Всероссийский Петр I издаст указ о первой в России переписи населения, которую проведут уже через год - в 1719-ом.
Ровно 307 лет спустя – инфографика РИА Новости Крым с основными фактами о первом в стране "Описании в городах и уездах всех строений, людей и скота".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ИнфографикаИсторияРоссияПерепись населенияПетр I
 
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