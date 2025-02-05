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В Севастополе закрыли рейд и остановили морской транспорт
В Севастополе закрыли рейд и остановили морской транспорт - РИА Новости Крым, 05.02.2025
В Севастополе закрыли рейд и остановили морской транспорт
В Севастополе работа катеров и паромов остановлена – перекрыт рейд. Об этом сообщает городской департамент транспорта. РИА Новости Крым, 05.02.2025
2025-02-05T19:22
2025-02-05T19:22
2025-02-05T19:24
севастополь
паромы и катера в севастополе
новости
департамент транспорта севастополя
морской транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе работа катеров и паромов остановлена – перекрыт рейд. Об этом сообщает городской департамент транспорта.Причина остановки не указывается.В связи с закрытием рейда на пл. Нахимова и пл. Захарова будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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севастополь, паромы и катера в севастополе, новости, департамент транспорта севастополя, морской транспорт
В Севастополе закрыли рейд и остановили морской транспорт
В Севастополе перекрыт рейд
19:22 05.02.2025 (обновлено: 19:24 05.02.2025)