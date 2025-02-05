https://crimea.ria.ru/20250205/v-sevastopole-zakryli-reyd-i-ostanovili-morskoy-transport-1143946677.html

В Севастополе закрыли рейд и остановили морской транспорт

В Севастополе закрыли рейд и остановили морской транспорт - РИА Новости Крым, 05.02.2025

В Севастополе закрыли рейд и остановили морской транспорт

В Севастополе работа катеров и паромов остановлена – перекрыт рейд. Об этом сообщает городской департамент транспорта. РИА Новости Крым, 05.02.2025

2025-02-05T19:22

2025-02-05T19:22

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севастополь

паромы и катера в севастополе

новости

департамент транспорта севастополя

морской транспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе работа катеров и паромов остановлена – перекрыт рейд. Об этом сообщает городской департамент транспорта.Причина остановки не указывается.В связи с закрытием рейда на пл. Нахимова и пл. Захарова будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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